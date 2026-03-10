Paula Pía Ariet, la mendocina que ingresó al ranking de los 10 referentes del management y liderazgo

La economista mendocina Paula Pía Ariet fue reconocida por Favikon al quedar en el puesto 10 del ranking de Management & Leadership , un listado que destaca a referentes del sector. Su trabajo se enfoca en integrar economía y recursos humanos en la gestión de organizaciones, compartiendo espacio con especialistas como Jonatan Loidi, Alejandro Melamed y Andrés Hatum.

La distinción adquiere un significado especial porque Ariet no solo es la única profesional del Interior del país (Mendoza) presente en los primeros puestos del ranking, sino también la única mujer dentro del top ten .

En alza Más baratas, accesibles y prácticas: las motos ganan lugar frente a los autos

MERCADO CAMBIARIO Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 10 de marzo de 2026

"Estoy muy contenta, pero me sorprendió que, de 10 puestos, 9 sean hombres. Ser la única mujer en el ranking me da orgullo, pero también me hace pensar; no debería ser una excepción que una mujer ocupe estos espacios. El liderazgo femenino está cada vez más fuerte, pero falta muchísimo por construir y muchas veces somos nosotras mismas quienes nos ponemos barreras", reflexionó Ariet.

Economista de formación, Paula llegó al mundo de Capital Humano casi por “casualidad”. El punto de partida fue una encuesta de remuneraciones , pero esa experiencia le permitió detectar rápidamente una debilidad recurrente dentro del sector: el temor a los números .

“Empecé a identificar que cuando las personas presentaban proyectos con contexto económico eran mucho más eficientes. Y me apasioné por unir esos dos mundos”, explica.

Para la CEO de Gestión Capital Humano, los economistas pueden aportar hoy un diferencial clave en la Argentina: la capacidad de interpretar datos, analizar inflación, tipo de cambio y ciclos económicos y trasladar esas variables a la gestión de personas.

“No podemos gestionar personas sin entender el impacto económico y cómo nos van a afectar las políticas, para saber cómo prepararnos para lo que va a venir”, asegura.

Liderar desde Mendoza hacia el país

Construir una marca personal con impacto nacional desde Mendoza ha sido uno de los grandes desafíos de su carrera. Paula reconoce que, durante años, se repitió la idea de que “Dios atiende en Buenos Aires”, aunque hoy ese paradigma empieza a cambiar.

La virtualidad, sumada al esfuerzo de viajar y participar en distintos espacios profesionales, le permitió ampliar su presencia y consolidar una mirada más federal.

“Ocupar un lugar en este ranking hablando de temas duros —mientras los demás suelen hablar de los aspectos blandos— y desde el Interior, es muy importante”, señala sobre su reciente reconocimiento.

Como integrante de la Asociación de Ejecutivos de Mendoza (AEM), Ariet también impulsa discusiones estratégicas para el sector empresario local.

22 de Julio de 2025, Economista Paula Pía Ariet Ariet impulsa discusiones estratégicas para el sector empresarial. Foto: Cristian Lozano

“Creo que los ejecutivos mendocinos tienen hoy grandes temas sobre la mesa, por ejemplo, cómo competir en un mundo cada vez más global, cómo atraer y retener talento y cómo transformar las organizaciones para ser más productivas y adaptables. En Mendoza el ecosistema empresarial y el emprendedurismo son realmente muy potentes”.

Inteligencia artificial, talento y propósito

En la actualidad, gran parte de las consultas que reciben los directivos gira en torno a un mismo eje: cómo conectar el talento con el propósito de la empresa, sin perder de vista la rentabilidad.

Para Ariet, los Recursos Humanos deben ocupar un lugar estratégico dentro de las organizaciones, especialmente en un contexto atravesado por la Inteligencia Artificial y la expansión de la economía del conocimiento.

“Destaco sectores como la energía, la minería, la vitivinicultura —si bien está golpeada— y la tecnología que también va a dar un salto. En todo esto los recursos humanos tienen un rol central, crean propuestas para que cada vez incorporemos más la tecnología y la inteligencia artificial para ser más eficientes”, comenta Paula.

Y agrega que “La organización que entiende que el talento es la ventaja competitiva, y esto no sea solo un discurso, tendrá mejores resultados que el resto de las compañías”.

Divulgar para simplificar lo complejo

Con el objetivo de acercar estos debates al mundo empresarial, Ariet también desarrolla una intensa tarea de divulgación a través de su podcast Capital Humano 360 y de sus redes sociales.

Tras el reciente reconocimiento, su horizonte profesional continúa expandiéndose, aunque con una premisa clara: mantener el foco en las personas y las decisiones estratégicas.

Uno nunca llega al punto que quiere alcanzar; seguimos dando espacios para conversaciones profundas donde se ponen las decisiones y las personas en primer lugar. Uno nunca llega al punto que quiere alcanzar; seguimos dando espacios para conversaciones profundas donde se ponen las decisiones y las personas en primer lugar.

Paula Pía Ariet Paula Pia Ariet es Economista especializada en RRHH.

Perfil

Paula Pia Ariet es Economista especializada en RRHH. CEO Gestión Capital Humano. Speaker & Podcast Capital Humano 360. Es, además, miembro de AEM (Asociación de Ejecutivos Mendoza).