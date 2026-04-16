16 de abril de 2026
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Educación

El mercado exige trabajadores con más educación, pero caen los egresos en el nivel terciario

Cada vez más empresas buscan empleados con educación superior completa. En Argentina, los niveles son bajos y algunos caen. Qué opciones hay en Mendoza.

El mercado exige trabajadores con más educación, pero caen los egresos en el nivel terciario

El mercado exige trabajadores con más educación, pero caen los egresos en el nivel terciario

De acuerdo con estadísticas del INDEC y la OCDE, sólo el 24% de los alumnos inscriptos concluye sus estudios terciarios, mientras que el 44% finaliza la secundaria y un 32% no logra completarla. A este panorama se suma otro dato relevante: un 24% de los jóvenes no estudia ni trabaja, lo que profundiza el desafío en materia educativa y laboral.

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Argentina, rezagada en finalización de estudios terciarios

Los datos muestran que apenas el 24% de los estudiantes termina el nivel terciario, un porcentaje que ubica a la Argentina por debajo del promedio de la OCDE. Sobre un total de 46 países, el país se posiciona en el puesto 38, es decir, entre los diez con menor proporción de graduados terciarios.

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Apenas el 24% de los estudiantes termina el nivel terciario.

Apenas el 24% de los estudiantes termina el nivel terciario.

Argentina se ubica por encima de Sudáfrica e India, que registran tasas del 9% y 14%, respectivamente.

En el otro extremo, Canadá lidera el ranking con un 65% de la población con títulos terciarios, universitarios o de posgrado. Le siguen Irlanda y Corea, con el 58% y 56%, respectivamente.

Más educación, mejores oportunidades laborales

El vínculo entre educación y empleo aparece con claridad en los datos: a mayor nivel educativo, mayores posibilidades de empleo. Los países con mejores indicadores en este sentido son Noruega, Hungría y Polonia, donde la tasa de empleo entre quienes completaron estudios terciarios se ubica entre el 92% y el 98%.

En la Argentina, el INDEC señala que el nivel completo más extendido es el secundario. Entre los jóvenes de 25 a 29 años, alcanza al 61,3%, mientras que en la franja de 30 a 64 años desciende al 42,5%.

Bajo porcentaje de universitarios completos

Otro dato relevante es que menos del 25% de los argentinos cuenta con universitario completo. Dentro del grupo de 30 a 64 años, el 24,6% tiene universitario completo como máximo nivel alcanzado, mientras que entre los jóvenes de 25 a 29 años ese porcentaje baja al 14,3%.

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Menos del 25% de los argentinos cuenta con universitario completo.

Menos del 25% de los argentinos cuenta con universitario completo.

También se observa una caída en la graduación terciaria en comparación con décadas anteriores. En paralelo, el secundario completo dejó de ser garantía de empleo: muchas empresas exigen hoy una formación superior como base.

Oferta de estudios terciarios en Mendoza

En este contexto, la provincia de Mendoza impulsa distintas propuestas educativas para ampliar la formación superior y responder a la demanda del mercado laboral. A través de la DGE, se promueven carreras y especializaciones consideradas prioritarias.

Entre ellas, se destaca la Tecnicatura Superior en Comercio Internacional y Aduana, con modalidad completamente virtual, lo que facilita el acceso desde distintos puntos de la provincia y reduce las barreras geográficas.

Además, la DGE declaró como carreras fundamentales los profesorados en Educación Primaria y Educación Especial, el Profesorado de Inglés y las disciplinas de Ciencias Exactas, como Matemática, Física y Química.

También se identifican como estratégicas diversas tecnicaturas vinculadas a la economía regional, entre ellas Energía y Minería, Industria -con foco en Software y Servicios Informáticos- y áreas asociadas a planes estratégicos de desarrollo.

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