La Dirección General de Escuelas lanzó el programa "Abril, mes de la lectura en voz alta"

La Dirección General de Escuelas (DGE) presentó el programa “Abril, mes de la lectura en voz alta” , una propuesta que se desarrollará en todas las instituciones educativas de Mendoza con la participación de estudiantes de distintos niveles y modalidades.

La iniciativa se enmarca en dos fechas clave del calendario literario mundial: el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil, que se celebra el 2 de abril, y el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, conmemorado el 23 de abril .

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La directora de Planificación de la Calidad Educativa, Nélida Maluf, explicó que la propuesta apunta a transformar el aula en un espacio de escucha activa y participación. “Esta iniciativa intenta transformar no solo el aula, sino también otros espacios que rodean a la escuela. El material fue elaborado por el equipo técnico de alfabetización junto a las distintas direcciones de la DGE”, señaló.

Los contenidos y recursos pueden consultarse a través del portal educativo “Biblioteca de pequeños y grandes lectores” . Según detallaron desde el organismo, las actividades estarán adaptadas a cada nivel educativo. En el nivel Inicial se trabajará sobre el despertar de la palabra, en Primaria se promoverán espacios de lectura compartida, mientras que en Secundaria se buscará que los estudiantes sean mediadores y creadores, incorporando nuevas tecnologías.

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Fortalecer la alfabetización

Desde la DGE destacaron que la lectura en voz alta es una herramienta clave para el desarrollo de la conciencia fonológica y la fluidez lectora, pilares fundamentales en los procesos de alfabetización.

Además, esta práctica favorece la construcción de vínculos pedagógicos, fomenta el hábito de escuchar y compartir textos y fortalece la relación entre docentes y estudiantes, consolidando una comunidad de lectores.

También contribuye al desarrollo cognitivo y emocional, ya que permite a los alumnos acceder a textos que aún no pueden leer de forma autónoma, ampliando su vocabulario y su capacidad de comprensión.

Con esta iniciativa, se busca que la lectura deje de ser una actividad aislada y se convierta en una práctica sistemática, transversal e integrada a todas las áreas del aprendizaje.