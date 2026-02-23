Luis Petri celebró los resultados de la LLA en las elecciones de este domingo en Mendoza

El diputado nacional por Mendoza, ex ministro de Defensa y actual referente de La Libertad Avanza, Luis Petri , celebró los resultados de las elecciones 2026 en seis departamentos de la provincia y aseguró que el mensaje de las urnas fue “claro” en favor del rumbo económico y político que impulsa el presidente Javier Milei.

Petri estuvo este domingo en Luján de Cuyo acompañando al intendente Esteban Allasino , quien selló una alianza entre La Libertad Avanza y Cambia Mendoza , frente que se impuso con amplitud en ese departamento.

Tras conocerse los resultados en los distintos departamentos, en los que LLA obtuvo resultados favorables respecto a elecciones anteriores, el legislador nacional expresó: “Una vez más, los mendocinos eligieron no mirar atrás. Eligieron avanzar con coraje, convicción y libertad”.

En esa línea, sostuvo que la elección tuvo un significado que trasciende lo municipal y la interpretó como un respaldo a la gestión nacional.

“Las urnas fueron claras: el rumbo es la libertad. Se terminaron los años de malas administraciones que empobrecieron al país”.

Respaldo al rumbo nacional

Petri, quien sigue siendo un referente para un sector del radicalismo mendocino pese a que hoy milita en La Libertad Avanza, vinculó directamente el resultado electoral con el programa que lleva adelante el Gobierno nacional.

“Las ideas que impulsa el presidente son la oportunidad de dejar atrás el estancamiento y empezar a crecer de verdad”, afirmó a través de un posteo en sus redes sociales.

Las urnas fueron claras: el rumbo es la libertad. Se terminaron los años de malas administraciones que empobrecieron al país.



— Luis Petri (@luispetri) February 23, 2026

En el plano provincial, las elecciones en Maipú, Santa Rosa, Rivadavia, Luján de Cuyo, San Rafael y La Paz dejaron un escenario diverso, con oficialismos que retuvieron poder en algunos departamentos y avances de la alianza libertaria-radical en otros. En ese contexto, Petri puso el foco en el crecimiento territorial de su espacio y en la consolidación de acuerdos locales.

Elecciones 2026 en Mendoza: claves y preguntas frecuentes

¿Qué se votó en las elecciones 2026 en Mendoza?

En seis departamentos —Maipú, Santa Rosa, Rivadavia, Luján de Cuyo, San Rafael y La Paz— se eligieron concejales para renovar parcialmente los Concejos Deliberantes. En San Rafael, además, se eligieron los convencionales que redactarán la Carta Orgánica del departamento.

¿Qué departamentos votaron este domingo?

Los comicios se realizaron en Maipú, Santa Rosa, Rivadavia, Luján de Cuyo, San Rafael y La Paz, donde se renovaron bancas legislativas municipales.

¿Qué resultados dejaron las elecciones 2026 en los seis departamentos que votaron en Mendoza?

En Maipú, el oficialismo Maipú Crece ganó con 43,35%, seguido por La Libertad Avanza + Cambia Mendoza con 39,88%.

En Santa Rosa, Santa Rosa Gana se impuso con 46,66% y La Libertad Avanza obtuvo 23,87%.

En Rivadavia, La Libertad Avanza + Cambia Mendoza triunfó con 40,41%, frente al 29,74% del oficialismo Sembrar.

En Luján de Cuyo, La Libertad Avanza + Cambia Mendoza logró 59,02%, mientras que el PJ dividido obtuvo 10,23% por cada frente.

En San Rafael, La Libertad Avanza + Cambia Mendoza consiguió 39,45% y San Rafael en Marcha 37,69%.

En La Paz, el oficialismo Elegí Gestión La Paz ganó con 54,86%, seguido por La Libertad Avanza + Cambia Mendoza con 33,94%.