Un reconocido restaurante de Guaymallén sufrió un grave incendio

Durante la madrugada de este sábado, cerca de las 4:40, se registró un importante incendio en el restaurante Don Mario, ubicado en calle 25 de Mayo, en el departamento de Guaymallén, generando preocupación entre vecinos. A continuación, todos los detalles.
Todos los detalles del incendio en restaurante de Guaymallén
Según los datos oficiales, el hecho ocurrió tras una llamada a la línea de emergencias que alertó sobre abundantes llamas en el lugar. Personal policial llegó rápidamente y constató que el incendio se había iniciado en la cocina y se extendía a los demás ambientes.