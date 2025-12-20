La Policía detuvo a dos conductores alcoholizados en Ciudad y Guaymallén

Durante la madrugada de este sábado, la Policía detuvo a dos conductores alcoholizados , uno en Ciudad y otro en Guaymallén . Ambos fueron aprehendidos y puestos a disposición de la Justicia. En esta nota, te contamos todo lo que debés saber.

Aproximadamente a las 04:15, un conductor , C. C., de 42 años, fue detenido en la intersección de Calle Arístides y Paso de Los Andes , en Ciudad .

El hecho se produjo cuando personal policial, en patrullaje preventivo por Calle Arístides, observó una camioneta Peugeot Partner de Andreani que intentó cruzar semáforos en rojo y sobrepasar a los efectivos , casi provocando una colisión. Los policías salieron tras el vehículo, logrando detenerlo y aprehender al sujeto a la altura de Paso de Los Andes e Italia.

El personal de Tránsito Municipal realizó el dosaje de alcohol, arrojando un resultado de 3 g/L , por lo que se solicitaron directivas al 1er Juzgado Contravencional.

Mujer detenida por manejar alcoholizada en Guaymallén

Por otro lado, cerca de las 05:30, una conductora identificada como A. G. fue aprehendida en la intersección de Acceso Este y Tirasso, en Guaymallén.

El hecho se produjo cuando personal de Tránsito y Vialidad realizaba maniobras operativas de control vehicular y detuvo la marcha del vehículo. Tras realizarle el test de alcoholemia, se determinó que la conductora presentaba 2,05 g/L de alcohol en sangre.

A raíz de esto, se procedió a la aprehensión de la conductora y se notificó a la Justicia, siguiendo los protocolos correspondientes. Si querés mantenerte informado sobre todas las novedades policiales de la provincia de Mendoza, hacé clic aquí y accedé a los hechos más recientes.