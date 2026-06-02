ANSES: quiénes cobran este martes 2 de junio de 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) dio a conocer, a través de sus medios oficiales, el calendario de pagos completo previsto para este martes 2 de junio . A continuación, te contamos quiénes recibirán sus prestaciones en el día de hoy.

ANSES: así es el calendario de pagos de hoy, según el DNI

Desde el 11 de mayo hasta el 10 de junio de 2026 , podrán cobrar quienes tengan cualquier terminación de DNI .

Anses, calendario de pago ANSES cuándo cobro: calendario de pagos completo para el mes de junio

Fechas de cobro ANSES junio 2026: consultá el calendario completo

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

Documentos terminados en 0: 8 de junio

Documentos terminados en 1: 9 de junio

Documentos terminados en 2: 10 de junio

Documentos terminados en 3: 11 de junio

Documentos terminados en 4: 12 de junio

Documentos terminados en 5: 16 de junio

Documentos terminados en 6: 17 de junio

Documentos terminados en 7: 18 de junio

Documentos terminados en 8: 19 de junio

Documentos terminados en 9: 22 de junio

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

Documentos terminados en 0 y 1: 23 de junio

Documentos terminados en 2 y 3: 24 de junio

Documentos terminados en 4 y 5: 25 de junio

Documentos terminados en 6 y 7: 26 de junio

Documentos terminados en 8 y 9: 29 de junio

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Documentos terminados en 0: 8 de junio

Documentos terminados en 1: 9 de junio

Documentos terminados en 2: 10 de junio

Documentos terminados en 3: 11 de junio

Documentos terminados en 4: 12 de junio

Documentos terminados en 5: 16 de junio

Documentos terminados en 6: 17 de junio

Documentos terminados en 7: 18 de junio

Documentos terminados en 8: 19 de junio

Documentos terminados en 9: 22 de junio

Asignación por Embarazo

Documentos terminados en 0: 10 de junio

Documentos terminados en 1: 11 de junio

Documentos terminados en 2: 12 de junio

Documentos terminados en 3: 16 de junio

Documentos terminados en 4: 17 de junio

Documentos terminados en 5: 18 de junio

Documentos terminados en 6: 19 de junio

Documentos terminados en 7: 22 de junio

Documentos terminados en 8: 23 de junio

Documentos terminados en 9: 24 de junio

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

Documentos terminados en 0 y 1: 10 de junio

Documentos terminados en 2 y 3: 11 de junio

Documentos terminados en 4 y 5: 12 de junio

Documentos terminados en 6 y 7: 16 de junio

Documentos terminados en 8 y 9: 17 de junio

La Asignación por Maternidad se cobra el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones de DNI

Asignaciones Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Primera quincena : todos los documentos desde el martes 9 de junio al 8 de julio de 2026

: todos los documentos desde el martes 9 de junio al 8 de julio de 2026 Segunda quincena: todos los documentos desde el lunes 22 de junio al 8 de julio de 2026

Pensiones No Contributivas

Documentos terminados en 0 y 1: 8 de junio

Documentos terminados en 2 y 3: 9 de junio

Documentos terminados en 4 y 5: 10 de junio

Documentos terminados en 6 y 7: 11 de junio

Documentos terminados en 8 y 9: 12 de junio

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: 8 de junio al 8 de julio

Desempleo Plan 1

Documentos terminados en 0 y 1: 19 de junio

Documentos terminados en 2 y 3: 22 de junio

Documentos terminados en 4 y 5: 23 de junio

Documentos terminados en 6 y 7: 24 de junio

Documentos terminados en 8 y 9: 25 de junio

Desempleo Plan 2

Mayo: todas las terminaciones de documento desde el miércoles 3 de junio al 10 de este mismo mes.

Quienes deseen conocer las últimas novedades pueden ingresar a “Mi ANSES” con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. También pueden consultar la página oficial, donde encontrarán toda la información detallada.