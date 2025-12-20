Detuvieron al hombre que robó un consultorio de audífonos en Ciudad Foto: Ministerio de Justicia Mendoza

Por Luis Calizaya







A fines de noviembre, un hombre quedó registrado por las cámaras de seguridad de un consultorio de audífonos ubicado en Ciudad, del que sustrajo elementos de valor por más de 4 millones de pesos. Desde entonces no se supo nada de él hasta este sábado, cuando fue detenido por la Policía de Mendoza tras cometer un robo en un kiosco del microcentro.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diario Digital Sitio Andino (@sitioandinomza) Detuvieron al ladrón de audífonos en Ciudad: recuperaron un dispositivo La detención del sospechoso, de aproximadamente 40 años, se produjo luego de una alerta emitida por el Centro Estratégico de Operaciones (CEO), tras un robo en un minimarket de Ciudad, lo que derivó en un rápido operativo policial.

Efectivos de la Jefatura Departamental Capital y de la Unidad Especial de Patrullaje, con apoyo de preventores, lograron interceptar al acusado en la intersección de Patricias Mendocinas y Espejo. Según se informó, momentos antes había robado el celular de una mujer de 26 años bajo amenaza con un cuchillo, elemento que fue secuestrado durante la requisa.

Durante el proceso de identificación, se constató que el hombre registraba múltiples pedidos de captura vigentes, solicitados tanto por la Oficina Fiscal Capital como por la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos. Esta situación permitió avanzar en el esclarecimiento del hurto ocurrido el pasado 24 de noviembre en un consultorio ubicado sobre calle Espejo al 100.

Sospechoso - Audifonos - Ciudad El hombre, de 40 años, tiene un historial delictivo pesado. Foto: Ministerio de Justicia Mendoza En el marco de la investigación, la ex pareja del detenido declaró que, tras denunciarlo por violencia de género, el hombre se retiró del domicilio con una mochila. En ese momento, se le cayó una caja blanca de pequeñas dimensiones que contenía un audífono coincidente con uno de los elementos robados, el cual fue recuperado y puesto a disposición de la Justicia. El sospechoso permanece detenido y quedó a disposición de la Oficina Fiscal Capital, que interviene en la causa.

Compartí la nota:







