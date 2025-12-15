15 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Ambos tienen antecedentes

Violenta agresión en Ciudad: un hombre fue apuñalado 8 veces por su hermanastro

Un hombre de 50 años resultó herido con múltiples puñaladas tras una riña con su hermanastro en Ciudad. El agresor fue detenido por la Policía de Mendoza.

Salvaje agresión en la capital:&nbsp;detuvieron a un hombre tras una riña familiar.
Salvaje agresión en la capital: detuvieron a un hombre tras una riña familiar. Foto: Web.
Por Celeste Funes

Un hombre de 50 años resultó gravemente herido tras ser agredido por su hermanastro en la vía pública, en Ciudad de Mendoza. El hecho ocurrió durante la madrugada, cuando un llamado al 911 alertó sobre gritos y una persona que perdía sangre en la zona.

Madrugada violenta en Mendoza: un hombre fue apuñalado por su hermanastro

Según el parte policial, la agresión ocurrió alrededor de las 4:30, en calle Olascoaga al 2200. El hecho fue alertado a través de un llamado al 911 y, al arribar al lugar, los uniformados constataron que la víctima, identificada como R. A. R., presentaba múltiples heridas cortopunzantes en la espalda y la nuca. Según se indicó, las lesiones se produjeron durante un conflicto familiar que derivó en una violenta agresión.

Lee además
San Rafael: un joven ebrio subió a 35 metros y debió ser rescatado por policías y bomberos.
Subió a 35 metros

El video de un rescate extremo en San Rafael: bajaron a un joven alcoholizado de una obra
Circulaba alcoholizado, con vino en la cabina y fue detenido por la Policía en Guaymallén.
Conducción irresponsable

Manejaba un camión a alta velocidad por Guaymallén, huyó de la Policía y dio positivo de alcoholemia

Ante la gravedad del cuadro, el hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Lagomaggiore, donde los médicos constataron que presentaba ocho heridas de arma blanca. Por este motivo, el hombre de 50 años permanece internado bajo observación médica.

En el lugar del hecho, los efectivos procedieron a la aprehensión del agresor, un hombre de 34 años, identificado como F. A. V., quien fue detenido y puesto a disposición de la Justicia.

Los hermanastros tienen un importante prontuario

De acuerdo con información oficial, trascendió que los dos implicados en el suceso tienen antecedentes. En el prontuario de "R" se enlistan lesiones leves agravadas por mediar violencia de género; una contravención; robo agravado en poblado y en banda; resistencia a la autoridad; robo agravado por el uso de arma de fuego y encubrimiento.

"F", por su parte, tiene antecedentes por hurto simple en concurso real; robo agravado en poblado y en banda; robo simple; hurto agravado y robo simple en grado de tentativa.

El caso quedó bajo la intervención del Dr. Seiko, quien tomó conocimiento de lo ocurrido y dispuso las medidas de rigor. La causa se investiga en el marco de una riña con lesiones, mientras se avanza con las actuaciones judiciales correspondientes.

Temas
Seguí leyendo

Conmoción en Jujuy: un adolescente fue apuñalado en una fiesta de egresados

Vuelco en San Carlos: confirman la muerte de una mujer de 80 años a horas del accidente

Conducía de forma peligrosa en Luján de Cuyo: circulaba en contramano y estaba alcoholizada

Detuvieron una camioneta en Guaymallén y el conductor estaba alcoholizado: cuatriplicó el limite

Recapturan en San Martín a uno de los prófugos de la Comisaría 12: cómo sucedió

Volcó una traffic en San Carlos y un menor está gravemente herido: los hechos

Accidente vial fatal: un vehículo atropelló y mató a un peatón en el Acceso Este

Gendarmería Nacional desarticuló una banda narco que enviaba fentanilo a Mendoza

LO QUE SE LEE AHORA
Circulaba alcoholizado, con vino en la cabina y fue detenido por la Policía en Guaymallén.
Conducción irresponsable

Manejaba un camión a alta velocidad por Guaymallén, huyó de la Policía y dio positivo de alcoholemia

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2406 y números ganadores del domingo 14 de diciembre
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2406 y números ganadores del domingo 14 de diciembre

Resultados del Quini 6 hoy domingo 14 de diciembre: números ganadores del sorteo 3330
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy domingo 14 de diciembre: números ganadores del sorteo 3330

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1332 del domingo 14 de diciembre
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1332 del domingo 14 de diciembre

Solidaridad en Mendoza: buscan padrinos que donen útiles escolares para chicos vulnerables. Imagen generada con IA
Proyecto Mochi 2026

Solidaridad en Mendoza: buscan padrinos que donen útiles escolares para chicos vulnerables

En el Hospital Scaravelli de Tunuyán se confirmó el deceso de una adulta mayor tras el vuelco.
Un menor se encuentra grave

Vuelco en San Carlos: confirman la muerte de una mujer de 80 años a horas del accidente

Te Puede Interesar

Salud adelantó la dosis de sarampión para frenar los brotes: cuándo hay que aplicarla.
¡Atención padres!

Salud adelantó la dosis de sarampión para frenar los brotes: cuándo hay que aplicarla

Por Natalia Mantineo
San Rafael: un joven ebrio subió a 35 metros y debió ser rescatado por policías y bomberos.
Subió a 35 metros

El video de un rescate extremo en San Rafael: bajaron a un joven alcoholizado de una obra

Por Celeste Funes
José Antonio Kast,  nuevo presidente electo de Chile
Elecciones 2025

Kast, Milei, Argentina y Chile: nace una nueva alianza regional

Por Marcelo López Álvarez