Anses confirmó un aumento para jubilaciones, pensiones y asignaciones en junio: cuándo se cobra

De cuánto es el aumento y cuándo se cobra en junio 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó un incremento del 2,58% para las jubilaciones , pensiones y asignaciones familiares que se abonarán durante junio de 2026. La actualización se realiza en función de la fórmula de movilidad vigente, que toma como referencia la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Indec.

La suba impactará sobre los haberes previsionales , las Pensiones No Contributivas (PNC), la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las distintas asignaciones sociales que administra el organismo.

Con la actualización anunciada, los titulares de la jubilación mínima percibirán un haber de $403.317,99 . Además, recibirán un bono extraordinario de $70.000 y el correspondiente medio aguinaldo , por lo que el ingreso total ascenderá a $674.976,99 .

Con la actualización anunciada, los titulares de la jubilación mínima percibirán un haber de $403.317,99.

Desde Anses aclararon que quienes perciban haberes superiores al mínimo también podrán acceder al refuerzo, aunque el monto será proporcional hasta alcanzar el equivalente al haber mínimo más el bono.

Montos de jubilaciones y pensiones en junio 2026

Jubilación mínima: $403.317,99

$403.317,99 Jubilación mínima con bono: $473.317,99

$473.317,99 Jubilación mínima con bono y aguinaldo: $674.976,99

$674.976,99 PUAM: $322.654,39

$322.654,39 PUAM con bono: $392.654,39

$392.654,39 PUAM con bono y aguinaldo: $553.981,59

$553.981,59 Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez: $282.322,59

$282.322,59 PNC con bono: $352.322,59

$352.322,59 PNC con bono y aguinaldo: $493.483,89

$493.483,89 Pensión Madre de 7 Hijos: $403.317,99

$403.317,99 Pensión Madre de 7 Hijos con bono: $473.317,99

$473.317,99 Pensión Madre de 7 Hijos con bono y aguinaldo: $674.976,99

AUH y asignaciones familiares también aumentan

La actualización del 2,58% también alcanzará a las asignaciones familiares y universales que paga Anses. De esta manera, la Asignación Universal por Hijo (AUH) pasará a ser de $144.932, mientras que la AUH por Hijo con Discapacidad ascenderá a $471.915.

anses-20230914-1653899.jpg La actualización del 2,58% también alcanzará a las asignaciones familiares y universales que paga Anses.

Por su parte, la Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos se ubicará en $72.474, mientras que la prestación por hijo con discapacidad llegará a $235.967.

Nuevos valores de las asignaciones en junio 2026

AUH: $144.932

$144.932 AUH por hijo con discapacidad: $471.915

$471.915 Asignación por Hijo: $72.474

$72.474 Asignación por Hijo con discapacidad: $235.967

Calendario de pagos de Anses para junio

Jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo

DNI terminados en 0: 8 de junio

DNI terminados en 1: 9 de junio

DNI terminados en 2: 10 de junio

DNI terminados en 3: 11 de junio

DNI terminados en 4: 12 de junio

DNI terminados en 5: 16 de junio

DNI terminados en 6: 17 de junio

DNI terminados en 7: 18 de junio

DNI terminados en 8: 19 de junio

DNI terminados en 9: 22 de junio

Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio

DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio

DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio

DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 8 de junio

DNI terminados en 1: 9 de junio

DNI terminados en 2: 10 de junio

DNI terminados en 3: 11 de junio

DNI terminados en 4: 12 de junio

DNI terminados en 5: 16 de junio

DNI terminados en 6: 17 de junio

DNI terminados en 7: 18 de junio

DNI terminados en 8: 19 de junio

DNI terminados en 9: 22 de junio

Asignación por Embarazo