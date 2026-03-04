Luján de Cuyo: violenta agresión a dos hombres tras una denuncia por ruidos molestos

Dos hombres, uno menor de edad, fueron víctimas de una violenta agresión en Luján de Cuyo, luego de ser increpados por vecinos por estar escuchando música en la vía pública en horas de la madrugada, a tal punto que uno de ellos fue baleado y al otro le partieron una botella en la cabeza.

El terrible episodio ocurrió cerca de las 2 de este miércoles en calle Chile al 1.800 de Luján de Cuyo, y las víctimas debieron ser asistidas por médicos del Servicio de Emergencias Coordinado.

Los autores de la agresión, al parecer domiciliados en las inmediaciones, escaparon y el caso no tiene detenidos por ahora.

De acuerdo a la reconstrucción del hecho realizada por efectivos de investigaciones, se sabe que dos hombres, uno de estos menor de edad, se encontraban en la dirección mencionada compartiendo algunas bebidas alcohólicas y escuchando música.

Al parecer en ese momento un grupo de vecinos comenzó a increparlos por el volumen de la música y allí se habría originado una riña.

En la disputa, el menor fue agredido con un botellazo, recibiendo un fuerte golpe en la cabeza que le provocó un estado de inconsciencia.

El propio menor explicó que, al recuperar la consciencia, advirtió que su amigo había sido baleado en la espalda.

Lo cierto es que los dos hombres fueron asistidos por médicos y trasladados al hospital Lagomaggiore, donde quedaron internados. Ambos están en buen estado de salud.

El caso es investigado por la justicia. Por el momento no hay detenidos.