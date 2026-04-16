¡No te arruines el pelo! Por qué la tintura casera sale más cara y cómo evitar un desastre químico

Mantener un cabello sano y brillante requiere mucho más que aplicar un producto comprado en la góndola del supermercado de forma improvisada. Teñirse en casa suele derivar en emergencias capilares que terminan costando el triple en el salón profesional. La diferencia estructural radica en el diagnóstico técnico que solo un experto puede realizar para proteger tu fibra capilar.

Las tinturas de supermercado están diseñadas bajo una lógica de "talle único" que no contempla si tenés el pelo fino, grueso, virgen o ya procesado. Estas cajas suelen utilizar volúmenes de peróxido innecesariamente altos para asegurar que el pigmento penetre en cualquier persona, destruyendo la cutícula y la elasticidad natural en el proceso.

Además, muchas marcas comerciales contienen sales metálicas que pueden reaccionar de forma agresiva e incluso explosiva ante futuros procesos químicos en el salón. Esto genera una opacidad persistente y rigidez en la fibra , haciendo que el color pierda su brillo natural rápidamente y se vea artificial, seco y quebradizo.

Un colorista experto no se limita a aplicar un producto; r ealiza un análisis técnico previo para evaluar la porosidad y la resistencia de tu fibra . Este diagnóstico permite decidir la potencia exacta del químico necesario, evitando quemaduras químicas o la temida tricoptilosis, que es la fractura extrema de las puntas.

Fijate que la colorimetría avanzada permite neutralizar esos tonos naranjas o verdes accidentales que aparecen con las tinturas caseras. Mediante el uso de la rueda de color, el profesional crea mezclas personalizadas que aportan profundidad y movimiento, evitando el efecto de "casco" monocolor que delata inmediatamente un trabajo mal hecho en casa.

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Tecnología de vanguardia para la reconstrucción capilar

La mayor ventaja de atenderse en el salón es el acceso a aditivos protectores de última generación, conocidos como sistemas "Plex". Estos compuestos se mezclan directamente con la tintura para reconstruir los puentes de disulfuro del cabello mientras el color actúa, minimizando el impacto del proceso oxidativo de manera significativa.

Al finalizar el proceso, el profesional utiliza productos de pH ácido para sellar la cutícula de forma efectiva. Este paso técnico es fundamental para que el pigmento quede atrapado, el brillo sea real y el resultado sea un pelo suave que no se enrede, protegiendo la inversión que hiciste en tu imagen personal.