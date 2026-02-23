Un femicidio, el caso a resolver en el primer juicio por jurado del año

Este lunes comenzará el primer juicio por jurado del 2026, el cual tendrá la difícil tarea de esclarecer el femicidio de Ivana Molina , una mujer que desapareció en abril del 2023 y cuyo cuerpo nunca fue encontrado, por lo que los investigadores creen que fue asesinada por su ex pareja.

Justamente, quien deberá responder por el femicidio será Carlos Miguel Vilchez (65) , que fue detenido en Buenos Aires, un mes después de la desaparición de Molina.

Doce mendocinos analizarán la conducta de Vilchez y deberán definir si el acusado es declarado culpable, lo que podría significar una condena a prisión perpetua.

Tras la selección del jurado, este lunes comenzará el juicio bajo las órdenes de la jueza técnica Carolina Colucci.

Vilchez será el único imputado, y llega al debate acusado de homicidio agravado por la relación de pareja preexistente en concurso real con homicidio agravado por mediar violencia de género (femicidio).

Carlos Diaz, femicidio Ivana Molina.webp El único acusado del femicidio fue capturado en Buenos Aires, un mes después de la desaparición de la víctima.

Su defensa será ejercida por los abogados Marcelo López y Ariel Benavidez. La fiscalía, por su parte, estará a cargo de Claudia Ríos, en tanto que la querella será representada por Agustín Magdalena y Cristian Vaira Leyton.

Se cree que el debate durará toda la semana y, posiblemente el viernes, habrá veredicto y sentencia. Los alegatos de apertura y cierre, podrán verse en vivo por el canal de Youtube del Poder Judicial.

El femicidio de Ivana Molina, un caso difícil de resolver

El juicio por el femicidio de Ivana Molina tendrá un detalle no menor: el cuerpo de la mujer nunca fue hallado.

Ivana Molina desapareció a principios de abril del 2023 y fue una sobrina suya quien denunció el paradero.

La mujer, madre de dos hijos, había sido vista por última vez el 1 de abril en cercanías a su casa, en el barrio Las Rosas de Las Heras, a metros del límite con el San Martín de Ciudad.

Días después, la policía entrevistó a Díaz y este aseguró desconocer el paradero de la mujer, al mismo tiempo que habló del problema de adicciones que tenía Ivana.

Horas después del testimonio, Díaz festejó su cumpleaños y luego desapareció misteriosamente.

La policía puso la lupa en esto y tras una serie de averiguaciones de inteligencia, se detectó que el acusado había pagado 60.000 pesos para que un remis lo trasladara a Buenos Aires.

Ante esto, se activó el protocolo de femicidio y el 4 de mayo de ese año Díaz fue detenido en Buenos Aires.

Al no ser hallado el cuerpo, la justicia inició en ese momento una investigación sumamente complicada. Tal es así que, desde agosto del 2024 hasta hoy, las partes discutieron en distintas audiencias si la causa estaba en condiciones de ser elevada a juicio por jurado.

Ahora ese debate será frente a un tribunal popular, que será el encargado de definir el futuro del imputado.