El Gobierno confirmó clases normales en Mendoza tras la seguidilla de amenazas en colegios. Foto: Cristian Lozano

Por Sitio Andino Sociedad







Este viernes 17 de abril hay clases con normalidad en la provincia de Mendoza en todos los niveles y modalidades, según confirmó la Dirección General de Escuelas ante la circulación de rumores que indicaban una posible suspensión.

La aclaración oficial busca llevar tranquilidad a las familias y a la comunidad educativa, en medio de un clima de preocupación generado por recientes amenazas en distintas instituciones.

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Informamos que el día viernes 17/4 hay clases con normalidad en toda la provincia.#EducaciónMendoza pic.twitter.com/WlfHURGM6n — DGE Mendoza (@MzaDGE) April 17, 2026 La situación se da en el contexto de una serie de mensajes intimidatorios vinculados a posibles tiroteos en escuelas de Mendoza, que encendieron las alertas de las autoridades. De acuerdo con información de la Dirección General de Escuelas (DGE), ya son 25 los establecimientos educativos en los que se detectaron este tipo de advertencias, lo que derivó en un seguimiento exhaustivo por parte de organismos de seguridad y educación.

El primer episodio que generó alarma ocurrió en una escuela de El Algarrobal, en el departamento de Las Heras, donde apareció un mensaje que advertía sobre un supuesto ataque. A partir de ese hecho, la preocupación se extendió a otros puntos de la provincia, impulsando medidas preventivas y un monitoreo constante para garantizar la seguridad en las escuelas.

Medidas de prevención y control en las escuelas Frente a este escenario inédito, la DGE y el Ministerio de Seguridad elaboraron una serie de recomendaciones para reforzar la seguridad en las instituciones educativas. Entre las principales medidas se destaca la posibilidad de revisar pertenencias antes del ingreso y limitar los elementos que los estudiantes llevan a clases, permitiendo únicamente materiales esenciales y restringiendo el uso de mochilas en situaciones excepcionales.