Diputados aprobó la reforma laboral, pero vuelve al Senado: cómo votaron y qué dijeron los diez mendocinos

Cerca de las 0.30 del viernes la votación en general se resolvió con 135 votos afirmativos, 115 negativos y cero abstenciones. En ese marco, los diputados mendocinos tuvieron posiciones divididas y algunos de ellos tomaron la palabra durante el debate para fijar postura sobre la norma impulsada por Casa Rosada.
Embed - Votación en general - Ley de Modernización Laboral - Sesión 19-02-2026
Se aprobó la reforma laboral en Diputados: qué dijeron los mendocinos que hablaron durante el debate
Solo dos de los representantes de la provincia tomaron la palabra durante el debate. El primero de ellos fue Lisandro Nieri (UCR), quien defendió la reforma como una “primera capa” de cambios estructurales que, a su entender, la Argentina adeuda desde hace décadas.
El exministro de Hacienda cuestionó las críticas por el supuesto “tratamiento exprés” y sostuvo que el régimen laboral vigente es “vetusto” y no le sirve ni a trabajadores ni a empleadores, al remarcar que cuatro de cada diez trabajadores están en la informalidad.
Argumentó que la iniciativa apunta a reducir la litigiosidad, achicar la brecha entre costo laboral y salario de bolsillo y mejorar la competitividad en un contexto de apertura económica, en línea con acuerdos comerciales como el Mercosur-Unión Europea. Además, planteó que la reforma laboral debe complementarse con reforma impositiva, baja de impuestos distorsivos y una futura reforma previsional.
En la vereda opuesta, Lourdes Arrieta (Provincias Unidas) rechazó el proyecto y lo calificó como “flexibilización laboral” e incluso “inconstitucional”, al sostener que vulnera el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Acusó a sectores del oficialismo de votar “a ojos cerrados” y puso el foco en la exclusión del mercado laboral de jóvenes, mujeres y trabajadores informales.
La exlegisladora libertaria también cuestionó el alcance del capítulo referido a repartidores y conductores de aplicaciones, al considerar que excluye a gran parte de la economía digital, y recordó que presentó una propuesta propia de monotributo digital más amplio, con aportes previsionales y cobertura de salud. Cerró su intervención señalando que su voto “no es automático” sino “responsable”, y reclamó una reforma integral que incluya cambios previsionales, tributarios y productivos.
Así votaron los diez diputados mendocinos la reforma laboral
La mayoría de los mendocinos avaló —como ocurrió en el Senado— la propuesta de la administración libertaria. Solo el peronismo y Arrieta se opusieron al expediente.
Luis Petri (La Libertad Avanza): afirmativo
Facundo Correa Llano (La Libertad Avanza): afirmativo
Mercedes Llano (La Libertad Avanza): afirmativo
Álvaro Martínez (La Libertad Avanza): afirmativo
Julieta Metral Asensio (La Libertad Avanza): afirmativo
Lisandro Nieri (UCR): afirmativo
Pamela Verasay (UCR): afirmativo
Lourdes Arrieta (Provincias Unidas): negativo
Emir Félix (Unión por la Patria): negativo
Martín Aveiro (Unión por la Patria): negativo
Los puntos principales de la reforma laboral aprobada en Diputados
Indemnización por despido sin causa: se mantiene, pero cambia la base de cálculo. Se toma solo la mejor remuneración mensual, normal y habitual, excluyendo aguinaldo, premios y otros adicionales. La actualización se fija por IPC más un 3% anual.
Fondo de Asistencia Laboral (FAL): crea un sistema de capitalización obligatoria para empleadores destinado a cubrir indemnizaciones y obligaciones por desvinculación. Se diferenciaron aportes patronales: 1% mensual para grandes empresas y 2,5% para micro, pequeñas y medianas.
Cambios en la Ley de Contrato de Trabajo: se incorpora el “banco de horas”, que permite compensar horas trabajadas con francos en lugar de pagar horas extras, mediante acuerdo entre partes.
Vacaciones: podrán otorgarse entre el 1 de octubre y el 30 de abril, con posibilidad de pactar otro período y fraccionarlas en bloques no menores a siete días.
Derogación de estatutos especiales: se establece un plazo de un año (desde el 1 de enero de 2027) para la eliminación de distintos regímenes profesionales, entre ellos el del periodista. También se posterga al 1 de enero de 2028 la eliminación del fondo de financiamiento del INCAA.
Régimen de Incentivo a la Formación Laboral (RIFL): apunta a promover capacitación, empleabilidad y reconversión laboral.
Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión (RIMI): busca fomentar inversiones productivas, tecnológicas y expansión empresarial.
Regulación de trabajadores de plataformas digitales: fija criterios específicos para repartidores y conductores de apps, estableciendo un marco normativo para esa actividad.
Traspaso de la Justicia laboral nacional a la Ciudad de Buenos Aires.
Repasá la sesión completa en Diputados
Embed - SESIÓN EN VIVO: 19 de febrero de 2026 - MODERNIZACIÓN LABORAL - Diputados Argentina