13 de abril de 2026
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Administración Tributaria Mendoza

Impuesto Inmobiliario de ATM: vence la segunda cuota en abril y así podés pagarla

La Administración Tributaria Mendoza recordó hasta qué fecha se puede abonar la segunda cuota del tributo. ¿Quiénes pueden acceder a beneficios fiscales?

ATM: cómo abonar la segunda cuota del Impuesto Inmobiliario.

ATM: cómo abonar la segunda cuota del Impuesto Inmobiliario.

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
Por Sitio Andino Economía

La Administración Tributaria Mendoza (ATM) recordó a los contribuyentes que tienen tiempo hasta el jueves 30 de abril para abonar en término la segunda cuota del Impuesto Inmobiliario 2026. El organismo detalló fechas, modalidades de pago y beneficios para quienes mantengan sus impuestos al día.

Desde el organismo indicaron que el boleto del tributo puede obtenerse de manera simple a través de internet. Los contribuyentes deben ingresar al sitio oficial de ATM y utilizar las opciones “Descargar Boleto” o “Pagar Online”, lo que permite realizar el trámite sin necesidad de acudir de forma presencial.

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Además del vencimiento de abril, la Administración Tributaria Mendoza ya dio a conocer el cronograma completo de fechas para las próximas cuotas del Impuesto Inmobiliario 2026. Según se informó, la segunda cuota vencerá del 24 al 30 de abril, mientras que la tercera cuota lo hará entre el 24 y el 30 de junio.

Desde el organismo provincial recomendaron a los contribuyentes verificar su situación fiscal y realizar el pago en término, ya que cumplir con los vencimientos no solo evita recargos e intereses, sino que también permite acceder a los beneficios por cumplimiento fiscal, que pueden representar un ahorro significativo en el monto total del tributo.

¿Cuál es el calendario de vencimientos del Impuesto Inmobiliario?

El cronograma de vencimientos para el impuesto inmobiliario es el siguiente:

  • Cuota 2: hasta el 30 de abril.
  • Cuota 3: hasta el 30 de junio.
  • Cuota 4: hasta el 31 de agosto.
  • Cuota 5: hasta el 30 de octubre.
  • Cuota 6: hasta el 30 de diciembre.

Modalidades de pago a las que adhiere ATM

Web de ATM

  • Pago en línea con tarjetas.
  • Código QR en el boleto (canal E-Pagos y billetera virtual 3.0).

Adherir al pago electrónico

  • Red Link.
  • Red Pago Mis Cuentas.

Pago con boleto

  • Pago Fácil.
  • Rapipago.
  • Bolsa de Comercio de Mendoza.

¿A qué descuentos puedo acceder en ATM?

Los contribuyentes que no posean deuda al 31 de diciembre de 2025 acceden automáticamente a un 10% de descuento. A ese beneficio se suma otro 10% adicional si el contribuyente también estuvo al día al 31 de diciembre de 2024.

A esto, se suma un 10% si el contribuyente no posee deuda exigible o la tiene regularizada al 31 de diciembre de 2025 respecto de todas sus obligaciones.

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