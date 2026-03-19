La DGE apuesta al incentivo económico para garantizar docentes en las materias más complejas. Imagen creada con IA

Con el objetivo de garantizar la presencia de profesionales en las aulas, la Dirección General de Escuelas abrió la inscripción a las Becas Prioritarias 2026 . El programa otorga un incentivo económico a estudiantes que elijan profesorados de alta demanda como Matemática, Física y Química.

Desde la Dirección de Educación Superior indicaron que esta política educativa busca promover el acceso, la permanencia y el egreso en carreras consideradas estratégicas para el desarrollo científico y pedagógico de la provincia de Mendoza.

En esta nueva convocatoria, el beneficio está segmentado para cubrir áreas donde la falta de profesionales es más acentuada. Por un lado, las becas están destinadas a los estudiantes ingresantes a 1° año del Profesorado de Matemática . Por otro lado, se contempla la renovación del beneficio para alumnos que ya fueron adjudicados en 2025, quienes podrán continuar sus trayectorias en los profesorados de Matemática, Química y Física desde 2° hasta 4° año.

Con las becas, se busca promover el acceso, la permanencia y el egreso en carreras consideradas estratégicas.

Esta iniciativa se enmarca en una planificación provincial que prioriza disciplinas con alta demanda en el sistema educativo secundario, buscando fortalecer la formación docente en áreas que son fundamentales para el conocimiento tecnológico actual.

educacion superior dge Con las becas se busca promover el acceso, la permanencia y el egreso en carreras consideradas estratégicas.

Una herramienta de gestión educativa

Desde la Dirección de Educación Superior destacaron la importancia de este acompañamiento económico: “La formación de docentes en áreas prioritarias es un eje central de nuestra política. Estas becas representan una herramienta concreta para acompañar a los estudiantes en sus trayectorias y garantizar que más mendocinos puedan formarse en disciplinas estratégicas”.

A través de este programa, la provincia no solo busca incentivar la inscripción, sino reducir la deserción en carreras que históricamente presentan mayor complejidad académica, asegurando así el recambio generacional de profesores en las escuelas mendocinas.

Detalles de la inscripción

Los interesados en postularse deben realizar el trámite de manera digital, aunque cuentan con asistencia presencial en caso de requerirla:

Modalidad: online, a través del sistema de Gestión Académica de la DES .

Asesoramiento: los aspirantes pueden acercarse a cualquier Instituto de Educación Superior (IES) de la provincia para recibir orientación y acompañamiento durante el proceso de carga de datos.

Con la implementación de este cronograma de becas, Mendoza reafirma su compromiso con una educación superior inclusiva y orientada a las necesidades reales del sistema educativo provincial.

Preguntas y respuestas claves sobre las Becas Prioritarias 2026

¿Quiénes pueden inscribirse en esta convocatoria?

La inscripción está abierta para dos grupos específicos: estudiantes que ingresan a 1° año del Profesorado de Matemática en 2026, y alumnos de 2° a 4° año de Matemática, Física y Química que ya fueron beneficiarios de la beca durante el ciclo 2025 y necesitan renovarla.

¿Por qué se consideran "carreras estratégicas" o "materias críticas"?

Se denominan así porque son disciplinas con una alta demanda de docentes en las escuelas secundarias de Mendoza y, actualmente, cuentan con pocos graduados. El incentivo económico busca atraer a nuevos estudiantes a estas áreas científicas para garantizar que no falten profesores en las aulas.

¿Cómo y dónde se realiza el trámite de inscripción?

El proceso es 100% digital a través del sistema de Gestión Académica de la Dirección de Educación Superior (DES). No obstante, quienes necesiten ayuda con la carga de datos o tengan dudas técnicas pueden acudir presencialmente a cualquier Instituto de Educación Superior (IES) de la provincia para recibir asesoramiento.