17 de abril de 2026
{}
Sitio Andino
Clases

El Gobierno confirmó clases normales en Mendoza tras la seguidilla de amenazas en colegios

La medida fue ratificada por la Dirección General de Escuelas ante rumores que indicaban lo contrario tras la ola de amenazas en algunos colegios.

El Gobierno confirmó clases normales en Mendoza tras la seguidilla de amenazas en colegios.

El Gobierno confirmó clases normales en Mendoza tras la seguidilla de amenazas en colegios.

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Sociedad

Este viernes 17 de abril hay clases con normalidad en la provincia de Mendoza en todos los niveles y modalidades, según confirmó la Dirección General de Escuelas ante la circulación de rumores que indicaban una posible suspensión.

La aclaración oficial busca llevar tranquilidad a las familias y a la comunidad educativa, en medio de un clima de preocupación generado por recientes amenazas en distintas instituciones.

Lee además
Sin turnos ni médicos: la crisis de PAMI satura los hospitales públicos de Mendoza. video

Colapso en PAMI: sin médicos ni turnos, jubilados saturan los hospitales públicos en Mendoza
Deporte escolar en Malargüe. video

Malargüe se movilizó contra el bullying: más de 800 jóvenes participaron de una maratón
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/MzaDGE/status/2044973473949254086&partner=&hide_thread=false

La situación se da en el contexto de una serie de mensajes intimidatorios vinculados a posibles tiroteos en escuelas de Mendoza, que encendieron las alertas de las autoridades. De acuerdo con información de la Dirección General de Escuelas (DGE), ya son 25 los establecimientos educativos en los que se detectaron este tipo de advertencias, lo que derivó en un seguimiento exhaustivo por parte de organismos de seguridad y educación.

El primer episodio que generó alarma ocurrió en una escuela de El Algarrobal, en el departamento de Las Heras, donde apareció un mensaje que advertía sobre un supuesto ataque. A partir de ese hecho, la preocupación se extendió a otros puntos de la provincia, impulsando medidas preventivas y un monitoreo constante para garantizar la seguridad en las escuelas.

Medidas de prevención y control en las escuelas

Frente a este escenario inédito, la DGE y el Ministerio de Seguridad elaboraron una serie de recomendaciones para reforzar la seguridad en las instituciones educativas.

Entre las principales medidas se destaca la posibilidad de revisar pertenencias antes del ingreso y limitar los elementos que los estudiantes llevan a clases, permitiendo únicamente materiales esenciales y restringiendo el uso de mochilas en situaciones excepcionales.

Temas
Seguí leyendo

Operativo en Campo Cacheuta: cierran accesos ilegales para ordenar la minería y cuidar el entorno

Los preceptores de Mendoza intervendrán en casos de abuso

¡No te arruines el pelo! Por qué la tintura casera sale más cara y cómo evitar un desastre químico

El Quini 6 acumula un pozo importante de $4.600 millones: cuándo es el sorteo y cómo jugar

Frente a amenazas y crisis, docentes se preparan para actuar en situaciones críticas

Brinco sortea un pozo de $615 millones: cómo participar y cuándo se juega

Fotos falsas de menores con inteligencia artificial: cómo frenarlas antes de que se viralicen

El Telekino acumula $200 millones: cuándo es el próximo sorteo y cómo jugar

LO QUE SE LEE AHORA
La DGE redefine el rol del preceptor: será clave para detectar casos de abuso y vulnerabilidad. Imagen creada con IA

Los preceptores de Mendoza intervendrán en casos de abuso

Las Más Leídas

Suben los alquileres y cambia la zona más cara en Mendoza: cuánto cuesta una vivienda en abril de 2026

Alquileres en alza y sorpresa en Mendoza: cambió la zona más cara y estos son los precios

La DGE y el Ministerio de Seguridad elaboraron una serie de recomendaciones para reforzar la seguridad video

Cuántos departamentos de Mendoza están afectados por amenazas de tiroteo en escuelas

El homicidio generó conmoción en el oeste de Godoy Cruz. 

Crimen brutal en Godoy Cruz: la Justicia apunta a menores de edad como autores

Así quedó el camión que protagonizó el accidente en San Rafael. Fotos: Jonathan Chamorro.

Volcó un camión en la Cuesta de los Terneros: importante operativo policial

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 16 de abril.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 16 de abril