Los secretos detrás de la nueva tendencia del marrón y los riesgos de teñirse el cabello en casa

Los secretos detrás de la nueva tendencia del marrón y los riesgos de teñirse en casa

El universo de la estética y el cuidado personal atraviesa una renovación absoluta donde el color marrón dejó de ser un simple complemento para transformarse en el verdadero protagonista de la temporada. Lejos de tratarse de una moda pasajera, las distintas intensidades de este tono se consolidaron como el básico infaltable para lucir en el cabello .

El éxito rotundo que tuvo el Mocha Mousse durante el año pasado marcó el camino hacia una evolución de tonos chocolates que hoy siguen ganando terreno en los salones de belleza. La gran ventaja de esta tendencia en el cabello es que los chocolates luminosos aportan una notable profundidad y un brillo natural, evitando los contrastes bruscos. Al ser sofisticado, versátil y de fácil mantenimiento, se convirtió en el tono más elegido por mujeres de entre 22 y 48 años que buscan renovar su estilo.

En el mercado masivo existen diversas opciones comerciales para quienes deciden experimentar desde la comodidad de su hogar, con cajas de tintura tradicionales cuyos precios en góndola varían entre los $14.990 y los $24.990 . Si bien estos productos de reventa prometen un color radiante, la aplicación casera de tinturas de supermercado esconde serios riesgos para la fibra capilar, tales como manchas por saturación, resequedad extrema o una cobertura deficiente si no se conoce la porosidad del pelo.

¿Cuál es el diferencial de buscar un resultado profesional?

Para esquivar los errores caseros y alcanzar un estándar de alta calidad, la visita a la peluquería de confianza resulta un paso indispensable. En el segmento profesional, los laboratorios líderes desarrollan tecnologías exclusivas que sólo los coloristas formados saben aplicar. Un claro ejemplo son los sistemas de coloración permanente sin amoníaco que actúan directamente en la fibra capilar mediante fórmulas ricas en aceites, asegurando una cobertura de canas del 100% con un color puro y de larga duración.

cabello color marrón El marrón es la nueva tendencia para el cabello

El gran destacado de los salones para sumarse a esta tendencia es el código con pigmentación moka, un color ultra sofisticado que se adapta de forma armónica tanto a consumidoras de bases claras como oscuras. Confiar el cambio de look a un estilista profesional garantiza la integridad de la salud capilar mediante un diagnóstico previo, y asegura un diseño personalizado que resalta las facciones naturales con un acabado luminoso y duradero.

Mantener un cabello radiante y alineado con lo último de la moda exige un compromiso con la calidad. Priorizar el diagnóstico de un peluquero profesional y el uso de tecnologías de salón es la única decisión acertada para lucir un chocolate perfecto sin poner en riesgo la estructura de tu pelo.