La DGE alinea la Educación Superior con las necesidades del mundo del trabajo.

Con el objetivo de garantizar que la formación de Educación Superior responda a las demandas reales de la estructura productiva y el sistema cultural de la provincia, la Dirección General de Escuelas oficializó el listado de Carreras Prioritarias para el ciclo lectivo 2026 , con un fuerte anclaje en la salida laboral .

La medida, publicada en el Boletín Oficial, busca orientar la oferta educativa, tanto estatal como privada, hacia áreas estratégicas que aseguren la inserción laboral de los egresados y el desarrollo regional.

La DGE aprobó una nueva carrera a distancia y con salida laboral

Cómo actúa la DGE ante adolescentes en situaciones límite

La planificación, fundamentada en la Ley Nacional de Educación Superior y la Ley Provincial de Educación Nº 6.970, surge tras un exhaustivo relevamiento de datos del sistema PLAFOD , el Sistema de Gestión Integral Mendoza (GEI) y mesas de diálogo con sectores productivos.

"Un Estado responsable debe orientar a estudiantes e instituciones hacia las necesidades y vacancias del campo laboral para el que se forman", destaca el documento que define la hoja de ruta para el próximo año académico.

educacion superior dge La DGE oficializó el cronograma de las carreras prioritarias 2026.

DGE: la formación docente, el pilar de las aulas

Para fortalecer los aprendizajes fundamentales en todo el territorio, la provincia declaró como prioritarios los profesorados con mayor área de vacancia y necesidad pedagógica:

Educación Primaria y Educación Especial (en todas sus especialidades).

Profesorado de Inglés.

Ciencias Exactas: profesorados de Educación Secundaria en Matemática, Física y Química.

becas docentes matematica La provincia declaró como prioritarios los profesorados con mayor área de vacancia y necesidad pedagógica.

Formación Técnica: motores de la matriz productiva

En sintonía con el desarrollo industrial y tecnológico de Mendoza, las Tecnicaturas Superiores prioritarias se concentran en sectores clave para la economía regional:

Energía y Minería: Petróleo y Gas, Minería y Recursos Renovables.

Industria: Metalmecánica y el subsector de Software y Servicios Informáticos .

Planes Estratégicos: ofertas que acompañen el desarrollo específico de cada zona de la provincia, debidamente justificadas por las instituciones.

mineria y educacion IA Las Tecnicaturas Superiores prioritarias se concentran en sectores clave para la economía regional.

Actualización y especialización profesional

La normativa también pone el foco en la formación continua, priorizando trayectos que mejoren la calidad educativa y la competitividad. Se destacan las certificaciones en Alfabetización Inicial, Lengua y Matemática, así como especializaciones en salud, nuevas tecnologías aplicadas a la industria y recursos renovables.

Finalmente, la DGE dispuso que la continuidad de las carreras en institutos estatales estará sujeta al cumplimiento de parámetros de eficiencia y planificación territorial.

Con esta definición, Mendoza reafirma que la Educación Superior es el puente hacia la movilidad social, transformando el aprendizaje en una herramienta de crecimiento real para cada departamento de la provincia.