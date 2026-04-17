17 de abril de 2026
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Día Mundial del Malbec: por qué se festeja hoy, 17 de abril

Cada 17 de abril se celebra el Día Mundial del Malbec. Conocé por qué se le dedica una fecha especial a este varietal.

Día Mundial del Malbec: por qué se festeja hoy, 17 de abril
Día Mundial del Malbec: por qué se festeja hoy, 17 de abril
Por Sitio Andino Sociedad

Cada 17 de abril se celebra el Día Mundial del Malbec, una fecha que rinde homenaje a la cepa más emblemática y cultivada de la Argentina, reconocida en todo el mundo como símbolo del vino nacional. La efeméride fue impulsada en 2011 por Wines of Argentina.

Malbec, vino, botella
Argentina es uno de los principales países productores de uva Malbec

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Por qué hoy, 17 de abril, es el Día Mundial del Malbec

El origen de esta celebración se remonta al 17 de abril de 1853, cuando se presentó ante la Legislatura de Mendoza el proyecto para crear una Quinta Normal y una Escuela de Agricultura. Esta iniciativa buscaba incorporar nuevos varietales con el objetivo de fortalecer la industria vitivinícola del país.

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Entre esas denominadas “cepas francesas” introducidas por el agrónomo Michel Aimé Pouget, quien fue convocado por Domingo Faustino Sarmiento para dirigir la Quinta Agronómica de Mendoza, se encontraba el malbec, que con el tiempo se convertiría en la variedad insignia de Argentina.

Hoy, el Día Mundial del Malbec no solo recuerda ese origen histórico, sino que también busca seguir posicionando al vino argentino en el mundo, consolidando su presencia en mercados internacionales y celebrándose en distintos países con gran reconocimiento.

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