Alfabetización en Mendoza: más alumnos avanzan en fluidez lectora y caen los desempeños críticos

Censo de Fluidez Lectora: la DGE compartió los resultados de la primera medición 2026.

Los resultados de la primera medición de Fluidez y Comprensión Lectora 2026 muestran una mejora sostenida en la alfabetización de los estudiantes mendocinos. La evaluación, que alcanzó a más de 315.000 alumnos , reveló que cada vez más alumnos logran interpretar información, mientras disminuye la cifra de desempeños considerados críticos.

La evaluación, impulsada por el ministerio de Educación, Cultura, Infancias y Dirección General de Escuelas (DGE) , permitió analizar la evolución de los aprendizajes desde la implementación del sistema de medición en 2022.

Uno de los datos más destacados está relacionado con la comprensión lectora en tercer y sexto grado de primaria. Según los resultados, se registraron mejoras generalizadas respecto de 2025 en aspectos clave como la obtención e interpretación de información, con incrementos que llegaron hasta los 33 puntos porcentuales .

El titular de la cartera, Tadeo García Zalazar , destacó que los resultados reflejan el impacto de políticas educativas sostenidas en el tiempo. “Hoy vemos avances no solo en fluidez lectora, sino también en comprensión , que es el desafío más complejo y profundo de la alfabetización ”, afirmó.

El funcionario remarcó además que el objetivo va más allá de que los estudiantes puedan leer correctamente, sino que “lo más importante es que los chicos comprendan lo que leen, puedan interpretar información y desarrollar pensamiento crítico. Ahí es donde los resultados muestran avances muy importantes”, agregó.

Menos estudiantes en niveles críticos

Los resultados también muestran una marcada reducción de los niveles de desempeño considerados críticos en lectura. En tercer grado, el seguimiento de cohortes permitió comparar a los estudiantes que cursaban segundo grado en 2025 con su desempeño actual en 2026. Allí se observó una disminución de 21 puntos porcentuales en los niveles críticos de fluidez lectora.

fluidez y comprensión lectora En 3°, el seguimiento de cohortes permitió comparar a los estudiantes que cursaban segundo grado en 2025 con su desempeño actual en 2026. Foto; Tadeo García Zalazar en Instagram.

Este dato adquiere mayor relevancia al compararlo con la medición anterior, ya que entre las cohortes 2024 y 2025 la reducción había sido de 14 puntos porcentuales, evidenciando una aceleración en la mejora de los aprendizajes.

En sexto grado también se registraron avances. El porcentaje de alumnos ubicados en el nivel avanzado pasó del 23% al 36%, lo que representa un crecimiento de 13 puntos porcentuales. Paralelamente, el nivel crítico descendió del 11% al 9%.

Avances que también llegan a la secundaria

Las mejoras no se limitaron a la escuela primaria. En el nivel secundario, el porcentaje de estudiantes ubicados en el nivel crítico disminuyó 5,2 puntos porcentuales respecto del inicio del ciclo lectivo 2025.

“El salto que empieza a verse en secundaria es especialmente valioso porque demuestra que se empieza a sostener trayectorias más completas”, señaló García Zalazar.

Al mismo tiempo, los niveles medio y avanzado crecieron cerca de 10 puntos porcentuales en conjunto, una tendencia que para las autoridades educativas refleja una consolidación de las políticas implementadas en los últimos años.

Un plan sostenido desde 2022

Desde el Gobierno provincial atribuyen estos resultados a la implementación del Plan Estratégico de Alfabetización de Mendoza, una política que incluye formación docente continua, incorporación de materiales específicos, acompañamiento institucional y evaluaciones periódicas con fines pedagógicos.

Además, el ministro destacó que las mediciones se han convertido en una herramienta para mejorar la enseñanza dentro de las escuelas: “Hoy los datos permiten acompañar escuelas, fortalecer la formación docente y orientar decisiones pedagógicas concretas”.

El operativo de Fluidez y Comprensión Lectora, que se realiza de manera sistemática desde 2022, se consolidó como uno de los principales instrumentos de monitoreo del sistema educativo mendocino y permite seguir de cerca la evolución de los aprendizajes en toda la provincia.