Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 4 de marzo

Netflix actualiza su catálogo este 4 de marzo con una tanda de estrenos que incluye series, películas y nuevas producciones para disfrutar hoy.

 Por Luis Calizaya

Si buscas una excusa para prender Netflix, el 4 de marzo trae varias. La plataforma suma nuevas series y películas que amplían el catálogo al inicio de 2026 y ofrecen opciones para todos los gustos. Estos son los estrenos destacados para ver este día.

Qué ver este 4 de marzo en Netflix

Con regresos, nuevas apuestas y producciones pensadas para generar conversación, Netflix renueva su catálogo con títulos ideales para maratonear. En esta oportunidad, se incorporan películas y series. A continuación, los estrenos más destacados de la jornada.

Las películas que se estrenan el 4 de marzo

1. La tregua (Bélico)

En la Segunda Guerra Mundial, el gulag Spassk 99, en Kazajistán, reúne a españoles de bandos opuestos: republicanos exiliados en la URSS y miembros de la División Azul capturados en el frente ruso. En un entorno hostil, viejos enemigos deberán dejar atrás sus diferencias para sobrevivir.

Embed - LA TREGUA - 10 DE OCTUBRE SOLO EN CINES

2. Flow callejero 3 (Drama)

En el cierre de la trilogía, los hermanos Traoré enfrentan las consecuencias de sus actos y la pérdida que los marcó. Con el pasado pisándoles los talones, buscan una última oportunidad para cambiar su destino.

Las series que se estrenan el 4 de marzo

1. DOC (Drama médico)

Andrés Ferrara, jefe de medicina interna, pierde la memoria de los últimos doce años tras un intento de asesinato. Desorientado en una vida que no reconoce, deberá reconstruir su identidad mientras intenta recuperar su lugar en el hospital y en su familia.

Será el nuevo drama médico de Netflix y tendrá 10 capítulos.

