Así es el primer barrio de Mendoza diseñado exclusivamente para mayores de 60 años

Así es Gardens Life, el primer barrio de Mendoza diseñado exclusivamente para mayores de 60 años

En una etapa de la vida en la que el tiempo adquiere un valor diferente, contar con un entorno que combine tranquilidad, seguridad y oportunidades para compartir experiencias se vuelve fundamental. En ese escenario surge el desarrollo residencial ubicado en Luján de Cuyo que propone una nueva forma de vivir para los adultos mayores .

Ubicado dentro del barrio Los Carolinos , con ingreso por Malabia 200 , en Carrodilla , Gardens Life se presenta como el primer cohousing de Mendoza , un innovador concepto habitacional, ampliamente desarrollado en distintos países del mundo , que promueve la convivencia y el fortalecimiento de los vínculos vecinales después de los 60 años .

El proyecto nació tras un exhaustivo estudio de mercado, más de dos años de planificación y un profundo análisis de las necesidades de las personas mayores. El objetivo fue crear una propuesta habitacional diferente , capaz de responder a las expectativas de quienes buscan transitar esta etapa con autonomía, seguridad y múltiples oportunidades para mantenerse activos física y socialmente.

A diferencia de una residencia geriátrica, el modelo cohousing permite que cada residente conserve su independencia en una vivienda propia, mientras comparte actividades, servicios y espacios comunes con una comunidad afín. La propuesta apunta a promover una vida socialmente enriquecedora.

Comodidad y bienestar en comunidad: un entorno pensado al detalle

Gardens Life está compuesto por 38 viviendas distribuidas alrededor de un moderno Salón de Usos Múltiples (SUM), concebido como el corazón social del barrio. Allí, los residentes pueden participar en actividades recreativas y propuestas orientadas al bienestar integral.

Embed - Gardens Life desde el comienzo

Entre sus principales amenities se destacan:

Piscina atemperada cubierta.

Gimnasio para actividades físicas adaptadas.

SUM equipado con parrilla, cocina, hornos y vajilla para eventos sociales.

Música funcional en espacios comunes.

Zona WiFi.

Amplios jardines parquizados.

Seguridad privada las 24 horas.

Cerco eléctrico perimetral.

Ambientes climatizados.

Además, la comunidad cuenta con el acompañamiento de un coach profesional encargado de coordinar propuestas recreativas y deportivas de acuerdo con los intereses y preferencias de los residentes.

Servicios pensados para una vida más cómoda: qué beneficios ofrece

Uno de los principales diferenciales del desarrollo es la amplia variedad de servicios incluidos, diseñados para simplificar la vida cotidiana y brindar mayor tranquilidad a los propietarios.

Gardens Life - Barrio - GYM Gimnasios, SUM, piscina climatizada y más: así es Gardens Life por dentro. Foto: Gardens Life

Entre ellos se encuentran:

Cobertura médica y asistencia mediante el servicio "A Tiempo".

Actividades recreativas permanentes.

Clases de gimnasia +60 Slow Gym y Power Gym.

Sesiones de yoga.

Servicio de cafetería en el SUM.

Juegos de mesa de uso libre.

Salón equipado, vajilla y servicio de limpieza para eventos.

Viandas saludables.

Asistencia comunitaria.

Seguridad privada las 24 horas.

Viviendas modernas, accesibles y funcionales

Uno de los aspectos más destacados de Gardens Life es el diseño integral de sus viviendas. Todas las casas fueron desarrolladas en una sola planta y sin escalones, eliminando barreras arquitectónicas y favoreciendo la accesibilidad.

La arquitectura prioriza la entrada de luz natural, la ventilación cruzada y la conexión con los espacios exteriores. Los pasillos y áreas de circulación cuentan con dimensiones amplias para garantizar comodidad y seguridad en los desplazamientos diarios.

Gardens Life - Casa A Casa tipo A: es una de las más solicitadas. Foto: Gardens Life

Las unidades incorporan, además, tecnología y equipamiento especialmente seleccionados para brindar mayor practicidad:

Cerradura digital de acceso.

Alacenas inteligentes.

Horno empotrado.

Anafe.

Extractor.

Calefacción central mediante radiadores.

Preinstalación para aire acondicionado.

Baños adaptados con sanitarios elevados.

Barras de apoyo y duchas sin escalones.

En ese sentido, el proyecto ofrece tres modelos de viviendas que combinan confort y espacios exteriores privados.

Gardens Life - Casa B La casa tipo B ofrece un espacio más grande. Foto: Gardens Life

Por un lado, se encuentran las casas de tipología A, que cuentan con 120 m² cubiertos sobre un terreno de 185 m². Disponen de dos dormitorios, dos baños, dos cocheras, jardín, patio interno y parrilla.

Por otro lado, las viviendas de tipología B y C presentan un diseño más amplio y compartido, con 125 m² cubiertos sobre terrenos de 160 m². También incluyen dos dormitorios, dos baños, dos cocheras, jardín, patio interno y parrilla.

Gardens Life - Casa C Casa tipo C: cuenta con todos servicios posibles y comodidades. Foto: Gardens Life

Más allá de sus diferencias de distribución, cada una de las unidades fue concebida para brindar confort, independencia y calidad de vida, manteniendo una estética moderna, luminosa y funcional.

Una ubicación estratégica: por qué apostar por Gardens Life

La ubicación de la zona residencial permite acceder rápidamente a algunos de los principales centros comerciales, servicios y espacios recreativos del Gran Mendoza. Entre los puntos de interés cercanos se encuentran:

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Jumbo Vistapueblo.

Paseo El Álamo.

Palmares.

Centros comerciales y locales gastronómicos.

Clínica de Cuyo.

Estación de servicio YPF.

Pocas unidades disponibles: cómo acceder a las próximas entregas

Las dos primeras etapas del proyecto ya fueron entregadas y actualmente la comunidad registra un alto nivel de ocupación. Según informaron desde la desarrolladora, cerca del 90% de las viviendas de la segunda etapa ya se encuentran habitadas.

Gardens Life - Barrio - Jardin Un éxito en Mendoza: solo quedan pocas viviendas. Foto: Gardens Life

Actualmente quedan unidades disponibles para entrega durante 2026, mientras que la tercera etapa del desarrollo incorporará nuevas viviendas para responder a la creciente demanda de este innovador modelo residencial.

Las personas interesadas en obtener más información sobre disponibilidad, precios y modalidades de financiación pueden comunicarse con el equipo comercial de Gardens Life llamando al 2612057560 o escribiendo al correo electrónico [email protected].