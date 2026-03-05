5 de marzo de 2026
Día Mundial de la Eficiencia Energética: por qué se celebra hoy, 5 de marzo

Cada 5 de marzo se celebra el Día Mundial de la Eficiencia Energética. Conocé todos los detalles de esta efeméride.

Cada 5 de marzo se celebra el Día Mundial de la Eficiencia Energética, una fecha que busca concienciar sobre el uso responsable de los recursos. En esta nota explicamos su origen, objetivos y la importancia que tiene a nivel global.

5 de marzo: Día Mundial de la Eficiencia Energética y su importancia

La eficiencia energética consiste en aprovechar la energía de manera más inteligente, logrando los mismos resultados o servicios con un menor consumo y reduciendo así el desperdicio de recursos. Su objetivo es optimizar el uso de la energía sin afectar la calidad de vida.

El Día Mundial de la Eficiencia Energética se originó en 1998, durante una Conferencia Internacional realizada en Austria. En esa reunión se decidió establecer una fecha que destacara la importancia de emplear la energía de forma responsable y sostenible, fomentando hábitos conscientes en todo el mundo.

Durante el encuentro, los especialistas debatieron sobre estrategias para diversificar las fuentes de energía, promoviendo el uso de energías renovables y reduciendo la dependencia de los combustibles fósiles.

Esta efeméride busca generar conciencia sobre el cuidado del medio ambiente y la necesidad de preservar recursos para las futuras generaciones.

