La DGE redefine el rol del preceptor: será clave para detectar casos de abuso y vulnerabilidad. Imagen creada con IA

La Dirección General de Escuelas dio un paso decisivo en la reconfiguración del sistema Secundario de Mendoza al oficializar la profesionalización del preceptor , desplazándolo de su rol administrativo tradicional para convertirlo en un actor central de la protección de derechos en las escuelas.

El cambio más profundo radica en la responsabilidad que asume el preceptor como primer contacto con el estudiante.

La figura del preceptor adquiere un rol preponderante en casos de abuso y vulnerabilidad social. Imagen creada con IA

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Según los fundamentos del anexo de la resolución, su proximidad cotidiana lo convierte en un "eslabón crucial" para detectar indicadores de certeza ante situaciones de abuso sexual o maltrato infantil .

Para ello, la formación obligará a los agentes a manejar con celeridad el Decreto Provincial Nº 1187 . Este protocolo prescribe que, ante la mínima sospecha fundada, el preceptor debe labrar un acta y dar intervención inmediata a las autoridades competentes, garantizando el resguardo del menor.

El preceptor como tutor pedagógico

La propuesta reconoce que las trayectorias escolares actuales son "reales" y muchas veces no lineales, marcadas por la deserción o la repitencia. En este sentido, el nuevo rol implica:

Acompañamiento personalizado : brindar estrategias efectivas para que los alumnos permanezcan en el sistema.

: brindar estrategias efectivas para que los alumnos permanezcan en el sistema. Educación emocional : trabajar como nexo entre el cuerpo docente, las familias y los equipos de orientación.

Gestión de conflictos: intervenir en la prevención y resolución de problemas dentro del clima escolar.

preceptora escuelas Los preceptores brindarán un acompañamiento personalizado a los alumnos.

Detalles de la formación

La implementación de esta actualización estará a cargo del IES Nº 9-029 de Luján de Cuyo. El postítulo, denominado "Actualización Académica en el nuevo rol del preceptor/a como tutor Pedagógico en escenarios complejos", tendrá una duración de 200 horas reloj bajo una modalidad combinada (presencial y asincrónica).

La formación está dirigida a docentes y técnicos en Preceptoría Escolar, otorgando puntaje a través de las Juntas Calificadoras de Méritos.

Con esta medida, el titular de la DGE, Tadeo García Zalazar, busca que cada institución cuente con recursos humanos capacitados para enfrentar la complejidad social que hoy atraviesa las aulas mendocinas.