Peligro al volante

Durante la madrugada de este sábado, la Policía detuvo a dos conductores alcoholizados en Ciudad y Guaymallén. Enterate de todos los detalles de los hechos.

Por Sitio Andino Policiales

Durante la madrugada de este sábado, la Policía detuvo a dos conductores alcoholizados, uno en Ciudad y otro en Guaymallén. Ambos fueron aprehendidos y puestos a disposición de la Justicia. En esta nota, te contamos todo lo que debés saber.

Peligroso episodio en Ciudad: conductor alcoholizado aprehendido por la Policía

Aproximadamente a las 04:15, un conductor, C. C., de 42 años, fue detenido en la intersección de Calle Arístides y Paso de Los Andes, en Ciudad.

El hecho se produjo cuando personal policial, en patrullaje preventivo por Calle Arístides, observó una camioneta Peugeot Partner de Andreani que intentó cruzar semáforos en rojo y sobrepasar a los efectivos, casi provocando una colisión. Los policías salieron tras el vehículo, logrando detenerlo y aprehender al sujeto a la altura de Paso de Los Andes e Italia.

El personal de Tránsito Municipal realizó el dosaje de alcohol, arrojando un resultado de 3 g/L, por lo que se solicitaron directivas al 1er Juzgado Contravencional.

Mujer detenida por manejar alcoholizada en Guaymallén

Por otro lado, cerca de las 05:30, una conductora identificada como A. G. fue aprehendida en la intersección de Acceso Este y Tirasso, en Guaymallén.

El hecho se produjo cuando personal de Tránsito y Vialidad realizaba maniobras operativas de control vehicular y detuvo la marcha del vehículo. Tras realizarle el test de alcoholemia, se determinó que la conductora presentaba 2,05 g/L de alcohol en sangre.

A raíz de esto, se procedió a la aprehensión de la conductora y se notificó a la Justicia, siguiendo los protocolos correspondientes. Si querés mantenerte informado sobre todas las novedades policiales de la provincia de Mendoza, hacé clic aquí y accedé a los hechos más recientes.

