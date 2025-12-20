20 de diciembre de 2025
{}
No hubo heridos

Un reconocido restaurante de Guaymallén sufrió un grave incendio

Durante la madrugada de este sábado un incendio afectó a un reconocido restaurante en Guaymallén. En esta nota, te contamos todos los detalles del hecho.

Un reconocido restaurante de Guaymallén sufrió un grave incendio

Un reconocido restaurante de Guaymallén sufrió un grave incendio

Foto: Cristian Lozano
 Por Juan Pablo Strappazzon

Durante la madrugada de este sábado, cerca de las 4:40, se registró un importante incendio en el restaurante Don Mario, ubicado en calle 25 de Mayo, en el departamento de Guaymallén, generando preocupación entre vecinos. A continuación, todos los detalles.

Todos los detalles del incendio en restaurante de Guaymallén

Según los datos oficiales, el hecho ocurrió tras una llamada a la línea de emergencias que alertó sobre abundantes llamas en el lugar. Personal policial llegó rápidamente y constató que el incendio se había iniciado en la cocina y se extendía a los demás ambientes.

Trabajaron en el lugar Bomberos del Cuartel Central, Bomberos Voluntarios de Guaymallén y Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz, quienes lograron controlar la situación y sofocar el fuego.

Tras las tareas de enfriamiento, se verificó que la parrilla y las chimeneas habían quedado totalmente afectadas. Intervino la Oficina Fiscal de Jurisdicción.

Polo Logístico de Luján de Cuyo: inició la obra que reconfigurará el transporte en el Corredor Bioceánico.
Infraestructura y comercio

Polo Logístico de Luján de Cuyo: inició la obra que reconfigurará el transporte en el Corredor Bioceánico

