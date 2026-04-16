16 de abril de 2026
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Brinco sortea un pozo de $615 millones: cómo participar y cuándo se juega

La edición 1350 del Brinco pone en juego un pozo de 615 millones de pesos. Cuándo se sortea el premio, cómo participar, cuánto sale la jugada y más, en esta nota.

Brinco sortea un pozo de $615 millones: cómo participar y cuándo se juega

Brinco sortea un pozo de $615 millones: cómo participar y cuándo se juega

Foto: Cristian Lozano
 Por Luis Calizaya

El próximo sorteo del Brinco, que lleva el número 1350 y se desarrollará el domingo 19 de abril, sortea un gran pozo estimado en 615 millones de pesos. Enterate cómo participar del popular juego organizado por la Lotería de Santa Fe.

Este sorteo se llevará adelante a las 21 y puede ser seguido en vivo por Telefe Santa Fe, RTS Medios, IP Noticias, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

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En la edición anterior de Brinco, sorteo Nº 1349 del 12 de abril, el pozo máximo quedó vacante, aunque hubo ganadores con 5, 4 y 3 aciertos. Pero en la modalidad Brinco Junior Siempre Sale, hubo dos ganadores que se llevaron más de $28.500.000.

Captura
El Brinco del 19 de abril acumula un pozo de $615.000.000.

El Brinco del 19 de abril acumula un pozo de $615.000.000.

¿Qué es el Brinco?

Brinco es un juego de azar poceado de Argentina que es administrado por la Lotería de Santa Fe. Es una de las modalidades que tiene el Quini 6 (aunque el sorteo de Brinco se hace por separado al sorteo propio del Quini 6).

¿Cómo se juega al Brinco?

Brinco consta de un sorteo en donde se extraen 6 números de un bolillero que contiene un total de 40 bolillas con números que van desde el 0 hasta el 39.

En dicho sorteo serán considerados ganadores:

  • Del primer premio: aquellos jugadores/apostadores que hayan obtenido 6 aciertos.
  • Del segundo premio: aquellos jugadores/apostadores que hayan obtenido 5 aciertos.
  • Del tercer premio: aquellos jugadores/apostadores que hayan obtenido 4 aciertos.
  • Del cuarto premio: aquellos jugadores/apostadores que hayan obtenido 3 aciertos.

¿Cuánto sale jugar al Brinco?

Las boletas se adquieren en en las agencias oficiales de lotería/quiniela de todo el país y tienen un valor de $1.200. En cada jugada, el apostador debe elegir seis números entre el 00 y el 39.

Los premios destinados al primer, segundo y tercer premio serán divididos en partes iguales entre los jugadores/apostadores que resulten ganadores de cada uno de los premios.

En el caso de los ganadores del cuarto premio (con 3 aciertos), percibirán un premio equivalente al valor de la apuesta.

Si en el sorteo no se registraron ganadores del primer premio, el mismo será declarado vacante e incrementa el primer premio del concurso siguiente. En el caso en que no se registren ganadores del segundo premio, el pozo del mismo pasará a incrementar el primer premio del concurso siguiente.

En todos los casos las apuestas ganadoras percibirán como mínimo el valor de la apuesta.

¿Cuándo y dónde se sortea el Brinco?

El Brinco se sortea todos los domingos a partir de las 21. La transmisión podés seguirla en vivo por Telefe Santa Fe, RTS Medios, IP Noticias, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

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