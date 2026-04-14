Grave denuncia de abuso sexual causa conmoción en una escuela de General Alvear

Un grave caso de abuso sexual genera conmoción en el departamento de General Alvear , luego de que un celador de la escuela “Carlos María de Alvear” fuera denunciado por la presunta agresión a una de las alumnas del establecimiento, generando una rápida investigación judicial que ya tiene al acusado detenido.

La denuncia fue radicada por la madre de la menor, lo que activó de inmediato los protocolos correspondientes dentro del ámbito educativo y judicial.

D'Agostino acudió a la Justicia y entregó un elemento clave en la causa por abuso y violencia de género

Según información extraoficial a la que se tuvo acceso, el episodio habría ocurrido a comienzos de esta semana, durante uno de los recreos dentro del establecimiento.

En ese contexto, la situación habría sido advertida inicialmente por familiares de la víctima , quienes comenzaron a alertar sobre lo sucedido a través de grupos de WhatsApp del curso, lo que rápidamente generó preocupación y alarma en toda la comunidad educativa.

A partir de la denuncia, se habría activado el protocolo institucional previsto para este tipo de casos, mientras que el hombre acusado fue señalado como presunto autor de un hecho de abuso sexual simple. De acuerdo a los primeros datos que trascendieron, el sujeto habría sido detenido en el marco de la investigación que se encuentra en una etapa inicial.

El caso provocó un fuerte impacto en General Alvear, donde padres, alumnos y docentes siguen de cerca la evolución de la causa. La circulación de mensajes y advertencias en redes y grupos privados reflejó la inquietud de las familias ante la gravedad de la acusación y la necesidad de garantizar la seguridad dentro de los establecimientos educativos.

Por el momento, no se difundieron mayores detalles oficiales sobre la causa, que continúa bajo investigación. Se espera que en las próximas horas las autoridades judiciales avancen con medidas procesales clave para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes en este delicado caso que sacude al sur mendocino.