Los 10 estrenos de cine que no te podes perder en marzo

Con la llegada de marzo , las carteleras del país se renuevan con una batería de estrenos para todos los gustos. Animación, terror independiente , dramas históricos y el regreso de figuras como Russell Crowe y Rami Malek marcan un mes que promete variedad y títulos fuertes en el cine .

Entre propuestas animadas, thrillers intensos y relatos basados en hechos reales , estos son algunos de las películas destacadas que llegan a las salas y que ya generan expectativa:

Ambientada en el Chicago de los años 30, la historia sigue a un Frankenstein que busca una compañera y recurre al Dr. Euphronius para darle vida. El experimento desencadena un romance inesperado, la persecución policial y un conflicto social creciente. Dirigida por Maggie Gyllenhaal, esta nueva versión de La novia de Frankenstein (1935) cuenta con Penélope Cruz, Jessie Buckley y Christian Bale en el elenco.

Hoppers: Operación Castor (Animación)

En la nueva apuesta animada de Pixar, Mabel participa en un proyecto científico que le permite transferir su mente a un castor robot para infiltrarse en el reino animal. Allí forja alianzas inesperadas y lidera un plan para frenar un ambicioso desarrollo inmobiliario.

12 de marzo:

El testimonio de Anne Lee (Drama)

Ambientada en la década de 1770, la película reconstruye la vida de Ann Lee, fundadora del Movimiento Shaker en Estados Unidos. Considerada por sus seguidores como una figura mesiánica, su liderazgo se sostuvo en la fe, el canto y la danza como formas de expresión religiosa.

Iron Lung: Oceáno de sangre (Terror)

Creada y protagonizada por el youtuber Markiplier (Mark Fischbach), adapta el videojuego independiente homónimo. En un futuro apocalíptico, tras la desaparición de planetas habitables, un convicto es enviado a explorar un océano de sangre en una luna desolada a bordo de un submarino precario.

19 de marzo:

Proyecto Fin del mundo (Ciencia ficción)

Ryland Grace (Ryan Gosling), un profesor de ciencias, despierta en el espacio sin recordar cómo llegó allí. A medida que recupera la memoria, descubre que debe encontrar la causa de un fenómeno que amenaza con extinguir el Sol. En el camino, enfrenta desafíos extremos y una inesperada amistad.

Boda sangrienta 2 (Thriller)

Tras sobrevivir a la familia Le Domas, Grace (Samara Weaving) vuelve a quedar atrapada en un juego mortal. Esta vez, el conflicto escala hacia una disputa por el control de una poderosa organización, donde viejas alianzas y rivalidades reaparecen.

Turbulencia: Pánico en el aire (Thriller)

Una pareja de recién casados celebra su luna de miel con un viaje en globo aerostático que se transforma en pesadilla cuando surgen fallas técnicas y tensiones inesperadas a miles de metros de altura.

Solo fanáticos (Drama)

Producción argentina que sigue la historia de una modelo de OnlyFans que enfrenta un embarazo inesperado con el hijo de un empresario hotelero. El film explora la exposición mediática, la maternidad y los límites de la obsesión digital.

26 de marzo:

Núremberg: El juicio del siglo (Thriller)

Russell Crowe y Rami Malek protagonizan este drama ambientado tras la Segunda Guerra Mundial, centrado en los juicios de Núremberg contra los altos mandos nazis. La película contrapone el horror revelado en los testimonios con la estrategia defensiva de Hermann Göring.

Te van a matar (Terror)

Una mujer acepta un empleo como ama de llaves en un rascacielos de Nueva York, donde descubre una serie de desapariciones vinculadas a un culto demoníaco. El film combina escenas crudas con un humor oscuro que potencia la tensión.