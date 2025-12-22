22 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Para tener en cuenta

ATM: cómo pagar el Inmobiliario y el Automotor 2025 con QR y billeteras virtuales

La opción permite abonar cuotas desde el celular de forma rápida y segura, ¿cómo hacerlo? Se recuerda que uno de los impuestos debe pagarse este mes.

ATM incorporó QR para pagar Inmobiliario y Automotor 2025 desde el celular.

ATM incorporó QR para pagar Inmobiliario y Automotor 2025 desde el celular.

Por Sitio Andino Economía

La Administración Tributaria Mendoza (ATM) recordó que continúa habilitada la posibilidad de abonar los impuestos patrimoniales 2025 mediante billeteras virtuales Transferencias 3.0. Los contribuyentes pueden pagar el Inmobiliario y el Automotor de forma digital.

ATM: las opciones digitales para pagar impuestos patrimoniales 2025

En los boletos de pago correspondientes a ambos tributos figura un código QR específico para cada cuota. Los contribuyentes que opten por esta alternativa deben ingresar a su billetera virtual, escanear el QR desde el celular y confirmar la operación para completar el pago. La modalidad está disponible para quienes deseen abonar tanto de forma anual como en cuotas, según la opción elegida.

Lee además
Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 22 de diciembre de 2025.
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 22 de diciembre de 2025
ANSES: quiénes cobran este lunes 22 de diciembre de 2025
Atención

ANSES: quiénes cobran este lunes 22 de diciembre de 2025

Desde ATM indicaron que el sistema permite realizar los pagos de manera rápida y segura, sin necesidad de concurrir a una oficina o utilizar efectivo.

Además, en el margen superior derecho del boleto se incorpora un código QR adicional que habilita el pago sin factura. Al escanearlo desde el teléfono, el contribuyente puede acceder a distintas alternativas de pago, como tarjeta de crédito, tarjeta de débito, transferencia bancaria u homebanking.

Las autoridades remarcan la importancia de completar los pagos dentro del plazo establecido para evitar recargos posteriores. También destacaron la disponibilidad de los mecanismos digitales para facilitar el trámite y acelerar la gestión de los contribuyentes a través del sitio web www.atm.mendoza.gov.ar.

Modalidades de pago que acepta la Administración Tributaria Mendoza

Sitio de ATM:

  • Pago en línea con tarjetas.
  • Código QR en el boleto (canal E-Pagos y Billetera Virtual 3.0).

Adherir al pago electrónico:

  • Red Link.
  • Red Pago Mis Cuentas.

Pago con boleto:

  • Pago Fácil.
  • Bolsa de Comercio de Mendoza.

Últimos días para pagar el Impuesto Inmobiliario 2025

La Administración Tributaria Mendoza (ATM) recordó que el próximo 30 de diciembre vence el plazo para abonar en término la sexta y última cuota del Impuesto Inmobiliario 2025. Según detalló el organismo, el boleto puede obtenerse de manera digital mediante las opciones “Descargar Boleto” y “Pagar online”.

La entidad señaló, además, que los contribuyentes que no posean deuda al 31 de diciembre de 2024 acceden automáticamente a un 10% de descuento. A ese beneficio se suma otro 10% adicional si el contribuyente también estuvo al día al 31 de diciembre de 2023.

Temas
Seguí leyendo

El aguinaldo se usa para llegar a fin de mes: crece el pago de deudas entre los argentinos

La cereza mendocina se fortalece como producción rentable, de la mano de la alta calidad

La financiación de autos 0km y usados cayó a mínimos anuales en noviembre

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este domingo 21 de diciembre de 2025

Empleo y estadisticas: qué esconden los datos del INDEC sobre el mercado laboral

Audiencia pública en Malargüe avaló el proyecto minero Potasio Cancambria

Salir a comer en Navidad: las propuestas gastronómicas de Mendoza y sus valores

Fundaciones articulan en Mendoza una agenda federal con eje en mujeres y desarrollo

LO QUE SE LEE AHORA
ANSES: quiénes cobran este lunes 22 de diciembre de 2025
Atención

ANSES: quiénes cobran este lunes 22 de diciembre de 2025

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 de Navidad hoy domingo 21 de diciembre: números ganadores del sorteo 3332
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de Navidad hoy domingo 21 de diciembre: números ganadores del sorteo 3332

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1333 del domingo 21 de diciembre
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1333 del domingo 21 de diciembre

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2407 y números ganadores del domingo 21 de diciembre
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2407 y números ganadores del domingo 21 de diciembre

Esta evolución es considerada por los especialistas como una señal de mejoría
Horas decisivas

Juan Cruz Yacopini presentó una evolución positiva tras el grave accidente: qué dice el nuevo parte médico

Granizo de gran tamaño en San Rafael: una de las imágenes compartidas por vecinos.
"Del tamaño de un huevo"

Una fuerte caída de granizo golpeó San Rafael y dejó serios daños en la ciudad y distritos

Te Puede Interesar

La Legislatura de Mendoza cierra un año marcado por las elecciones y el debate minero.
A pocos días del receso

La Legislatura de Mendoza cierra un año marcado por las elecciones y el debate minero

Por Florencia Martinez del Rio
Así estará el pronóstico de tiempo este lunes 22 de diciembre en Mendoza.
El clima

Así estará el pronóstico de tiempo este lunes 22 de diciembre en Mendoza

Por Sitio Andino Sociedad
Secundaria 2026: la DGE lanzó los cuadernillos obligatorios de Lengua y Matemática
Dónde descargarlos

La DGE habilitó los cuadernillos de Lengua y Matemática que se usarán desde el primer día de clases

Por Sitio Andino Sociedad