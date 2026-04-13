Éxito total en la Nave Cultural Mendoza: miles de personas aprovecharon el Outlet

La Municipalidad de Mendoza cerró con resultados positivos la segunda edición del Outlet de la Ciudad en la Nave Cultural Mendoza , reafirmando el valor de esta iniciativa como motor para el desarrollo económico local. Durante el fin de semana, el evento convocó a más de 30 mil personas y generó un impacto económico estimado en 325 millones de pesos en ventas .

El intendente Ulpiano Suarez participó de la actividad junto a la secretaria de Desarrollo Económico y Turismo, Yamila Meljim. Durante la recorrida por los stands, dialogó con comerciantes y asistentes.

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“Qué alegría es ver, en un momento difícil para la actividad , a tantos comerciantes y emprendedores de la Ciudad juntos ofreciendo sus productos y a miles de personas comprando. Desde la Ciudad seguiremos trabajando para potenciar la economía local, fomentar el crecimiento de las marcas mendocinas y contribuir a la sostenibilidad del empleo”, expresó el jefe comunal.

En el espacio La Báscula de la Nave Cultural Mendoza , el Outlet reunió a más de 30 stands de comercios locales que ofrecieron productos con descuentos de hasta el 50%, atrayendo a un público masivo durante ambas jornadas.

Entre las marcas participantes se destacaron Vía Libre, Cositas, Cerutti Deportes, #ID, La Tijera, Íntima, Waiting, Proverbio Mujer, Fiume y Ficción, junto a otras como Bronde, Brothers Marroquinería, Carisma Zapatos, Carlos Gubiotti, Cloven, Mirkkema, Divinamente, Galgos Clothing, Genoveva, Gregoris, Hay Equipo, Matanga, Priority, Summit Shoes y Wappas Moda.

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Ventas millonarias y alto impacto económico

Con un ticket promedio de $23.000, los comercios participantes señalaron que el volumen de ventas alcanzado durante el evento fue equivalente al de una semana completa previa a fechas comerciales clave como el Día del Padre o el Día de la Madre.

Además, se destacó el fuerte compromiso del sector privado, que representó el 92% de la inversión total del evento. Este esfuerzo se tradujo en un significativo retorno en ventas, consolidando al Outlet como un modelo exitoso de articulación público-privada.

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Una propuesta para toda la familia en la Nave Cultural Mendoza

El evento también incluyó un sector para emprendedores de la economía social, un patio gastronómico con foodtrucks, un espacio lúdico para niños y sorteos en vivo, generando una experiencia integral para toda la familia.

Con estos resultados, el Outlet de la Ciudad se consolida como una estrategia clave para fortalecer el ecosistema comercial de la capital, aportando de manera concreta a la dinamización de la economía local.