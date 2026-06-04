Argentina proyecta el mayor nivel de exportaciones de su historia para 2026

Las exportaciones argentinas cerrarían 2026 en su nivel más alto de la historia en valores corrientes: 94.400 millones de dólares , un crecimiento de 8,4% respecto del año anterior. La proyección corresponde a un informe reciente de la consultora ABECEB y anticipa un punto de inflexión en la composición del comercio exterior argentino .

La cifra supera en términos nominales el anterior máximo registrado en 2022, cuando las exportaciones alcanzaron los 88.446 millones de dólares . Sin embargo, la comparación en términos relativos ofrece matices: aquel guarismo equivalía al 14,6% del Producto Bruto Interno , mientras que el proyectado para este año representaría el 12,5% . La diferencia no refleja un retroceso sino la expansión de la economía en dólares, subraya el documento.

En paralelo, la consultora que dirige el ex ministro de Producción del gobierno de Mauricio Macri, Dante Sica , estima que el país cerrará el ejercicio con un superávit de balanza comercial de 16.000 millones de dólares , cifra que consolida la posición externa en un contexto de normalización cambiaria y recuperación de la actividad.

Durante décadas, la capacidad exportadora argentina descansó casi exclusivamente sobre el complejo agroindustrial pampeano . El informe de ABECEB sostiene que ese esquema está modificándose de manera estructural. "Se trata de un hito relevante en la trayectoria del comercio exterior argentino, que consolidaría una segunda generación de máximos exportadores apoyada ya no solo en el complejo agroindustrial, sino en una matriz productiva más diversificada ", señala el documento.

El cambio tiene tres explicaciones. El primero es el agro, que mantiene su centralidad: la región pampeana proyecta un crecimiento exportador del 6,9%, impulsado por una cosecha récord de granos y subproductos. La recuperación de los rindes tras años de sequía, la normalización de la liquidación de divisas posterior a la unificación cambiaria y la firmeza de la demanda internacional (especialmente desde China y el sudeste asiático) explican este repunte.

Energía, minería y economía del conocimiento

El segundo vector es la energía y la minería. Vaca Muerta opera ya como un exportador neto, con proyecciones de escala creciente a medida que avancen los proyectos de infraestructura de evacuación. A ello se suman la minería metalífera y el litio, cuya producción se beneficia de precios internacionales elevados (particularmente el oro, en máximos históricos) y de inversiones que vienen madurando desde años anteriores.

El tercer vector es, quizás, el más novedoso en términos históricos: la economía del conocimiento. El sector se ubica entre los cinco principales complejos exportadores del país, con ventas externas que superan los 10.000 millones de dólares anuales. Su relevancia, destaca el informe, no pasa únicamente por el volumen, sino por sus características intrínsecas: genera divisas con baja dependencia logística, alta intensidad de talento y encadenamientos transversales con el resto de la economía. Se trata de exportaciones que no requieren puertos, silos ni gasoductos, y que por ello representan una diversificación genuina del riesgo externo.

image La minería argentina empieza a tallar fuerte en las exportaciones del país

Un récord con color federal

Uno de los elementos que el informe destaca como novedoso es la distribución geográfica de las exportaciones. Históricamente concentradas en la región pampeana y en la provincia de Buenos Aires, las ventas externas ganan peso relativo en provincias que, hasta hace pocos años, tenían una participación marginal.

Neuquén lidera ese avance: su participación en el total exportado alcanzaría el 6% en 2026, un incremento de 1,5 puntos porcentuales respecto de su promedio entre 2022 y 2025. El motor es la maduración de Vaca Muerta y la expansión de la producción de shale oil y shale gas.

Chubut, con el 5,2% del total (1,2 puntos por encima de su media reciente), combina el aporte de los hidrocarburos convencionales con una mejora del sector pesquero, favorecida por mayores volúmenes de captura y precios internacionales firmes para el langostino y la merluza.

San Juan, por su parte, alcanzaría el 2,9% del total exportado, capitalizado en el ciclo expansivo del oro. Santa Cruz, con un crecimiento de 0,7 puntos porcentuales, refuerza su perfil minero (oro y plata) complementado por la producción de petróleo.

Pese a esta redistribución relativa, la región pampeana continúa siendo el principal motor exportador del país y proyecta un desempeño robusto este año.

Condicionantes estructurales

La directora de operaciones de ABECEB, Natacha Izquierdo, resumió el significado del momento: "2026 no solo marcaría un récord nominal, sino que consolidaría un cambio cualitativo en la composición de las exportaciones argentinas". Para la economista, esta diversificación reduce la vulnerabilidad histórica del sector externo a los ciclos climáticos y de precios agrícolas, y abre la puerta a un sendero de crecimiento exportador estructuralmente más sólido.

La advertencia, sin embargo, está presente en el mismo informe: el escenario favorable se materializa "siempre que se sostengan las condiciones macro y se materialicen las inversiones comprometidas". En una economía con historial de volatilidad, la consistencia de las políticas y la previsibilidad para los inversores son condición necesaria para que el récord de 2026 sea el piso de una tendencia y no una fotografía aislada.