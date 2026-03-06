6 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Efemérides

6 de marzo: por qué se celebra hoy el Día Internacional del Escultor

Cada 6 de marzo se conmemora el Día Internacional del Escultor. Conocé todos los detalles de esta efeméride.

6 de marzo: por qué se celebra hoy el Día Internacional del Escultor

6 de marzo: por qué se celebra hoy el Día Internacional del Escultor

Por Sitio Andino Sociedad

Cada 6 de marzo se conmemora el Día Internacional del Escultor. Esta efeméride fue establecida con el objetivo de homenajear a uno de los oficios artísticos más importantes de la historia. A continuación, te contamos todo lo que debés saber al respecto.

Escultor (2)
Este 6 de marzo, es el Día Internacional del Escultor

Este 6 de marzo, es el Día Internacional del Escultor

Por qué hoy, 6 de marzo, es el Día Internacional del Escultor

De acuerdo con el sitio diainternacionalde, esta fecha se instituyó para recordar el nacimiento del gran artista del Renacimiento Miguel Ángel Buonarroti, quien llegó al mundo el 6 de marzo de 1475 en Caprese. A lo largo de su vida se destacó no solo como escultor, sino también como pintor, arquitecto y poeta, convirtiéndose en una de las figuras más influyentes de la historia del arte.

Lee además
Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 6 de marzo video
streaming

Netflix 6 de marzo: estrenos que tenés que ver hoy
Los 10 estrenos de cine que no te podes perder en marzo video
Prupuestas imperdibles

Qué ver en el cine en marzo: los 10 estrenos más fuertes del mes

Durante su extensa trayectoria desarrolló numerosos proyectos arquitectónicos y creó algunas de las esculturas más famosas del mundo. Entre ellas sobresale David, considerada una de sus obras maestras y actualmente exhibida en Florencia. También realizó piezas emblemáticas como Virgen de la Escalera, Baco, La Piedad (ubicada en la Basílica de San Pedro), el Ángel de la Basílica de Santo Domingo de Bolonia y Cristo de la Minerva, entre otras creaciones.

Por este motivo, el Día Internacional del Escultor busca reconocer y poner en valor el trabajo de los escultores de todo el mundo, artistas que a través de la piedra, el metal o la madera logran transformar los materiales en obras capaces de perdurar a lo largo del tiempo.

Temas
Seguí leyendo

Descubrí por qué cada 5 de marzo se celebra el Día Mundial de la Eficiencia Energética

Día Nacional del Gas Natural: el hecho histórico que dio origen al 5 de marzo

Cuánto pagan las Becas Progresar en marzo 2026 y a quiénes les corresponde

Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 4 de marzo

Por qué el 4 de marzo se celebra el Día del Hermano en Argentina

Hoy es el Día Mundial de la Obesidad: una fecha para reflexionar sobre la salud

Festival del Malbec y el Olivo: Maipú confirmó las fechas de la 4ª edición

Cuándo es el Día Internacional de la Mujer 2026: la cifra alarmante de femicidios en Argentina

LO QUE SE LEE AHORA
El Gobierno analiza suspender el Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia: qué dice el pronóstico.
Alerta de tormentas

¿Se suspende el Acto Central? El Gobierno analiza reprogramar la Fiesta de la Vendimia por lluvias

Las Más Leídas

El café que cambió sus vidas: Axel y Samira, de un sueño a un éxito en Mendoza video
Historia de vida

El café que nació en Tunuyán y hoy es un éxito en Mendoza: la historia de Axel y Samira

Fiesta de la Vendimia 2026: votá a tu reina favorita.
Encuesta

Fiesta de la Vendimia 2026: votá a tu reina favorita

El gremio conducido por Gustavo Correa avaló la propuesta del Gobierno.
Salarios

El SUTE aceptó la oferta en paritarias: qué aumento percibirán los docentes de Mendoza

El Telekino acumula $180 millones: cuándo es el próximo sorteo y cómo jugar
Juegos de azar

El Telekino acumula $180 millones: cuándo es el próximo sorteo y cómo jugar

El accidente vial ocurrió en la madrugada de este viernes, en Las Heras. 
un herido

Grave accidente vial en Las Heras: el control de alcoholemia dio positivo