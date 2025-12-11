11 de diciembre de 2025
Trágico desenlace

Incendio en Guaymallén: falleció el hombre que sufrió graves quemaduras tras una explosión

Roberto Emilio Allende, el jubilado que fue víctima de un incendio en su casa en barrio Santa Rita, murió este jueves por la mañana. Cómo ocurrió el accidente.

La víctima tenía 72 años y trabajaba en su auto cuando ocurrió la explosión.

 Por Celeste Funes

Tras pasar varias horas internado en el Hospital Lagomaggiore, Roberto Emilio Allende, el jubilado que fue víctima de un incendio en su casa en el barrio Santa Rita, murió este jueves por la mañana.

El deceso fue confirmado por el nosocomio de Ciudad, desde donde precisaron que Allende, de 72 años, falleció a las 7:10 de la mañana a causa de las graves quemaduras que presentaba en gran parte de su cuerpo. Su esposa, una mujer de 71 años, explicó a las autoridades que la explosión en la que el adulto mayor resultó lesionado ocurrió cuando él realizaba trabajos mecánicos en la vivienda.

Cómo ocurrió el grave incendio que provocó la muerte de un adulto mayor

El grave incendio se registró el miércoles por la tarde-noche en una vivienda ubicada en calle Las Amapolas, luego de la explosión de un vehículo que habría originado el fuego y su rápida propagación en la casa. Varias dotaciones de Bomberos trabajaron intensamente para contener las llamas.

Según informaron fuentes policiales, a las 20:05, un hombre se encontraba realizando tareas mecánicas en una camioneta tipo trafic, cuando un auto Fiat Siena que se encontraba detrás explotó. Como consecuencia, la victima resultó gravemente herida.

001 bomberos.jpg
Personal policial y peritos de Bomberos trabajaron en el lugar para determinar las causas exactas del incendio.

Personal médico del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) acudió al lugar y trasladó a la víctima de 72 años al hospital Lagomaggiore, donde permanece internado con graves quemaduras en el cuerpo.

Desde Bomberos informaron que las pérdidas materiales son totales. Además de la trafic incendiada, otro vehículo también quedó destruido, al igual que una habitación completa de la vivienda afectada, donde también reside la pareja de la víctima, una mujer de 71 años.

Personal de bomberos resultó intoxicado tras el incendio

Dos de los efectivos que trabajaron en el siniestro resultaron intoxicados por monóxido y debieron ser asistidos por el SEC. Uno de ellos tuvo que ser trasladado al Hospital Santa Isabel de Hungría.

Por su parte, la Oficina Fiscal Guaymallén ordena las pericias del Cuartel Central y el procedimiento correspondiente. Personal policial y peritos de Bomberos trabajaron en el lugar para determinar las causas exactas del incendio.

