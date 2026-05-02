Mendoza lanza "Colección Identidad", el primer catálogo de Industrias Creativas

El catálogo, titulado Contrastes Simultáneos , se presentará oficialmente el martes 5 de mayo , a las 12.30 , en la Sala Elina Alba (España y Gutiérrez, Ciudad). Se trata de la primera herramienta sistemática de diseño orientada a dar visibilidad continua al talento creativo de Mendoza , con un fuerte enfoque en la identidad local.

En el marco del fortalecimiento de la economía creativa, la Subsecretaría de Cultura de la provincia, a través de la Dirección de Industrias Creativas, invita a la presentación oficial del catálogo Colección Identidad: Contrastes Simultáneos .

La publicación reúne 32 láminas (una por cada artista) con traducciones al inglés y al portugués . Además, incorpora códigos QR que permiten acceder a una breve presentación de cada creador y su obra. También suma un videoarte que integra, de forma visual, las distintas producciones.

Desde la Dirección de Industrias Creativas destacaron que esta primera edición, titulada Contrastes Simultáneos en el Territorio, propone un espacio de experimentación y creación local en el que 32 productores y mentores mendocinos exploran la convivencia de las diferencias y su potencial de articulación .

En este sentido, la iniciativa invita a pensar el territorio como un entramado dinámico y a mirar Mendoza a través de una perspectiva que celebra la diversidad creativa y la potencia de sus contrastes.

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Un puente entre el talento y el mercado

Tras el impacto generado en el Encuentro Comecoco 2025 con la muestra del primer programa Colección Identidad, esta publicación surge como resultado de un proceso de laboratorio, mentoría y experimentación guiada. Bajo el concepto de “Contrastes Simultáneos”, el catálogo reúne proyectos que combinan la identidad mendocina con lenguajes contemporáneos y propuestas de alto valor simbólico y comercial.

La identidad (entendida desde lo intangible, lo cultural y lo territorial) no solo funciona como punto de partida, sino también como eje estructurante de cada una de las piezas que integran la colección.

El catálogo se presenta como un registro del diseño, las artes visuales y sus cruces disciplinarios, y al mismo tiempo como una plataforma de proyección y vinculación. Su objetivo es conectar a los creativos locales con curadores, ferias nacionales e internacionales y compradores estratégicos, proyectando la Marca Mendoza hacia nuevos mercados.

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Palabras de la gestión

Sebastián Ladrón de Guevara, director de Industrias Creativas, destacó que este lanzamiento marca un cambio de paradigma: “No estamos ante un simple folleto de muestra, sino ante una herramienta de desarrollo económico y de diplomacia cultural institucional. El catálogo busca transformar la creatividad en obras y productos genuinos de nuestra identidad, brindando a nuestros productores y artistas una carta de presentación profesional ante el mundo”.

Asimismo, explicó que el programa se desarrolla a lo largo de varios meses y se basa en un proceso creativo colectivo: “Son cuatro meses de trabajo en los que se define un concepto, los colores y toda la propuesta en conjunto. No es un proceso individual, sino que todos los participantes acuerdan una idea común y crean a partir de ella”.

En la primera edición, ese eje conceptual fue “Contrastes Simultáneos”, sobre el cual cada integrante desarrolló una pieza original desde su propio lenguaje: “Cada uno, desde su expertise, creó algo nuevo inspirado en ese concepto. Eso hace que la colección tenga una identidad muy particular y diferente a cualquier otra”.

El proceso incluyó distintas instancias de producción, registro y exhibición: “Primero se realizó el registro fotográfico y el videoarte, y luego una muestra física con todos los productos. Son múltiples capas que enriquecen el resultado final”.

Uno de los objetivos principales del programa es garantizar su continuidad en el tiempo: “La idea es sistematizar este trabajo, que Mendoza pueda tener todos los años un registro actualizado de su creatividad. Que hable de quiénes somos y que refuerce la Marca Mendoza”.

Además, señaló que el catálogo funciona como una herramienta profesional de difusión: “Es una carta de presentación colectiva. No es comercializable, sino una herramienta institucional y cultural para divulgar el trabajo de los emprendedores y artistas”.

En relación con el diseño, remarcó su carácter innovador: “No quisimos que fuera un libro tradicional. Es un objeto de diseño en sí mismo, sin jerarquías entre los participantes. Cada pieza tiene el mismo valor; por eso se pensó en un formato que permita interactuar y armar combinaciones propias”.

También destacó el carácter interdisciplinario del proyecto: “Hay un equipo grande detrás: mentores, producción, fotografía, realizadores audiovisuales, curaduría, diseñadoras y montajistas. Es un proyecto que se construye colectivamente en todas sus etapas”.

En cuanto a la selección de participantes, explicó que se apunta a proyectos con cierto nivel de desarrollo: “Se buscan propuestas con trayectoria o con un potencial sólido, capaces de traducir una idea en un producto de calidad, listo para ser exhibido”.

Finalmente, subrayó el impacto de la iniciativa: “Cuando mostramos el catálogo en otros espacios, incluso a nivel nacional, recibimos devoluciones muy positivas. Es un proyecto que logra destacarse por su originalidad y por la manera en que pone en valor la creatividad local”.

Y concluyó: “Son procesos que requieren tiempo y esfuerzo, pero que generan oportunidades concretas para los artistas. Tener un espacio de visibilidad y pertenecer a una colección colectiva fortalece el desarrollo del sector creativo en la provincia”.