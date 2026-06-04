Día Mundial del Running: por qué se celebra cada 4 de junio y cuáles son sus beneficios

Cada paso cuenta. Ya sea en una maratón multitudinaria, en una plaza de barrio o en una calle poco transitada al amanecer, millones de personas en todo el mundo comparten la misma pasión por correr. Por eso, cada primer miércoles de junio se celebra el Día Mundial del Running, una fecha que invita a ponerse laszapatillas, superar límites personales y disfrutar de una actividad que combina salud y superación.
4 de junio: por qué se celebra el Día Mundial del Running
El origen de esta efeméride se encuentra en Estados Unidos, donde comenzó a celebrarse en 2009 bajo el nombre de Día Nacional del Running. La iniciativa ganó rápidamente popularidad y trascendió fronteras hasta convertirse en una celebración internacional.
La primera edición oficial del Día Mundial del Running tuvo lugar el 1 de junio de 2016. En aquella oportunidad, más de 2,5 millones de personas de 177 países se comprometieron a correr, acumulando m illones de kilómetros recorridos alrededor del planeta.
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Una fecha para mejorar la salud y socializar.
Foto: Archivo
Desde entonces, la fecha se conmemora cada primer miércoles de junio con eventos deportivos, entrenamientos grupales y actividades virtuales que reúnen a corredores profesionales y principiantes.
El crecimiento de la celebración fue acompañado por importantes organismos deportivos. En 2017, la entonces Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF) manifestó su respaldo a la iniciativa, consolidándola como una de las jornadas deportivas más relevantes a nivel global.
Más que una celebración deportiva, el Día Mundial del Running busca destacar los beneficios físicos, mentales y sociales de correr. La fecha promueve la actividad física como una herramienta accesible para mejorar la calidad de vida y fomentar hábitos saludables.
Además, representa una oportunidad para inspirar a quienes desean comenzar a correr, demostrar que el deporte está al alcance de todos y fortalecer los vínculos entre comunidades de corredores en distintos países.
Los beneficios del running para la salud
Correr de manera regular aporta múltiples ventajas para el organismo y el bienestar general. Diversos estudios han demostrado que esta actividad puede mejorar significativamente la salud física y emocional.
Entre los principales beneficios del running se destacan:
Reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares.
Fortalece los huesos y mejora la salud muscular.
Ayuda a controlar el peso corporal.
Disminuye los niveles de estrés y ansiedad.
Favorece la liberación de endorfinas, asociadas al bienestar emocional.
Mejora la calidad del sueño y el descanso.
Incrementa la autoestima y la confianza personal.
Contribuye a mantener una mejor condición física general.