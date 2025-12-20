Un reconocido restaurante de Guaymallén sufrió un grave incendio Foto: Cristian Lozano

Por Juan Pablo Strappazzon







Durante la madrugada de este sábado, cerca de las 4:40, se registró un importante incendio en el restaurante Don Mario, ubicado en calle 25 de Mayo, en el departamento de Guaymallén, generando preocupación entre vecinos. A continuación, todos los detalles.

Todos los detalles del incendio en restaurante de Guaymallén Según los datos oficiales, el hecho ocurrió tras una llamada a la línea de emergencias que alertó sobre abundantes llamas en el lugar. Personal policial llegó rápidamente y constató que el incendio se había iniciado en la cocina y se extendía a los demás ambientes.

Trabajaron en el lugar Bomberos del Cuartel Central, Bomberos Voluntarios de Guaymallén y Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz, quienes lograron controlar la situación y sofocar el fuego.

Tras las tareas de enfriamiento, se verificó que la parrilla y las chimeneas habían quedado totalmente afectadas. Intervino la Oficina Fiscal de Jurisdicción.

