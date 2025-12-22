ATM: cómo pagar el Inmobiliario y el Automotor 2025 con QR y billeteras virtuales

La Administración Tributaria Mendoza (ATM) recordó que continúa habilitada la posibilidad de abonar los impuestos patrimoniales 2025 mediante billeteras virtuales Transferencias 3.0 . Los contribuyentes pueden pagar el Inmobiliario y el Automotor de forma digital.

En los boletos de pago correspondientes a ambos tributos figura un código QR específico para cada cuota. Los contribuyentes que opten por esta alternativa deben ingresar a su billetera virtual , escanear el QR desde el celular y confirmar la operación para completar el pago. La modalidad está disponible para quienes deseen abonar tanto de forma anual como en cuotas , según la opción elegida.

Desde ATM indicaron que el sistema permite realizar los pagos de manera rápida y segura, sin necesidad de concurrir a una oficina o utilizar efectivo.

Además, en el margen superior derecho del boleto se incorpora un código QR adicional que habilita el pago sin factura . Al escanearlo desde el teléfono, el contribuyente puede acceder a distintas alternativas de pago, como tarjeta de crédito , tarjeta de débito , transferencia bancaria u homebanking .

Las autoridades remarcan la importancia de completar los pagos dentro del plazo establecido para evitar recargos posteriores. También destacaron la disponibilidad de los mecanismos digitales para facilitar el trámite y acelerar la gestión de los contribuyentes a través del sitio web www.atm.mendoza.gov.ar.

Modalidades de pago que acepta la Administración Tributaria Mendoza

Sitio de ATM:

Pago en línea con tarjetas.

Código QR en el boleto (canal E-Pagos y Billetera Virtual 3.0).

Adherir al pago electrónico:

Red Link.

Red Pago Mis Cuentas.

Pago con boleto:

Pago Fácil.

Bolsa de Comercio de Mendoza.

Últimos días para pagar el Impuesto Inmobiliario 2025

La Administración Tributaria Mendoza (ATM) recordó que el próximo 30 de diciembre vence el plazo para abonar en término la sexta y última cuota del Impuesto Inmobiliario 2025. Según detalló el organismo, el boleto puede obtenerse de manera digital mediante las opciones “Descargar Boleto” y “Pagar online”.

La entidad señaló, además, que los contribuyentes que no posean deuda al 31 de diciembre de 2024 acceden automáticamente a un 10% de descuento. A ese beneficio se suma otro 10% adicional si el contribuyente también estuvo al día al 31 de diciembre de 2023.