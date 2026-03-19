19 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Dirección General de Escuelas

La DGE apuesta al incentivo económico para garantizar docentes en las materias más complejas

La DGE abrió la convocatoria para las Becas Prioritarias 2026. El objetivo es atraer a nuevos estudiantes a los profesorados de Ciencias Exactas.

La DGE apuesta al incentivo económico para garantizar docentes en las materias más complejas. Imagen creada con IA

La DGE apuesta al incentivo económico para garantizar docentes en las materias más complejas. Imagen creada con IA

 Por Natalia Mantineo

Con el objetivo de garantizar la presencia de profesionales en las aulas, la Dirección General de Escuelas abrió la inscripción a las Becas Prioritarias 2026. El programa otorga un incentivo económico a estudiantes que elijan profesorados de alta demanda como Matemática, Física y Química.

Lee además
Capacitaciones con puntaje oficial en Godoy Cruz.

Godoy Cruz lanza cursos de Preceptor y Secretario Escolar con puntaje oficial
La DGE lanza cursos de Chino Mandarín para docentes a bajo costo.

Docentes podrán estudiar Chino Mandarín con becas de la DGE
autismo educacion superior
Con las becas, se busca promover el acceso, la permanencia y el egreso en carreras consideradas estratégicas.

Con las becas, se busca promover el acceso, la permanencia y el egreso en carreras consideradas estratégicas.

La DGE fomenta las carreras estratégicas

En esta nueva convocatoria, el beneficio está segmentado para cubrir áreas donde la falta de profesionales es más acentuada. Por un lado, las becas están destinadas a los estudiantes ingresantes a 1° año del Profesorado de Matemática. Por otro lado, se contempla la renovación del beneficio para alumnos que ya fueron adjudicados en 2025, quienes podrán continuar sus trayectorias en los profesorados de Matemática, Química y Física desde 2° hasta 4° año.

Esta iniciativa se enmarca en una planificación provincial que prioriza disciplinas con alta demanda en el sistema educativo secundario, buscando fortalecer la formación docente en áreas que son fundamentales para el conocimiento tecnológico actual.

educacion superior dge
Con las becas se busca promover el acceso, la permanencia y el egreso en carreras consideradas estratégicas.

Con las becas se busca promover el acceso, la permanencia y el egreso en carreras consideradas estratégicas.

Una herramienta de gestión educativa

Desde la Dirección de Educación Superior destacaron la importancia de este acompañamiento económico: “La formación de docentes en áreas prioritarias es un eje central de nuestra política. Estas becas representan una herramienta concreta para acompañar a los estudiantes en sus trayectorias y garantizar que más mendocinos puedan formarse en disciplinas estratégicas”.

A través de este programa, la provincia no solo busca incentivar la inscripción, sino reducir la deserción en carreras que históricamente presentan mayor complejidad académica, asegurando así el recambio generacional de profesores en las escuelas mendocinas.

Detalles de la inscripción

Los interesados en postularse deben realizar el trámite de manera digital, aunque cuentan con asistencia presencial en caso de requerirla:

  • Modalidad: online, a través del sistema de Gestión Académica de la DES.

  • Asesoramiento: los aspirantes pueden acercarse a cualquier Instituto de Educación Superior (IES) de la provincia para recibir orientación y acompañamiento durante el proceso de carga de datos.

Con la implementación de este cronograma de becas, Mendoza reafirma su compromiso con una educación superior inclusiva y orientada a las necesidades reales del sistema educativo provincial.

Preguntas y respuestas claves sobre las Becas Prioritarias 2026

¿Quiénes pueden inscribirse en esta convocatoria?

La inscripción está abierta para dos grupos específicos: estudiantes que ingresan a 1° año del Profesorado de Matemática en 2026, y alumnos de 2° a 4° año de Matemática, Física y Química que ya fueron beneficiarios de la beca durante el ciclo 2025 y necesitan renovarla.

¿Por qué se consideran "carreras estratégicas" o "materias críticas"?

Se denominan así porque son disciplinas con una alta demanda de docentes en las escuelas secundarias de Mendoza y, actualmente, cuentan con pocos graduados. El incentivo económico busca atraer a nuevos estudiantes a estas áreas científicas para garantizar que no falten profesores en las aulas.

¿Cómo y dónde se realiza el trámite de inscripción?

El proceso es 100% digital a través del sistema de Gestión Académica de la Dirección de Educación Superior (DES). No obstante, quienes necesiten ayuda con la carga de datos o tengan dudas técnicas pueden acudir presencialmente a cualquier Instituto de Educación Superior (IES) de la provincia para recibir asesoramiento.

Temas
Seguí leyendo

La repitencia golpea más a las escuelas secundarias estatales que privadas

Mendoza aprobó una nueva tecnicatura en minería para formar técnicos que demanda la industria

El 35% de alumnos del Secundario egresa con materias pendientes

Mendoza en alerta porque uno de cada cinco alumnos repitió

Más de 2.000 mendocinos se inscribieron para terminar la Secundaria a distancia

La DGE oficializó un aumento en las cuotas de colegios privados de Mendoza

Paso Pehuenche: cierre total desde el viernes por mal tiempo y riesgo en la transitabilidad

Cierran el Paso Internacional Los Libertadores: desde qué hora no se podrá circular

LO QUE SE LEE AHORA
Cómo está el Paso Internacional Los Libertadores.

Cierran el Paso Internacional Los Libertadores: desde qué hora no se podrá circular

Las Más Leídas

Joaquín durante el tratamiento de quimioterapia que costeó totalmente OSEP. video

Ganó una camioneta y la devolvió: el gesto que ahora reconoce la Legislatura de Mendoza

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 18 de marzo: números ganadores del sorteo 3357

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 18 de marzo: números ganadores del sorteo 3357

Los hechos ocurrieron en el Club Alemán de Mendoza. 

Las jugadoras de hockey acusadas de abuso sexual, cada vez más complicadas

Conocé el pronóstico del tiempo para este jueves en Mendoza.

Sube la temperatura y vuelven las tormentas, el pronóstico para este jueves en Mendoza

El Gobierno de Mendoza explicó cómo se implementará el peaje en una ruta clave entre el Sur y el Este.

Qué ruta está por inaugurarse y tendrá peaje en Mendoza