Del supermercado a la alta gama: los vinos argentinos que brillaron en Londres

El IWC es el más prestigioso concurso de vino a nivel global

El vino argentino volvió a imponerse en uno de los certámenes más exigentes del mundo. En la edición 2026 del International Wine Challenge , celebrado en Londres, el Huentala Calizo Albar Block 06 Malbec 2023 obtuvo 97 puntos sobre 100 , una medalla de oro y los tres trofeos de mayor distinción del concurso: Mejor Malbec de Mendoza , Mejor Malbec de Argentina y Mejor Vino Tinto de Argentina .

El panel de cata, integrado por más de 500 expertos de 40 países (sommeliers, Masters of Wine y periodistas especializados), lo describió como un vino "rico y untuoso en nariz, con potentes frutas de grosella negra y notas de tomillo", de sabores "concentrados de ciruela y especias" y "una frescura increíble".

La bodega mendocina Huentala Wines , conducida enológicamente por José "Pepe" Morales , elabora este vino con uvas provenientes de un bloque específico en Alto Gualtallary, Tupungato, Valle de Uco . Los suelos calcáreos de la zona presentan distintas tonalidades; el nombre "Albar" alude al sector donde la piedra caliza adquiere un color blanco característico.

Para Morales, el galardón no constituye una sorpresa aislada sino la confirmación de una trayectoria: "Este premio habla claramente de la consistencia en la calidad de nuestros vinos , siendo que en ediciones anteriores recibimos distinciones similares en 2021, 2023 y 2025".

image Más de 500 expertos de 40 países evaluaron a ciegas vinos de todo el mundo

Un podio que excede al Malbec

Si bien la cepa insignia argentina volvió a encabezar las distinciones, el desempeño argentino en el IWC 2026 reveló algo más significativo que la consolidación de una sola variedad: la madurez de un conjunto.

Con 183 vinos premiados en total (15 medallas de oro, 58 de plata y una amplia representación de etiquetas de plata), Argentina ocupó el octavo lugar en el ranking general, detrás de Francia, España, Portugal, Italia, Australia, Sudáfrica y Nueva Zelanda, pero por delante de Reino Unido, Chile, Japón, Croacia, Austria, Georgia y Estados Unidos.

Dos Cabernet Sauvignon y dos Cabernet Franc figuran entre los mejores puntuados del año, elaborados por bodegas de perfil diverso como Catena Zapata, Aluvia y Trivento. A ellos se suman un Torrontés de la bodega salteña Colomé y una cofermentación de Syrah y Viognier de El Enemigo Wines, que representa una de las apuestas más experimentales del lote galardonado.

El propio comunicado oficial del IWC subrayó que "Argentina disfrutó de un gran éxito gracias al Malbec y al Cabernet Franc".

Otros dos vinos argentinos obtuvieron trofeos en sus respectivas categorías: el HJ Fabre Patagonia Barrel Selection Malbec 2025, de Fabre Montmayou (elaborado en Río Negro y destinado exclusivamente a exportación), que alcanzó los 96 puntos; y el Trivento Golden Reserve Cabernet Franc 2024, con 95 puntos, que se llevó el trofeo en su categoría.

Una nueva categoría para los vinos icónicos

Entre las novedades del certamen de este año figuró la creación de la categoría Icon, destinada a distinguir botellas de partidas exclusivas que expresen de manera singular un terroir determinado.

En ese segmento, dos etiquetas de Catena Zapata recibieron reconocimiento: el clásico Malbec Argentino 2023 y el Birth of Cabernet 2022, una mezcla de Cabernet Sauvignon y Cabernet Franc que el jurado calificó como "elegante de principio a fin, un Cabernet argentino de nivel mundial".

Ambos vinos se comercializan en vinotecas en torno a los 100.000 pesos.

Del supermercado a las partidas limitadas

Uno de los rasgos más destacados de la selección premiada es la amplitud de su espectro de precios, que abarca desde etiquetas accesibles hasta vinos de alta gama en ediciones reducidas.

Entre los primeros, vinos de Trivento, Trapiche y Andeluna pueden encontrarse en góndolas de supermercado, en algunos casos por menos de 10.000 pesos. El Gran Sombrero Malbec 2024, también de Huentala Wines y con 96 puntos, integra ese segmento de buena relación valor-calidad.

En el extremo opuesto, el Huentala Calizo Albar Block 06 aún no salió al mercado en su cosecha 2023; la añada anterior cotizaba cerca de los 300.000 pesos.

La distancia entre ambos extremos ilustra la amplitud del universo vitivinícola argentino: un sector capaz de competir con solvencia tanto en el segmento masivo como en el de colección.

Q50A7537 Calizo Albar El mejor vino de Argentina según el panel internacional

Un concurso que marca tendencias globales

El International Wine Challenge, que en su edición 2026 recibió más de 4.600 muestras de 46 países, es considerado uno de los concursos más rigurosos e influyentes del sector.

Todos los vinos son evaluados a ciegas por paneles de jurados internacionales reunidos en Londres. Para Argentina, la participación de este año consolidó una tendencia que va más allá del Malbec: la de un país capaz de ofrecer calidad sostenida, diversidad varietal y una identidad propia reconocible en cualquier mesa del mundo.

Los 15 vinos argentinos con medalla de oro en el IWC 2026

97 puntos

Huentala Calizo Albar Block 06 Malbec 2023 — Huentala Wines, Mendoza. Trofeo Mejor Tinto Argentino, Mejor Malbec de Argentina y Mejor Malbec de Mendoza.

96 puntos

HJ Fabre Patagonia Barrel Selection Malbec 2025 — Fabre Montmayou, Río Negro. Trofeo en su categoría. Solo para exportación.

— Fabre Montmayou, Río Negro. Trofeo en su categoría. Solo para exportación. Birth of Cabernet 2022 (Cabernet Sauvignon y Cabernet Franc) — Catena Zapata, Mendoza. Categoría Icon.

(Cabernet Sauvignon y Cabernet Franc) — Catena Zapata, Mendoza. Categoría Icon. Gran Sombrero Malbec 2024 — Huentala Wines, Mendoza.

95 puntos