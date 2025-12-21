21 de diciembre de 2025
{}
"Del tamaño de un huevo"

Una fuerte caída de granizo golpeó San Rafael y dejó serios daños en la ciudad y distritos

La tormenta comenzó a las 22.30 y se intensificó durante la madrugada con granizo de gran tamaño en la ciudad de San Rafael y distritos. Las fotos de vecinos.

Granizo de gran tamaño en San Rafael: una de las imágenes compartidas por vecinos.

Foto; Gentileza.

Foto; Gentileza.
Por Sitio Andino Departamentales

Las tormentas severas que se registraron en San Rafael desde las 22.30 del sábado se intensificaron durante la madrugada y dejaron un saldo de destrozos generalizados. La caída de granizo mediano y grande, junto a fuertes ráfagas, afectó a barrios de la ciudad y distintos distritos del departamento.

Granizo del "tamaño de un huevo" causó destrozos y preocupación en San Rafael

Alrededor de las 22.30, las tormentas comenzaron a formarse en San Rafael y, poco después, se vieron acompañadas por la inclemente caída de granizo en seco en algunas zonas de la ciudad y distritos. Con el correr de las horas, el fenómeno se intensificó y avanzó sobre amplios sectores del departamento.

granizo en el cañon del atuel foto de APipeline89
Un usuario de la red social X compartió una imagen de la caída de granizo en el Cañón del Atuel.

Foto: APipeline89

Durante la madrugada, se registraron varias celdas de tormenta cargadas con agua y granizo mediano, y en algunos casos de gran tamaño. En distintos barrios de la ciudad y en zonas rurales, cayeron piedras del porte de un huevo, lo que provocó importantes daños materiales.

Según se informó, los aviones de la lucha antigranizo comenzaron a volar el sábado por la tarde, aunque estas tormentas se encontraban a una altura que impidió su intervención. Las superceldas, que ingresaron desde el suroeste y el oeste de la ciudad, terminaron descargando granizo de gran tamaño sobre San Rafael y distritos cercanos.

DelamarrePatri granizo en san rafael
Una vecina de San Rafael compartió una fotografía de las impactantes piedras de granizo que cayeron en el departamento, las cuales comparó con un huevo o

Foto: Gentileza.

Tras el temporal, las calles amanecieron cubiertas de hojas, generando un aspecto verdoso en distintos puntos de la ciudad. En algunas zonas rurales, se reportaron pérdidas totales, situación que será evaluada a partir de un relevamiento que realizará este lunes la Dirección de Agricultura y Contingencias para determinar la magnitud de las áreas afectadas.

El camino a Valle Grande también sufrió consecuencias por la fuerte tormenta, con derrumbes de tierra y piedras que dejaron la traza dañada. Si bien el camino no quedó intransitable, se recomienda circular con extrema precaución debido a la gran cantidad de material acumulado sobre la ruta.

daños por la tormenta granizo en san rafael 1

Además, se registraron daños en vehículos, con rotura de cristales y abolladuras profundas, mientras que en viviendas se reportaron perforaciones en techos de distintos materiales y la rotura de vidrios, como consecuencia directa del impacto del granizo.

Producción periodística: José Carlos López.

San Rafael: brigadas municipales y EDEMSA actuaron tras el temporal

De acuerdo a los datos brindados por Defensa Civil, se produjo la caída de una decena de árboles forestales, además del desprendimiento de ramas de gran tamaño sobre calles y espacios de circulación. A esto se sumaron cables cortados, que representaban un riesgo tanto para transeúntes como para vehículos.

defensa civil san rafael
Las brigadas municipales, junto con personal de EDEMSA, trabajaron en el retiro de &aacute;rboles y ramas, as&iacute; como en la remoci&oacute;n de cables.

Foto: Defensa Civil San Rafael.

Las brigadas municipales, junto con personal de la empresa EDEMSA, trabajaron de manera coordinada en el retiro de árboles y ramas, así como en la remoción de cables dañados. En algunos sectores fue necesario realizar cortes preventivos del suministro eléctrico para garantizar la seguridad durante las tareas.

Gracias a estas intervenciones, se logró restablecer la circulación en la mayoría de las zonas afectadas. No obstante, las autoridades informaron que continúan los trabajos de prevención y control en puntos puntuales del departamento, donde persisten algunos riesgos derivados del temporal.

daños por la tormenta granizo en san rafael
Desde el Municipio solicitan transitar con m&aacute;xima precauci&oacute;n, especialmente en la Ruta Provincial 173.

Foto: Defensa Civil San Rafael.

Desde el Municipio se solicitó transitar con máxima precaución, especialmente en la Ruta Provincial 173, donde se registra abundante acumulación de ripio en badenes y desprendimientos de rocas sobre la carpeta asfáltica, producto de la tormenta.

