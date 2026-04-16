Operativo en Campo Cacheuta para regularizar la minería y reforzar controles ambientales en Mendoza

El Gobierno de Mendoza llevó adelante un nuevo operativo integral en la zona de Campo Cacheuta , en Luján de Cuyo, con el objetivo de regularizar la actividad minera de tercera categoría y mejorar las condiciones de seguridad vial y ambiental .

La intervención se enmarca en un proceso más amplio que la Provincia viene desarrollando para revertir situaciones históricas de informalidad , donde numerosas explotaciones operaban sin regularización legal ni ambiental , generando impactos sobre la infraestructura pública y la transitabilidad.

La importancia de los materiales para evitar la corrosión y contaminación en la industria minera

Durante la jornada se realizaron tareas concretas en territorio, entre ellas trabajos de mantenimiento en el cruce de la Ruta Provincial 84 y el cierre de accesos clandestinos hacia la Ruta Nacional 7 , dispuestos por Vialidad Nacional como autoridad de aplicación.

Ordenamiento integral en Campo Cacheuta- operativo conjunto para regularizar la actividad minera y mejorar la seguridad vial y ambiental 16-04-26 (03)

Estos accesos irregulares constituían una problemática persistente, ya que implican riesgos para la seguridad vial, deterioro de la infraestructura y dificultades para el control de la actividad minera .

Además, las acciones estuvieron orientadas a reorganizar los accesos productivos y mejorar la circulación en la zona, con especial atención en sectores sensibles como Agua de las Avispas, caracterizado por su interacción con el sistema aluvional.

Policía Minera Ambiental, Ordenamiento integral en Campo Cacheuta- operativo conjunto para regularizar la actividad minera y mejorar la seguridad vial y ambiental 16-04-26 (02) Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Controles ambientales y articulación entre organismos

El operativo también incluyó el fortalecimiento de controles ambientales e hidráulicos, como parte de un enfoque integral que busca compatibilizar la producción con el cuidado del entorno.

Participaron distintos organismos provinciales, nacionales y municipales, entre ellos la Dirección de Minería, la Policía Ambiental Minera, la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental, la Dirección de Hidráulica, Vialidad Provincial y Nacional, el Ministerio de Seguridad y Justicia y la Municipalidad de Luján de Cuyo.

El marco legal y el objetivo de formalizar la actividad minera

“Este despliegue operativo se sustenta en un conjunto de herramientas normativas recientemente implementadas”, explicó el director de Minería, Jerónimo Shantal, en referencia al nuevo Código de Procedimiento Minero (Ley 9.529) y otras resoluciones que refuerzan los controles.

Jerónimo Shantal, Ordenamiento integral en Campo Cacheuta- operativo conjunto para regularizar la actividad minera y mejorar la seguridad vial y ambiental 16-04-26 (04) Jerónimo Shantal (centro) encabezó el operativo en Campo Cacheuta. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Según detalló, el objetivo es ordenar la actividad minera, fortalecer la fiscalización y acompañar a pequeños productores en su proceso de formalización, en un contexto donde muchas explotaciones operaban al margen de la normativa.

En esa línea, el proceso de ordenamiento en Campo Cacheuta continuará con nuevas acciones coordinadas, con la meta de consolidar un esquema de desarrollo que combine producción, protección ambiental y seguridad vial.