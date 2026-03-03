Lucrecia Martel estrena el documental "Nuestra Tierra" y alerta sobre la crisis del cine nacional

3 de marzo de 2026
 Por Luis Calizaya

La prestigiosa directora salteña Lucrecia Martel presenta finalmente su nuevo documental titulado "Nuestra Tierra", un relato crudo sobre el asesinato del cacique Javier Chocobar. Este esperado largometraje no sólo aborda la lucha por el territorio indígena en Tucumán, sino que también funciona como una pieza política necesaria para entender la compleja realidad de las comunidades.

Un documental potente

La película reconstruye los hechos ocurridos en el año 2009, cuando el líder diaguita fue asesinado por un terrateniente en pleno conflicto territorial. Martel utiliza un lenguaje visual potente para denunciar el despojo de tierras y la histórica inacción de la justicia frente a estos crímenes.

El estreno llega en un momento de gran sensibilidad social y política en el país. La obra busca rescatar del olvido una causa que marcó a fuego la lucha de los pueblos originarios por el reconocimiento de su derecho ancestral al suelo.

Las duras definiciones sobre el cine nacional

Durante la presentación del film, la cineasta no ocultó su profunda preocupación por el desmantelamiento de las políticas de fomento cultural. Martel fue tajante al referirse al presente de la industria audiovisual y el futuro de las producciones locales.

Lucrecia Martel
Lucrecia Martel habló del documental

Lucrecia Martel habló del documental "Nuestra tierra" y de la situación del cine nacional

De forma textual, la directora declaró: "Están destruyendo la posibilidad de narrarnos a nosotros mismos; el cine argentino está en terapia intensiva y el daño es casi irreversible". Sus palabras resonaron con fuerza entre los asistentes al evento. También agregó una reflexión sobre la importancia de la soberanía cultural en estos tiempos. "Si dejamos que se apague la producción nacional, perderemos el mapa de nuestra propia identidad cultural frente al mundo", sentenció Martel de manera contundente.

Este estreno no solo representa un hito artístico, sino un acto de resistencia en defensa de la cultura. El público podrá ver la obra en salas seleccionadas de todo el país a partir de este fin de semana.

