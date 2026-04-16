Cuántos departamentos de Mendoza están afectados por amenazas de tiroteo en escuelas

La DGE y el Ministerio de Seguridad elaboraron una serie de recomendaciones para reforzar la seguridad

La creciente preocupación por amenazas de tiroteos en instituciones educativas de Mendoza llevó al Gobierno provincial a confirmar el alcance de la situación. Según fuentes de la Dirección General de Escuelas (DGE) , ya son 25 los establecimientos en los que se detectaron mensajes intimidatorios vinculados a posibles ataques.

El primer episodio que encendió las alertas ocurrió en una escuela de El Algarrobal , en el departamento de Las Heras . Allí apareció un mensaje escrito que advertía: “Jueves 16/04 tiroteo. Los voy a matar a todos”. A partir de ese hecho, comenzó a replicarse una situación de alarma e incertidumbre en distintos puntos de la provincia.

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Las autoridades educativas confirmaron a Sitio Andino que los casos se registraron principalmente en escuelas secundarias , incluyendo instituciones técnicas y al menos un establecimiento privado. Las amenazas se detectaron en Las Heras, Junín, Maipú, Guaymallén, Godoy Cruz, Ciudad, Lavalle, San Martín, Tunuyán y San Rafael .

El primer episodio que encendió las alertas ocurrió en una escuela de El Algarrobal, en el departamento de Las Heras

Por razones de seguridad, desde la DGE indicaron que no se difundirá la identidad de las escuelas afectadas , aunque confirmaron que todas las denuncias fueron radicadas ante el Ministerio Público Fiscal .

Casos recientes y sospechas de retos virales en TikTok

Uno de los episodios más recientes ocurrió en una escuela de Maipú, donde estudiantes alertaron que un compañero podría portar un arma de fuego. En los baños del establecimiento también aparecieron mensajes que advertían sobre supuestos ataques previstos para los días siguientes.

25 de Febrero de 2026, Inicio de clases, colegio, clases, alumnos, escuela nueva de Lavalle, aula vacía, sin clases, suspendidas Desde la DGE indicaron que no se difundirá la identidad de las escuelas afectadas Foto: Cristian Lozano

Ante esta situación, la dirección activó el protocolo correspondiente, realizó la denuncia al 911 y varios alumnos fueron retirados por sus familias.

Durante las primeras indagaciones, algunos estudiantes señalaron que los mensajes podrían estar vinculados a retos virales en redes sociales, especialmente en TikTok.

Esta hipótesis se ve reforzada por la aparición de amenazas similares en escuelas de Buenos Aires, Córdoba y Tucumán, lo que sugiere un fenómeno de imitación a nivel nacional.

tiktok, video viral.png Algunos estudiantes señalaron que los mensajes podrían estar vinculados a retos virales en redes sociales, especialmente en TikTok

Medidas de prevención y control en las escuelas

Frente a este escenario inédito, la DGE y el Ministerio de Seguridad elaboraron una serie de recomendaciones para reforzar la seguridad en las instituciones educativas.

Entre las principales medidas se destaca la posibilidad de revisar pertenencias antes del ingreso y limitar los elementos que los estudiantes llevan a clases, permitiendo únicamente materiales esenciales y restringiendo el uso de mochilas en situaciones excepcionales.

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Además, desde el área de Acompañamiento Escolar se anticipó que, una vez identificados los alumnos involucrados, se avanzará con un abordaje integral, que incluirá evaluaciones profesionales y eventuales derivaciones al sistema de salud.

“Nos interesa trabajar estas problemáticas nuevas y entender qué están queriendo comunicar los estudiantes con este tipo de mensajes”, explicó Carina Gannam, directora del área.

Protocolo ante amenazas

Las autoridades elaboraron un protocolo específico para actuar frente a este tipo de situaciones, que define las amenazas como parte de un fenómeno de imitación conocido como efecto copycat, vinculado a la reproducción de conductas violentas difundidas en redes sociales.

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El objetivo principal es evitar reforzar estas conductas. Por ello, se establece que las escuelas deben mantener la presencialidad con medidas de seguridad reforzadas, evitando paralizar la actividad institucional.

Prevención y detección temprana

Inspección diaria de baños, aulas y espacios comunes.

Supervisión constante de sectores compartidos.

Control excepcional de pertenencias escolares.

Acción inmediata ante amenazas

Comunicación urgente al 911.

Notificación a autoridades educativas.

Preservación de pruebas y eliminación del mensaje para evitar su viralización.

Comunicación con familias

Informes oficiales sin reproducir amenazas.

Pedido de mayor supervisión parental.

Fomento del diálogo sobre el uso de redes sociales y consecuencias legales.

Abordaje psicológico

Aplicación de Primeros Auxilios Psicológicos para estudiantes afectados.

para estudiantes afectados. Intervenciones grupales para reducir el pánico.

Espacios de contención emocional.

Salud mental y señales de alerta en estudiantes

El protocolo también incluye pautas para detectar posibles efectos en los alumnos, como:

Ansiedad, irritabilidad o cambios de conducta

Dificultades de concentración o bajo rendimiento

Problemas de sueño

Conductas impulsivas o de riesgo

En estos casos, se recomienda intervención temprana y eventual derivación a servicios especializados, especialmente si existe riesgo para el propio estudiante o terceros.

Consecuencias legales de las amenazas

Las autoridades recordaron que este tipo de acciones están tipificadas como intimidación pública, lo que puede derivar en sanciones bajo el Código Contravencional.

Además, no se descarta la responsabilidad civil de los padres por los costos operativos que generan este tipo de situaciones.