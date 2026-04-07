7 de abril de 2026
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General Alvear

Confesó que violó a su nieta en General Alvear y lo condenaron: qué pena recibió

Un terrible caso de abuso sexual en General Alvear derivó en un juicio abreviado y una dura condena para el autor del vejamen.

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El juicio fue realizado en la sede del Poder Judicial en General Alvear. 

 Por Pablo Segura

La justicia de General Alvear condenó a 16 años de cárcel, con cumplimiento efectivo, a un hombre de 80 años que confesó haber abusado sexualmente de su nieta en reiteradas ocasiones, en tanto que el fallo revocó también el beneficio de la prisión domiciliaria que gozaba el acusado y por ahora cumplirá la pena en la cárcel.

La sentencia se ventiló en los tribunales de General Alvear tras un juicio abreviado en el que el acusado, Roberto Marchán (80), confesó dos de los hechos.

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Ahora bien, el individuo también había sido denunciado por abuso sexual también por otras nietas y sobrinas, en tanto que, según denunció la querella, existieron hechos similares en otras jurisdicciones que no avanzaron en la justicia.

Además, la representante de la víctima, Claudia Fajardo, denunció que la pareja del ahora condenado debería ser investigada por encubrimiento debido a que todos los hechos ocurrieron cuando ella estaba presente en la casa.

Confesó que violó a su nieta en General Alvear y lo condenaron: qué pena recibió

Según se pudo establecer en la investigación, todos los hechos ocurrieron en una casa de calle Roque Saenz Peña, en General Alvear, a mediados del 2012.

Todos los abusos sexuales fueron intrafamiliar. Las víctimas fueron las nietas, sobrinas y primas del ahora condenado, cuando este era un empleado de la construcción, teniendo a cargo una cuadrilla de trabajo.

De acuerdo al fallo, todos los abusos se cometían cuando Marchán estaba al cuidado de sus víctimas, o porque estaban en su casa, o porque él las pasaba a buscar por algún motivo.

Peor aún, la querella denunció que su pareja estaba presente en la vivienda, “viendo tele o hablando con otros familiares” mientras el ahora anciano cometía los vejámenes.

El juicio abreviado por abuso sexual

Tras una larga investigación, en los últimos días el imputado, asistido por el abogado Pablo Gómez, decidió confesar al menos dos de los hechos contra una de sus nietas y acceder a un juicio abreviado.

Entonces, junto al fiscal Luis Pariggi se pactó una pena de 16 años de cárcel y el juez Sergio González aceptó. La calificación penal fue por abuso sexual gravemente ultrajante en un número indeterminado de veces en dos hechos en concurso real con abuso sexual agravado por ser el encargado de la guarda.

En el fallo se decidió ordenar la detención, al menos por ahora, del imputado, quien por su edad podría acceder a la domiciliaria en breve. No obstante, al menos por ahora está alojado en la penitenciaría.

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