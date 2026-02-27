Un jurado popular declaró que Ivana Molina fue víctima de femicidio: la dura condena que recibió el acusado

Un femicidio sin cuerpo, el duro testimonio del acusado y una dura condena marcaron el cierre del caso por la muerte de Ivana Molina. Este viernes por la tarde, un jurado popular declaró culpable a Carlos Miguel Díaz Vilchez por el asesinato de la mujer y por la posterior desaparición de sus restos.
Tras una semana de debate, el jurado consideró que Díaz Vilchez mató a Molina (quien era su pareja) y que luego hizo desaparecer el cuerpo. El veredicto respaldó la acusación de la Fiscalía de Homicidios, representada por Claudia Ríos y Fernando Guzzo.
Los doce ciudadanos mendocinos lo hallaron culpable del delito de homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, figura que encuadra el hecho como femicidio. Minutos después de conocerse el veredicto, la jueza técnica Carolina Colucci dictó la condena a prisión perpetua para Díaz Vilchez, en línea con lo establecido por la ley para este tipo de delitos.
El caso conmocionó a la provincia de Mendoza, no solo por la gravedad del crimen sino también porque el cuerpo de Ivana Molina nunca fue hallado. Con este fallo, y tras tres años de investigación, la Justicia dio por concluido el proceso judicial, aunque la ausencia de la víctima continúa siendo una herida abierta.
Las últimas palabras del acusado
Tas las conclusiones finales de las partes Carlos Miguel Vilchez (65), hizo uso de su derecho de hablar, asegurando que es "inocente".
"Es increíble todas las cosas que han dicho de mi los fiscales. Los testigos, parecieran que se han reunido en una mesa para que les digan lo que debían decir. Yo, lo único que hacía, era evitar que ella (por la víctima) se drogara, nada más. Le pido al jurado que se fije bien. No maté a nadie ni oculté ningún cuerpo. Soy totalmente inocente", explicó Vilches.
Luego, volvió a cuestionar el relato de testigos asegurando que "todos dijeron lo mismo". "Que el jurado se fije bien en los horarios que ella salía. Se iba para seguir tomando droga. Yo sé que Ivana está viva, está en Chile. La investigación que no hicieron, la voy a hacer yo personalmente. Tengo los medios económicos para hacerla", sostuvo el acusado, quien arriesga una condena a prisión perpetua en caso de ser declarado culpable.