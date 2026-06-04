Día Mundial del Running: por qué se celebra cada 4 de junio y cuáles son sus beneficios

Cada paso cuenta. Ya sea en una maratón multitudinaria, en una plaza de barrio o en una calle poco transitada al amanecer, millones de personas en todo el mundo comparten la misma pasión por correr . Por eso, cada primer miércoles de junio se celebra el Día Mundial del Running , una fecha que invita a ponerse las zapatillas , superar límites personales y disfrutar de una actividad que combina salud y superación .

El origen de esta efeméride se encuentra en Estados Unidos , donde comenzó a celebrarse en 2009 bajo el nombre de Día Nacional del Running . La iniciativa ganó rápidamente popularidad y trascendió fronteras hasta convertirse en una celebración internacional.

La primera edición oficial del Día Mundial del Running tuvo lugar el 1 de junio de 2016 . En aquella oportunidad, más de 2,5 millones de personas de 177 países se comprometieron a correr , acumulando m illones de kilómetros recorridos alrededor del planeta.

Una fecha para mejorar la salud y socializar.

Desde entonces, la fecha se conmemora cada primer miércoles de junio con eventos deportivos, entrenamientos grupales y actividades virtuales que reúnen a corredores profesionales y principiantes.

El crecimiento de la celebración fue acompañado por importantes organismos deportivos. En 2017, la entonces Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF) manifestó su respaldo a la iniciativa, consolidándola como una de las jornadas deportivas más relevantes a nivel global.

Más que una celebración deportiva, el Día Mundial del Running busca destacar los beneficios físicos, mentales y sociales de correr. La fecha promueve la actividad física como una herramienta accesible para mejorar la calidad de vida y fomentar hábitos saludables.

Además, representa una oportunidad para inspirar a quienes desean comenzar a correr, demostrar que el deporte está al alcance de todos y fortalecer los vínculos entre comunidades de corredores en distintos países.

Los beneficios del running para la salud

Correr de manera regular aporta múltiples ventajas para el organismo y el bienestar general. Diversos estudios han demostrado que esta actividad puede mejorar significativamente la salud física y emocional.

Entre los principales beneficios del running se destacan:

Reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Fortalece los huesos y mejora la salud muscular.

Ayuda a controlar el peso corporal.

Disminuye los niveles de estrés y ansiedad.

Favorece la liberación de endorfinas, asociadas al bienestar emocional.

Mejora la calidad del sueño y el descanso.

Incrementa la autoestima y la confianza personal.

Contribuye a mantener una mejor condición física general.

Fuente: Global Running Day