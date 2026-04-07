Independiente Rivadavia vs Bolívar: hora, TV y todo sobre su debut en la Copa Libertadores

Por Martín Sebastián Colucci 7 de abril de 2026 - 07:20 El Desde las Club Sportivo Independiente Rivadavia vivirá este martes una jornada que quedará marcada para siempre. 19:00, en el estadio Malvinas Argentinas, la Lepra debutará en la Copa Libertadores frente a Bolívar, en el primer partido de su historia en el máximo certamen continental.
Será mucho más que un partido.
Será el momento en el que Mendoza se mete definitivamente en el mapa grande del fútbol sudamericano.
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El partido más importante en la historia de la Lepra , lo que confirma que no está en la copa por casualidad. El equipo dirigido por Alfredo Berti llega a este compromiso en un momento extraordinario. Es líder de la Zona B del Torneo Apertura y también de la tabla anual
Además, el acceso a la Libertadores fue histórico:
se clasificó tras ganar la Copa Argentina 2025, logrando el primer título nacional oficial para el club y para el fútbol mendocino.
Hora, TV y todos los datos del debut de la Lepra
El encuentro ante Bolívar se jugará:
Hora: 19:00 Estadio: Malvinas Argentinas TV: Fox Sports y Disney+ Premium Árbitro: José Cabero VAR: Juan Lara
El escenario cambia, pero la expectativa es la misma:
una provincia entera pendiente del debut. Un grupo exigente y un rival con experiencia
Independiente Rivadavia integra el
Grupo C junto a Bolívar, Fluminense y Deportivo La Guaira, una zona que exige desde el primer partido.
Del otro lado estará Bolívar,
un equipo acostumbrado a este tipo de competencias, con experiencia internacional y varios futbolistas argentinos en su plantel.
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Una Lepra que llega con confianza y quiere competir
El presente invita a soñar.
La Lepra viene de ganar, de convencer y de sostener un rendimiento alto, algo clave para afrontar este desafío.
No se trata solo de participar.
Independiente Rivadavia quiere competir, quiere hacerse fuerte de local y quiere empezar sumando. Una noche que puede marcar un antes y un después
El debut no define una clasificación, pero sí marca el rumbo.
Es el primer paso en una historia nueva, una que el club y su gente esperaron durante décadas.
La Lepra juega su primer partido en la Libertadores. Mendoza se detiene. Y la historia empieza a escribirse. Preguntas clave ¿Cuándo debuta Independiente Rivadavia en la Copa Libertadores?
El martes 7 de abril a las
19:00. ¿Dónde se juega el partido ante Bolívar?
En el estadio
Malvinas Argentinas de Mendoza. ¿Qué canal transmite Independiente Rivadavia vs Bolívar?
Fox Sports y Disney+ Premium. ¿Cómo llegó la Lepra a la Libertadores?
Tras consagrarse campeón de la
Copa Argentina 2025. La síntesis Los resultados Las posiciones