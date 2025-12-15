Violenta agresión en Ciudad: un hombre fue apuñalado 8 veces por su hermanastro

Un hombre de 50 años resultó gravemente herido tras ser agredido por su hermanastro en la vía pública, en Ciudad de Mendoza . El hecho ocurrió durante la madrugada, cuando un llamado al 911 alertó sobre gritos y una persona que perdía sangre en la zona.

Según el parte policial, la agresión ocurrió alrededor de las 4:30, en calle Olascoaga al 2200 . El hecho fue alertado a través de un llamado al 911 y, al arribar al lugar, los uniformados constataron que la víctima, identificada como R. A. R. , presentaba múltiples heridas cortopunzantes en la espalda y la nuca. Según se indicó, las lesiones se produjeron durante un conflicto familiar que derivó en una violenta agresión.

Ante la gravedad del cuadro, el hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Lagomaggiore , donde los médicos constataron que presentaba ocho heridas de arma blanca . Por este motivo, el hombre de 50 años permanece internado bajo observación médica.

En el lugar del hecho, los efectivos procedieron a la aprehensión del agresor , un hombre de 34 años , identificado como F. A. V. , quien fue detenido y puesto a disposición de la Justicia.

Los hermanastros tienen un importante prontuario

De acuerdo con información oficial, trascendió que los dos implicados en el suceso tienen antecedentes. En el prontuario de "R" se enlistan lesiones leves agravadas por mediar violencia de género; una contravención; robo agravado en poblado y en banda; resistencia a la autoridad; robo agravado por el uso de arma de fuego y encubrimiento.

"F", por su parte, tiene antecedentes por hurto simple en concurso real; robo agravado en poblado y en banda; robo simple; hurto agravado y robo simple en grado de tentativa.

El caso quedó bajo la intervención del Dr. Seiko, quien tomó conocimiento de lo ocurrido y dispuso las medidas de rigor. La causa se investiga en el marco de una riña con lesiones, mientras se avanza con las actuaciones judiciales correspondientes.