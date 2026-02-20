20 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Congreso nacional

Diputados aprobó la reforma laboral, pero vuelve al Senado: cómo votaron y qué dijeron los diez mendocinos

Con el respaldo de aliados y bloques dialoguistas, el oficialismo logró avanzar con la denominada modernización laboral. Cuál fue la posición de los representantes de Mendoza.

La mayoría de los legisladores mendocinos avaló el proyecto del mileísmo.

La mayoría de los legisladores mendocinos avaló el proyecto del mileísmo.

Cerca de las 0.30 del viernes la votación en general se resolvió con 135 votos afirmativos, 115 negativos y cero abstenciones. En ese marco, los diputados mendocinos tuvieron posiciones divididas y algunos de ellos tomaron la palabra durante el debate para fijar postura sobre la norma impulsada por Casa Rosada.

Lee además
El gobernador entregó viviendas y se refirió al contexto político nacional.
Paro General

Las críticas de Cornejo a la CGT y Alberto, pero también a los senadores propios
Para Mema, ninguna ley genera cambios de un día para el otro”, pero es necesaria una modernización del sistema.
Aconcagua Radio

Natalio Mema habló sobre el paro de la CGT: "Hace falta modernizar el sistema laboral"
Embed - Votación en general - Ley de Modernización Laboral - Sesión 19-02-2026

Se aprobó la reforma laboral en Diputados: qué dijeron los mendocinos que hablaron durante el debate

Solo dos de los representantes de la provincia tomaron la palabra durante el debate. El primero de ellos fue Lisandro Nieri (UCR), quien defendió la reforma como una “primera capa” de cambios estructurales que, a su entender, la Argentina adeuda desde hace décadas.

El exministro de Hacienda cuestionó las críticas por el supuesto “tratamiento exprés” y sostuvo que el régimen laboral vigente es “vetusto” y no le sirve ni a trabajadores ni a empleadores, al remarcar que cuatro de cada diez trabajadores están en la informalidad.

Embed - Diputado Nieri, Lisandro - UCR - Sesión 19-02-2026 - PL

Argumentó que la iniciativa apunta a reducir la litigiosidad, achicar la brecha entre costo laboral y salario de bolsillo y mejorar la competitividad en un contexto de apertura económica, en línea con acuerdos comerciales como el Mercosur-Unión Europea. Además, planteó que la reforma laboral debe complementarse con reforma impositiva, baja de impuestos distorsivos y una futura reforma previsional.

En la vereda opuesta, Lourdes Arrieta (Provincias Unidas) rechazó el proyecto y lo calificó como “flexibilización laboral” e incluso “inconstitucional”, al sostener que vulnera el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Acusó a sectores del oficialismo de votar “a ojos cerrados” y puso el foco en la exclusión del mercado laboral de jóvenes, mujeres y trabajadores informales.

Embed - Diputada Arrieta, Lourdes Micaela - PROV. UNIDAS - Sesión 19-02-2026 - PL

La exlegisladora libertaria también cuestionó el alcance del capítulo referido a repartidores y conductores de aplicaciones, al considerar que excluye a gran parte de la economía digital, y recordó que presentó una propuesta propia de monotributo digital más amplio, con aportes previsionales y cobertura de salud. Cerró su intervención señalando que su voto “no es automático” sino “responsable”, y reclamó una reforma integral que incluya cambios previsionales, tributarios y productivos.

Así votaron los diez diputados mendocinos la reforma laboral

La mayoría de los mendocinos avaló —como ocurrió en el Senado— la propuesta de la administración libertaria. Solo el peronismo y Arrieta se opusieron al expediente.

  • Luis Petri (La Libertad Avanza): afirmativo
  • Facundo Correa Llano (La Libertad Avanza): afirmativo
  • Mercedes Llano (La Libertad Avanza): afirmativo
  • Álvaro Martínez (La Libertad Avanza): afirmativo
  • Julieta Metral Asensio (La Libertad Avanza): afirmativo
  • Lisandro Nieri (UCR): afirmativo
  • Pamela Verasay (UCR): afirmativo
  • Lourdes Arrieta (Provincias Unidas): negativo
  • Emir Félix (Unión por la Patria): negativo
  • Martín Aveiro (Unión por la Patria): negativo

Los puntos principales de la reforma laboral aprobada en Diputados

  • Indemnización por despido sin causa: se mantiene, pero cambia la base de cálculo. Se toma solo la mejor remuneración mensual, normal y habitual, excluyendo aguinaldo, premios y otros adicionales. La actualización se fija por IPC más un 3% anual.
  • Fondo de Asistencia Laboral (FAL): crea un sistema de capitalización obligatoria para empleadores destinado a cubrir indemnizaciones y obligaciones por desvinculación. Se diferenciaron aportes patronales: 1% mensual para grandes empresas y 2,5% para micro, pequeñas y medianas.
  • Cambios en la Ley de Contrato de Trabajo: se incorpora el “banco de horas”, que permite compensar horas trabajadas con francos en lugar de pagar horas extras, mediante acuerdo entre partes.
  • Vacaciones: podrán otorgarse entre el 1 de octubre y el 30 de abril, con posibilidad de pactar otro período y fraccionarlas en bloques no menores a siete días.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OPRArgentina/status/2024689699026080238&partner=&hide_thread=false
  • Derogación de estatutos especiales: se establece un plazo de un año (desde el 1 de enero de 2027) para la eliminación de distintos regímenes profesionales, entre ellos el del periodista. También se posterga al 1 de enero de 2028 la eliminación del fondo de financiamiento del INCAA.
  • Régimen de Incentivo a la Formación Laboral (RIFL): apunta a promover capacitación, empleabilidad y reconversión laboral.
  • Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión (RIMI): busca fomentar inversiones productivas, tecnológicas y expansión empresarial.
  • Regulación de trabajadores de plataformas digitales: fija criterios específicos para repartidores y conductores de apps, estableciendo un marco normativo para esa actividad.
  • Traspaso de la Justicia laboral nacional a la Ciudad de Buenos Aires.

Repasá la sesión completa en Diputados

Embed - SESIÓN EN VIVO: 19 de febrero de 2026 - MODERNIZACIÓN LABORAL - Diputados Argentina

Temas
Seguí leyendo

Conflictividad y Reforma laboral en Argentina: despidos, cierres y tensión social en aumento

Desde Washington, el FMI respaldó la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional

Reforma laboral: Diputados debate el proyecto y apunta a su sanción definitiva antes del 27

El impacto del paro de la CGT este jueves en Mendoza: cómo funcionan micros, vuelos, bancos y comercio

Empleados de comercio de Mendoza anunciaron que adhieren al paro en oposición a la reforma laboral

Cuánto gana un bancario en Argentina y por qué el gremio se suma al paro general de la CGT

Con paro general confirmado, Diputados tratará este jueves la reforma laboral sin el polémico artículo

Reforma Laboral y salarios: bancos y billeteras virtuales vuelven a chocar en Diputados

LO QUE SE LEE AHORA
Nueve bajas en la Administración Pública provincial.
Administración Pública

Por inasistencias sin justificar y faltas graves, el Gobierno cesanteó a nueve agentes públicos

Las Más Leídas

El Servicio Meteorológico Nacional alerta por tormentas localmente severas en Mendoza.
Para tener en cuenta

Mendoza bajo alerta por tormentas y granizo este viernes: qué dicen los pronósticos

Importante despligue policial en Tunuyán. 
conmoción

Revuelo en Tunuyán por una fuga de presos y la muerte de un penitenciario

Tragedia en Maipú. 
tenía 32 años

Trágica muerte de una mujer en una casa de Maipú

El cuerpo de Sofía Devries fue hallado el miércoles en las profundidades
Informe preliminar

La autopsia reveló la causa de muerte de Sofía Devries tras una práctica de buceo en Puerto Madryn

Quién es Rafael Olarra, el argentino que tendría un romance Pedro Pascal
Amor internacional

Quién es Rafael Olarra, el argentino que tendría un romance con Pedro Pascal