Vivienda propia y créditos UVA: los riesgos que enfrentaron miles de mendocinos por la inflación

El sueño de la vivienda propia sigue vigente a pesar de los vaivenes de la economía argentina. Sin embargo, las fluctuaciones inflacionarias hacen que la solicitud de un crédito para adquirir una casa, se vea postergada. En la provincia de Mendoza, muchos optaron por los créditos de Unidad de Valor Adquisitivo (UVA) para obtener una unidad habitacional del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) , pero no lograron cumplir con los pagos.

"Los créditos UVA son préstamos hipotecarios que se ajustan por inflación. Esto significa que tanto la cuota como el capital adeudado pueden subir con el tiempo", definió la economista especializada en Compensaciones y Beneficios, Paula Pía Ariet .

Según la directora de Gestión Capital Humano, esta opción "en un contexto de estabilidad económica e inflación baja pueden funcionar muy bien porque permiten acceder a cuotas iniciales más bajas. El problema aparece en economías inestables, como la argentina, donde la inflación puede crecer mucho más rápido que los salarios".

Para alcanzar el sueño de la vivienda propia , muchas familias mendocinas optaron por tomar créditos UVA . "Fue en un contexto donde parecía que la inflación iba a desacelerarse y los salarios iban a acompañar, pero en los años siguientes el IPC se disparó y en muchos casos los ingresos no crecieron al mismo ritmo que las cuotas. Eso generó un fuerte deterioro financiero en muchos hogares", explicó la economista.

Según contó Ariet, las personas que tomaron créditos UVA comenzaron a pagar cuotas razonables, pero con el tiempo destinaron gran parte de sus ingresos. "Ahí aparece algo clave desde la economía y los recursos humanos: cuando el salario pierde contra la inflación, no solo cae el consumo, también aumenta el estrés financiero, la incertidumbre y la dificultad para sostener proyectos de largo plazo", mencionó.

alquiler vivienda casa dpto En Argentina se dificulta cumplir el sueño de la casa propia.

La economista aclaró que la viabilidad de este tipo de financiamiento y la concreción de los pagos dependen del contexto macroeconómico y de la estabilidad a futuro. "Si Argentina logra sostener un proceso de desinflación más consolidado, los créditos UVA podrían volver a ser una herramienta viable para acceder a la vivienda. El gran problema es que en economías muy volátiles el riesgo lo termina asumiendo principalmente la familia", indicó.

Además, aclaró que planificar a largo plazo en el país es complicado debido a la incertidumbre económica. "Hoy no existe una solución perfecta. Los créditos a tasa fija dan más previsibilidad, pero suelen tener cuotas iniciales mucho más altas y menos acceso. Los UVA permiten ingresar más fácilmente, pero tienen el riesgo de la inflación", explicó.

El gran desafío de Argentina sigue siendo construir estabilidad macroeconómica y recuperación sostenida del salario real. El gran desafío de Argentina sigue siendo construir estabilidad macroeconómica y recuperación sostenida del salario real.

Ariet resaltó que los altibajos de la inflación no solo repercuten en el pago de las cuotas de los créditos, sino que también trae consecuencias en las familias y en las empresas con un impacto elevado. "Cuando una familia siente incertidumbre sobre sus ingresos, posterga decisiones importantes como comprar una vivienda, tener hijos o cambiar de trabajo", explicó.

A su vez, expresó: "Desde recursos humanos cada vez se observa más que las preocupaciones financieras afectan a la motivación, productividad y bienestar emocional. La economía y el capital humano están profundamente conectados porque las decisiones financieras terminan influyendo directamente en la vida cotidiana de las personas".