6 de marzo: por qué se celebra hoy el Día Internacional del Escultor

Cada 6 de marzo se conmemora el Día Internacional del Escultor. Esta efeméride fue establecida con el objetivo de homenajear a uno de los oficios artísticos más importantes de la historia. A continuación, te contamos todo lo que debés saber al respecto.

Escultor (2) Este 6 de marzo, es el Día Internacional del Escultor Por qué hoy, 6 de marzo, es el Día Internacional del Escultor De acuerdo con el sitio diainternacionalde, esta fecha se instituyó para recordar el nacimiento del gran artista del Renacimiento Miguel Ángel Buonarroti, quien llegó al mundo el 6 de marzo de 1475 en Caprese. A lo largo de su vida se destacó no solo como escultor, sino también como pintor, arquitecto y poeta, convirtiéndose en una de las figuras más influyentes de la historia del arte.

Durante su extensa trayectoria desarrolló numerosos proyectos arquitectónicos y creó algunas de las esculturas más famosas del mundo. Entre ellas sobresale David, considerada una de sus obras maestras y actualmente exhibida en Florencia. También realizó piezas emblemáticas como Virgen de la Escalera, Baco, La Piedad (ubicada en la Basílica de San Pedro), el Ángel de la Basílica de Santo Domingo de Bolonia y Cristo de la Minerva, entre otras creaciones.

Por este motivo, el Día Internacional del Escultor busca reconocer y poner en valor el trabajo de los escultores de todo el mundo, artistas que a través de la piedra, el metal o la madera logran transformar los materiales en obras capaces de perdurar a lo largo del tiempo.

