¿QUÉ PASÓ?

Tormenta y polémica en San Rafael: desde la aeroplanta de YPF se negaron a brindar combustible

La tormenta dejó fuertes daños y una polémica: los aviones antigranizo no despegaron por falta de combustible y apuntan a la aeroplanta de YPF.

Tormenta y polémica en San Rafael: los aviones de la lucha antigranizo no volaron por un problema con YPF

Tormenta y polémica en San Rafael: los aviones de la lucha antigranizo no volaron por un problema con YPF

Por Sitio Andino Departamentales

La tormenta de granizo que este sábado por la noche azotó a zonas rurales y urbanas de San Rafael, ocasionando grandes pérdidas en algunos sectores productivos; dejó un dato escandaloso: los aviones de la Lucha Antigranizo no volaron. Las autoridades de la empresa que tiene a cargo la operación del sistema explicaron qué sucedió y responsabilizaron a YPF.

Desastre natural

Granizo en San Rafael: el emotivo mensaje de la reina y virreina nacional de la Vendimia
Fuerte polémica

San Rafael: denuncian que la lucha antigranizo no pudo operar por falta de combustible

Renato Acuña, administrador de Aviación San Rafael, confirmó que “posterior a las 10 de la noche no pudimos tener combustible” a la vez que planteó que “pese a múltiples llamadas no recibimos respuesta”.

Según indicó, existía un compromiso del Comité de Seguridad Operacional de YPF que -ante llamadas telefónicas- se iba a proveer combustible al sistema de Lucha Antigranizo, algo que no ocurrió.

Avión de la lucha antigranizo.

“Pudimos trabajar con algunas tormentas, pero no pudimos llegar a todas. Lamentablemente por la falta de combustible los aviones tuvieron que volver a la tierra sin poder salir a mitigar el granizo”, agregó, responsabilizando a la aeroplanta YPF del Aeropuerto de San Rafael, la cual está a cargo de Aldo Molvichuk, a quien aseguraron que llamaron y no dio respuesta.

Frente a esto, Acuña aseguró: “Ayer nos confirmaron que va a haber guardias para cubrir toda la franja horaria y que no vuelva a suceder y la Lucha Antigranizo pueda operar sin inconvenientes”, agregó.

Un hecho que opaca lo logrado

Desde la temporada anterior, la Lucha Antigranizo quedó en manos del municipio, tras la decisión del Gobierno Provincial de concluir esta defensa activa para apostar fuerte al Seguro Agrícola. Y según sostienen los responsables de la operación, se han logrado resultados positivos hasta el momento.

Hemos estado trabajando desde el 10 de noviembre en adelante y -salvo la madrugada del sábado por la falta de combustible- los resultados fueron muy buenos, recordando siempre que se trata de un sistema de mitigación ”, indicó Acuña

“Tuvimos momentos de tormentas multiceldas con tres aviones trabajando. Pese a tormentas de potencia gigantesca y gran potencia donde no tuvimos daños. El caso del sábado nos causa mucho dolor porque los resultados venían siendo excelentes”, marcó por su parte el Marcelo Merello, presidente del Aero Club, que es en donde están los aviones.

El trabajo del sábado

En el mismo sentido, Acuña marcó que “el sábado desde temprano gestionamos el tema de combustible y hasta cerca de las 22 cargamos, pero no alcanzó porque el avión tenía que volar toda la noche. Se llamó infinidad de veces pero no hubo respuesta ”.

Acuña aseguró que “hasta el día de hoy no había habido ningún inconveniente y los resultados habían sido muy satisfactorios”.

