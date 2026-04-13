13 de abril de 2026
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Frío

Qué son las estufas chuncanas y cómo ayudan a combatir el frío en General Alvear

Ante el frío del invierno, lanzan en General Alvear el proyecto de estufas chuncanas. Una opción económica y solidaria para calefaccionar hogares vulnerables.

Qué son las estufas chuncanas y cómo ayudan a combatir el frío en General Alvear

Qué son las estufas chuncanas y cómo ayudan a combatir el frío en General Alvear

Por Sitio Andino Sociedad

Las estufas chuncanas son equipos de alta eficiencia construidos con materiales económicos por el grupo Estufas Solidarias Mendoza para ayudar a familias vulnerables. Este proyecto solidario busca brindar una solución ante el frío del invierno mendocino mediante la autoconstrucción y talleres gratuitos, permitiendo calefaccionar hogares con poca leña y un diseño que retiene el calor por varias horas.

¿Qué es el modelo chuncana?

El proyecto tiene su origen en la provincia de Córdoba y fue diseñado por Edgardo, un "estufero" que liberó los planos para que cualquier persona pudiera replicar el modelo en su hogar. Se trata de una estructura básica compuesta por greda, arena y 200 ladrillos.

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Lo que distingue a la estufa chuncana es su cúpula o campana de hierro. A diferencia de otros modelos, como la estufa rusa, este diseño permite que el calor sea inmediato. El humo realiza un circuito interno antes de salir por la chimenea, lo que calienta los ladrillos de forma gradual y permite que, una vez apagado el fuego, la estructura siga irradiando temperatura al ambiente durante varias horas.

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Eficiencia y bajo costo

Una de las mayores ventajas de este sistema es su capacidad para funcionar con leña de bajo valor calórico, como el álamo o costaneras sencillas, sin necesidad de maderas duras. Además, el modelo es sumamente versátil:

  • Funcionalidad extra: Puede incluir un horno para cocinar alimentos (como pollos, panes o budines) aprovechando el mismo calor de la calefacción.
  • Estética: Al ir revocada, la estufa termina pareciendo un mueble más de la casa.
  • Mantenimiento: Es de fácil limpieza y cuidado, lo que garantiza su durabilidad en el tiempo.

Un proyecto con corazón solidario

Estufas Solidarias Mendoza nació de un gesto de compromiso social cuando un grupo de amigos se enteró de que la familia de un alumno de una compañera docente pasaba mucho frío en una vivienda precaria. Hoy, la comunidad cuenta con unos 30 voluntarios estables que realizan la logística y construcción en San Rafael, Tunuyán y General Alvear.

El financiamiento del proyecto es puramente participativo: a través de talleres donde la gente aporta lo que dicta su corazón, el grupo recauda fondos para comprar los materiales necesarios y construir estufas en casas de familias que realmente lo necesitan.

Talleres y asesoramiento gratuito

Para quienes deseen aprender la técnica, el grupo brinda asesoramiento gratuito y comparte los planos para la autoconstrucción. El primer evento de este año se llevará a cabo este jueves en el Juncalito, General Alvear, donde los interesados podrán ver el proceso de construcción en vivo y evacuar dudas.

Quienes no puedan asistir pueden contactarlos a través de su cuenta de Instagram, @estufas.solidarias.mza, donde continúan expandiendo esta red solidaria que ya ha llegado a distintas provincias del país.

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