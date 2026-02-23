23 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
festejo

Luis Petri celebró los resultados de la LLA en las elecciones de este domingo en Mendoza

El diputado nacional por Mendoza sostuvo que “las urnas fueron claras” y afirmó que el resultado en seis departamentos ratifica el rumbo del oficialismo nacional.

Luis Petri celebró los resultados de las elecciones 2026.

Luis Petri celebró los resultados de las elecciones 2026.

Por Sitio Andino Política

El diputado nacional por Mendoza, ex ministro de Defensa y actual referente de La Libertad Avanza, Luis Petri, celebró los resultados de las elecciones 2026 en seis departamentos de la provincia y aseguró que el mensaje de las urnas fue “claro” en favor del rumbo económico y político que impulsa el presidente Javier Milei.

Lee además
La mayoría de los legisladores mendocinos avaló el proyecto del mileísmo. video
Congreso nacional

Diputados aprobó la reforma laboral, pero vuelve al Senado: cómo votaron y qué dijeron los diez mendocinos
Luis Petri junto a familiares de víctimas, en el palco del recinto durante el tratamiento del Régimen Penal Juvenil.
postura contundente

Luis Petri sobre la aprobación de la Ley Penal Juvenil en Diputados: "El Congreso está saldando una vieja deuda"

Tras conocerse los resultados en los distintos departamentos, en los que LLA obtuvo resultados favorables respecto a elecciones anteriores, el legislador nacional expresó: “Una vez más, los mendocinos eligieron no mirar atrás. Eligieron avanzar con coraje, convicción y libertad”.

En esa línea, sostuvo que la elección tuvo un significado que trasciende lo municipal y la interpretó como un respaldo a la gestión nacional.

“Las urnas fueron claras: el rumbo es la libertad. Se terminaron los años de malas administraciones que empobrecieron al país”.

Respaldo al rumbo nacional

Petri, quien sigue siendo un referente para un sector del radicalismo mendocino pese a que hoy milita en La Libertad Avanza, vinculó directamente el resultado electoral con el programa que lleva adelante el Gobierno nacional.

“Las ideas que impulsa el presidente son la oportunidad de dejar atrás el estancamiento y empezar a crecer de verdad”, afirmó a través de un posteo en sus redes sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/luispetri/status/2025731604048441354?s=48&t=HztrJ54o-l0XUoCqSIo-PA&partner=&hide_thread=false

En el plano provincial, las elecciones en Maipú, Santa Rosa, Rivadavia, Luján de Cuyo, San Rafael y La Paz dejaron un escenario diverso, con oficialismos que retuvieron poder en algunos departamentos y avances de la alianza libertaria-radical en otros. En ese contexto, Petri puso el foco en el crecimiento territorial de su espacio y en la consolidación de acuerdos locales.

Elecciones 2026 en Mendoza: claves y preguntas frecuentes

¿Qué se votó en las elecciones 2026 en Mendoza?

En seis departamentos —Maipú, Santa Rosa, Rivadavia, Luján de Cuyo, San Rafael y La Paz— se eligieron concejales para renovar parcialmente los Concejos Deliberantes. En San Rafael, además, se eligieron los convencionales que redactarán la Carta Orgánica del departamento.

¿Qué departamentos votaron este domingo?

Los comicios se realizaron en Maipú, Santa Rosa, Rivadavia, Luján de Cuyo, San Rafael y La Paz, donde se renovaron bancas legislativas municipales.

¿Qué resultados dejaron las elecciones 2026 en los seis departamentos que votaron en Mendoza?

En Maipú, el oficialismo Maipú Crece ganó con 43,35%, seguido por La Libertad Avanza + Cambia Mendoza con 39,88%.

En Santa Rosa, Santa Rosa Gana se impuso con 46,66% y La Libertad Avanza obtuvo 23,87%.

En Rivadavia, La Libertad Avanza + Cambia Mendoza triunfó con 40,41%, frente al 29,74% del oficialismo Sembrar.

En Luján de Cuyo, La Libertad Avanza + Cambia Mendoza logró 59,02%, mientras que el PJ dividido obtuvo 10,23% por cada frente.

En San Rafael, La Libertad Avanza + Cambia Mendoza consiguió 39,45% y San Rafael en Marcha 37,69%.

En La Paz, el oficialismo Elegí Gestión La Paz ganó con 54,86%, seguido por La Libertad Avanza + Cambia Mendoza con 33,94%.

Temas
Seguí leyendo

La Ruta Nacional 7 entra en concesión: el Gobierno licita el tramo estratégico para Mendoza

Elecciones 2026: Quiénes ganan y quiénes pierden representación en los Concejos Deliberantes

La otra elección: estas son las 24 personas que crearán la primera Carta Orgánica de San Rafael

Correa Llano, conforme con los resultados de las elecciones 2026: "Han sido excelentes"

Emir Félix tras las elecciones 2026: "Para nosotros lo vital era la convención y la hemos ganado holgadamente"

Cornejo tras los comicios en Mendoza: "Ganamos 15 de las 18 elecciones a concejales en la provincia"

Elecciones 2026: cuáles fueron los resultados en el departamento de Santa Rosa

Elecciones 2026: cuáles fueron los resultados en el departamento de San Rafael

LO QUE SE LEE AHORA
Elecciones 2026 en Mendoza: quién ganó y quién perdió en Maipú, Santa Rosa, Rivadavia, Luján, San Rafael y La Paz
los que entran y salen

Elecciones 2026: Quiénes ganan y quiénes pierden representación en los Concejos Deliberantes

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 de hoy  domingo 22 de febrero: números ganadores del sorteo 3350
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de hoy domingo 22 de febrero: números ganadores del sorteo 3350

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1342 del domingo 22 de febrero.
Juegos de azar

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1342 del domingo 22 de febrero

Telekino
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2416 y números ganadores del domingo 22 de febrero

Cornejo y Allasino festejaron en las elecciones 2026.
Elecciones 2026

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza festeja: ganó en tres de los seis municipios

Quiénes festejaron y quiénes se fueron derrotados este domingo.
Análisis

Ganadores y perdedores de una elección que el mendocino ignoró, pero dejó señales políticas fuertes