La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer, a través de sus medios oficiales, el calendario de pagos completo previsto para este martes 2 de junio. A continuación, te contamos quiénes recibirán sus prestaciones en el día de hoy.
Anses
ANSES: así es el calendario de pagos de hoy, según el DNI
ANSES: quiénes cobran este martes 2 de junio de 2026
Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)
Mayo - Primera quincena: Los beneficiarios que tengan todas las terminaciones de DNI, accederán a este monto hasta el 12 de junio de 2026.
Mayo - Segunda quincena: Los beneficiarios que tengan todas las terminaciones de DNI, accederán a este monto hasta el 12 de junio de 2026.
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
Desde el 11 de mayo hasta el 10 de junio de 2026, podrán cobrar quienes tengan cualquier terminación de DNI.
Anses, calendario de pago
ANSES cuándo cobro: calendario de pagos completo para el mes de junio
Fechas de cobro ANSES junio 2026: consultá el calendario completo
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
Documentos terminados en 0: 8 de junio
Documentos terminados en 1: 9 de junio
Documentos terminados en 2: 10 de junio
Documentos terminados en 3: 11 de junio
Documentos terminados en 4: 12 de junio
Documentos terminados en 5: 16 de junio
Documentos terminados en 6: 17 de junio
Documentos terminados en 7: 18 de junio
Documentos terminados en 8: 19 de junio
Documentos terminados en 9: 22 de junio
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
Documentos terminados en 0 y 1: 23 de junio
Documentos terminados en 2 y 3: 24 de junio
Documentos terminados en 4 y 5: 25 de junio
Documentos terminados en 6 y 7: 26 de junio
Documentos terminados en 8 y 9: 29 de junio
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
Documentos terminados en 0: 8 de junio
Documentos terminados en 1: 9 de junio
Documentos terminados en 2: 10 de junio
Documentos terminados en 3: 11 de junio
Documentos terminados en 4: 12 de junio
Documentos terminados en 5: 16 de junio
Documentos terminados en 6: 17 de junio
Documentos terminados en 7: 18 de junio
Documentos terminados en 8: 19 de junio
Documentos terminados en 9: 22 de junio
Asignación por Embarazo
Documentos terminados en 0: 10 de junio
Documentos terminados en 1: 11 de junio
Documentos terminados en 2: 12 de junio
Documentos terminados en 3: 16 de junio
Documentos terminados en 4: 17 de junio
Documentos terminados en 5: 18 de junio
Documentos terminados en 6: 19 de junio
Documentos terminados en 7: 22 de junio
Documentos terminados en 8: 23 de junio
Documentos terminados en 9: 24 de junio
Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad
Documentos terminados en 0 y 1: 10 de junio
Documentos terminados en 2 y 3: 11 de junio
Documentos terminados en 4 y 5: 12 de junio
Documentos terminados en 6 y 7: 16 de junio
Documentos terminados en 8 y 9: 17 de junio
La Asignación por Maternidad se cobra el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones de DNI
Asignaciones Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento
Primera quincena: todos los documentos desde el martes 9 de junio al 8 de julio de 2026
Segunda quincena: todos los documentos desde el lunes 22 de junio al 8 de julio de 2026
Pensiones No Contributivas
Documentos terminados en 0 y 1: 8 de junio
Documentos terminados en 2 y 3: 9 de junio
Documentos terminados en 4 y 5: 10 de junio
Documentos terminados en 6 y 7: 11 de junio
Documentos terminados en 8 y 9: 12 de junio
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
Todas las terminaciones de documento: 8 de junio al 8 de julio
Desempleo Plan 1
Documentos terminados en 0 y 1: 19 de junio
Documentos terminados en 2 y 3: 22 de junio
Documentos terminados en 4 y 5: 23 de junio
Documentos terminados en 6 y 7: 24 de junio
Documentos terminados en 8 y 9: 25 de junio
Desempleo Plan 2
Mayo: todas las terminaciones de documento desde el miércoles 3 de junio al 10 de este mismo mes.