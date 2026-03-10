Cuándo se cobra la Ayuda Escolar en marzo 2026

La Ayuda Escolar Anual de Anses es un beneficio del Gobierno nacional destinado a quienes perciben la AUH, la Asignación Familiar o la Asignación por Hijo con Discapacidad. En esta nota te contamos cuándo se cobra en marzo y cuál es el monto correspondiente.

La Ayuda Escolar Anual es un pago único que ANSES otorga a estudiantes de todos los niveles educativos. Su objetivo es apoyar a las familias, especialmente a los sectores más vulnerables, y cubrir gastos en útiles e insumos escolares.

streaming Las mejores series y películas de Netflix para ver este 8 de marzo

Efemérides Día del Empleado Hospitalario: el motivo por el que se recuerda cada 8 de marzo

En 2026, el monto será el mismo que en años anteriores: $85.000 , ya que hasta el momento no se ha confirmado ningún ajuste ni actualización del beneficio. El pago comenzará a acreditarse a partir de marzo de 2026 , según la información oficial del organismo.

Para recibir la ayuda, es necesario haber presentado previamente el certificado de escolaridad , que debe actualizarse cada año para confirmar que el estudiante continúa cursando. Si el trámite se realiza una vez iniciado el ciclo lectivo, el pago puede acreditarse entre 30 y 60 días después de haber cargado el formulario correspondiente.

Es importante recordar que la prestación se abona una vez al año por cada hijo escolarizado de entre 45 días y 17 años. Además, se paga junto con la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo.

Cómo solicitar la Ayuda Escolar 2026

Para solicitar la Ayuda Escolar 2026, es necesario seguir estos pasos:

Ingresar a Mi ANSES : Utilizar el CUIL y la Clave de la Seguridad Social para acceder al portal.

: Utilizar el CUIL y la Clave de la Seguridad Social para acceder al portal. Seleccionar la sección "Hijos" : Luego, elegir la opción "Presentar Certificado Escolar".

: Luego, elegir la opción "Presentar Certificado Escolar". Descargar el formulario : Obtener el formulario correspondiente a cada hijo.

: Obtener el formulario correspondiente a cada hijo. Completar y firmar : Imprimir el formulario y llevarlo al establecimiento educativo para que sea completado y firmado.

: Imprimir el formulario y llevarlo al establecimiento educativo para que sea completado y firmado. Subir el formulario: Cargar una foto del formulario completo desde el mismo portal de Mi ANSES.

Consultá el calendario de pagos de marzo, con todas las asignaciones, fechas y terminaciones de DNI. Hacé clic aquí y enterate cuándo te corresponde cobrar.