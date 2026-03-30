La DGE aprobó una nueva carrera a distancia con gran salida laboral: quiénes podrán acceder

La DGE aprobó una nueva carrera a distancia con gran salida laboral: quiénes pueden acceder. Imagen creada por IA

La Dirección General de Escuelas oficializó la aprobación del plan de estudios para la Tecnicatura Superior en Comercio Internacional y Aduana bajo la modalidad de Educación a Distancia. La propuesta pertenece al Instituto de Educación Superior N° 9-013 "ISTEEC" y representa un avance significativo en la democratización del acceso a la Educación Superior en la provincia.

La normativa, publicada en el Boletín Oficial, destaca que esta oferta educativa busca ampliar las oportunidades formativas para alumnos jóvenes y adultos.

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Al tratarse de una carrera remota, se eliminan las barreras geográficas, permitiendo que interesados de departamentos alejados o personas con restricciones horarias por trabajo puedan obtener un título profesional con validez nacional .

La elección de esta carrera no es casual. El objetivo de la política educativa provincial es promover formaciones técnicas que se alineen con las necesidades de la economía local .

La DGE lanzó una nueva carrera con modalidad de estudio a distancia.

En una provincia con un fuerte perfil exportador, contar con técnicos capacitados en normativas aduaneras y logística internacional es fundamental para el crecimiento de las PyMEs y grandes empresas mendocinas.

El plan de estudios recibió el aval de la Comisión Federal de Registro y Evaluación Permanente por un periodo inicial de tres años, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2028.

¿Quiénes pueden estudiar esta tecnicatura?

La flexibilidad de la modalidad a distancia hace que esta carrera sea ideal para diversos perfiles:

Residentes de toda Mendoza: al ser virtual, no requiere traslados diarios a la Ciudad, beneficiando a quienes viven en zonas rurales o departamentos del interior.

Emprendedores: personas que buscan herramientas técnicas para llevar sus productos (vinos, frutas, servicios) a mercados extranjeros.

Trabajadores del rubro: empleados de depósitos fiscales, empresas de transporte o logística que necesitan certificar sus conocimientos para ascender profesionalmente.

educacion a distancia Varios son los perfiles de estudiantes que pueden cursar la carrera

Requisitos y matriculación

Para acceder a esta formación de nivel Superior, los interesados deberán contar con el título Secundario completo (o constancia de título en trámite) y realizar la inscripción correspondiente a través del sistema oficial del ISTEEC.

Es importante destacar que, aunque el cursado es online, el instituto mantiene su sede administrativa en Coronel Rodríguez 499, de Ciudad, donde se garantizan las obligaciones académicas y pedagógicas detalladas en la propuesta.

Con esta aprobación, el instituto deberá obtener ahora la autorización final de la Dirección de Educación Superior para dar inicio formal a la matriculación de los nuevos estudiantes, trámite que ya se encuentra en curso.