Cuándo se cobra la Ayuda Escolar en marzo 2026

La Ayuda Escolar Anual de Anses es un beneficio del Gobierno nacional destinado a quienes perciben la AUH, la Asignación Familiar o la Asignación por Hijo con Discapacidad. En esta nota te contamos cuándo se cobra en marzo y cuál es el monto correspondiente.
Todo lo que debés saber sobre la Ayuda Escolar Anual
La Ayuda Escolar Anual es un pago único que ANSES otorga a estudiantes de todos los niveles educativos. Su objetivo es apoyar a las familias, especialmente a los sectores más vulnerables, y cubrir gastos en útiles e insumos escolares.
En 2026, el monto será el mismo que en años anteriores: $85.000, ya que hasta el momento no se ha confirmado ningún ajuste ni actualización del beneficio. El pago comenzará a acreditarse a partir de marzo de 2026, según la información oficial del organismo.
Para recibir la ayuda, es necesario haber presentado previamente el certificado de escolaridad, que debe actualizarse cada año para confirmar que el estudiante continúa cursando. Si el trámite se realiza una vez iniciado el ciclo lectivo, el pago puede acreditarse entre 30 y 60 días después de haber cargado el formulario correspondiente.
Es importante recordar que la prestación se abona una vez al año por cada hijo escolarizado de entre 45 días y 17 años. Además, se paga junto con la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo.
Cómo solicitar la Ayuda Escolar 2026
Para solicitar la Ayuda Escolar 2026, es necesario seguir estos pasos:
Ingresar a Mi ANSES: Utilizar el CUIL y la Clave de la Seguridad Social para acceder al portal.
Seleccionar la sección "Hijos": Luego, elegir la opción "Presentar Certificado Escolar".
Descargar el formulario: Obtener el formulario correspondiente a cada hijo.
Completar y firmar: Imprimir el formulario y llevarlo al establecimiento educativo para que sea completado y firmado.
Subir el formulario: Cargar una foto del formulario completo desde el mismo portal de Mi ANSES.