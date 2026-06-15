15 de junio de 2026
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Sitio Andino
Malargüe

En Malargüe el fútbol mendocino abrió el debate por una estructura más integrada y federal

Fue en el marco del 1° Congreso Provincial de Fútbol que fue organizado por la Liga Malargüina y se desarrolló en el Centro de Convenciones Thesaurus.

Especialistas de diferentes áreas expusieron en el Primer Congreso de Fútbol realizado en Malargüe.

Especialistas de diferentes áreas expusieron en el Primer Congreso de Fútbol realizado en Malargüe.

 Por Claudio Altamirano

Malargüe fue escenario del 1° Congreso Provincial de Fútbol, un encuentro que reunió a dirigentes, entrenadores y especialistas de distintos puntos de Mendoza para debatir sobre el presente y el futuro de este deporte. Entre los ejes centrales aparecieron la integración institucional, el desarrollo formativo y el fortalecimiento del fútbol femenino.

Con una importante convocatoria y la participación de referentes del deporte provincial, el Centro de Convenciones Thesaurus fue sede del 1° Congreso Provincial de Fútbol, organizado por la Liga Malargüina un espacio pensado para el intercambio de experiencias, la construcción de proyectos comunes y el análisis de los desafíos que atraviesa actualmente la actividad.

Embed - 1ER CONGRESO PROVINCIAL DE FUTBOL

La necesidad de una Federación Mendocina de Fútbol

El Congreso Provincial de Fútbol reunió a representantes de distintas ligas mendocinas, dirigentes de clubes, entrenadores y profesionales vinculados al desarrollo deportivo, generando una agenda de trabajo orientada a fortalecer las bases institucionales del fútbol provincial.

En diálogo con SITIO ANDINO, el presidente de la Liga Mendocina de Fútbol, Diego Reyes, destacó el valor de este tipo de instancias y remarcó que Mendoza necesita avanzar en una construcción conjunta entre todas las ligas.

“Necesitamos esta sinergia entre las distintas ligas", compartir vivencias y conocer cómo cada una va resolviendo problemas que muchas veces son comunes dentro de las estructuras institucionales, expresó.

En ese sentido, Reyes volvió a plantear la necesidad de consolidar la creación de la Federación Mendocina de Fútbol, una iniciativa que busca articular el trabajo conjunto entre las entidades del territorio provincial. Cabe recordar que s busca entre sus objetivos el fortalecimiento del fútbol formativo, el crecimiento sostenido del fútbol femenino, una mejor organización de competencias y una representación más integrada dentro del escenario nacional.

El futbol en el Sur provincial

Por su parte, el vicepresidente del Club Huracán de San Rafael, Matías Belmonte, valoró el congreso como una oportunidad para renovar el compromiso institucional de las ligas del Sur mendocino.

Belmonte sostuvo que el objetivo es seguir avanzando para que niños y jóvenes puedan alcanzar metas a través del deporte y remarcó que cada proyecto sostenido desde el fútbol genera oportunidades, porque mientras haya un chico dentro de una cancha, habrá uno menos en la calle.

El dirigente sanrafaelino también remarcó que para alcanzar esas metas resulta clave el acompañamiento de las familias y el aporte de especialistas que permitan profundizar el trabajo sobre valores humanos, disciplina y formación integral, aspectos que terminan impactando directamente en la vida cotidiana de niños y jóvenes.

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