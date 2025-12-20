20 de diciembre de 2025
Chile: cuál es el seguro obligatorio que pocos mendocinos contratan para cruzar al vecino pais

Desde el 2013, Chile exige el Seguro Obligatorio de Accidentes Personales para Vehículos Extranjeros (SOAPEX). Su costo aproximado por 15 días es de 12 dólares.

 Por Natalia Mantineo

Se acerca el verano y miles de mendocinos se preparan para cruzar a Chile. Sin embargo, en medio de la planificación de vacaciones, una exigencia legal clave y a menudo pasada por alto podría generar serios inconvenientes a los viajeros. Se trata del Seguro Obligatorio de Accidentes Personales para Vehículos Extranjeros (SOAPEX).

Vacaciones en Chile: los mendocinos deben llevar el SOAPEX, un seguro obligatorio para circular por las calles.

Vacaciones en Chile: el seguro exigible que pocos mendocinos contratan

El SOAPEX es un seguro obligatorio que protege exclusivamente ante accidentes personales (muerte o lesiones) causados por vehículos con matrícula extranjera que ingresan a Chile de forma provisoria.

De acuerdo con el Artículo 60 de la Ley Nº18.290 de Tránsito de Chile, todo vehículo con patente foránea que circule en el país debe contar con esta cobertura. Su obligatoriedad rige de manera taxativa desde el 6 de noviembre de 2013.

Riesgos y sanciones por incumplimiento

Son pocos los mendocinos que contratan el seguro, por lo que el consejo es viajar con él, ya que la falta de este seguro en un control policial o en caso de accidente puede acarrear graves consecuencias administrativas y económicas para el conductor argentino:

  • Multa: el infractor puede ser sancionado con una multa que puede alcanzar los 110 dólares (aproximadamente, dependiendo de la conversión).

  • Retención de documentos: se corre el riesgo de que la policía retenga la licencia de conducir.

  • Retención vehicular: el vehículo podría ser retenido por las autoridades para garantizar el pago de las eventuales indemnizaciones, una situación que generaría una gran complicación logística para el turista.

La falta del seguro puede acarrear graves consecuencias administrativas y económicas.

Detalles de la cobertura: personas, no daños materiales

Un dato interesante que los mendocinos tienen que entender es que el SOAPEX es un seguro de personas y no de bienes. Las coberturas están estipuladas en Unidades de Fomento (UF) e incluyen:

  • Incapacidad permanente total: 300 UF por persona.

  • Muerte: 300 UF.

  • Gastos médicos: hasta 300 UF (cubriendo atención médica, hospitalización, prótesis, gastos farmacéuticos y rehabilitación).

La póliza no cubre los posibles daños materiales que pueda sufrir el vehículo en caso de accidente, es decir, no cubre ninguna reparación.

Cómo y dónde contratar el SOAPEX

La adquisición del seguro debe realizarse de manera anticipada. Las autoridades recomiendan contratarlo online, ya que solo es vendido por aseguradoras que se encuentren legalmente establecidas en Chile.

El valor de la póliza es variable y está sujeto a la cantidad de días que el conductor y el vehículo permanecerán en el país vecino. A modo de ejemplo, por 15 días, aproximadamente, el valor es de 12 dólares y cubre 300 UF, que son alrededor de 12 millones de pesos.

Para la compra, solo se requieren datos personales, los del vehículo y el período de estadía. El certificado de la póliza se envía por correo electrónico, lo que facilita su presentación.

Finalmente, se recuerda a los viajeros que, en caso de accidente en Chile, el primer paso es realizar la denuncia inmediata en una unidad de Carabineros, y posteriormente presentarse ante la compañía aseguradora con el parte policial, los gastos médicos y la documentación pertinente.

