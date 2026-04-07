7 de abril de 2026
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Club Sportivo Independiente Rivadavia

Independiente Rivadavia vs Bolívar: hora, TV y todo sobre su debut en la Copa Libertadores

El Club Sportivo Independiente Rivadavia choca contra los bolivianos por la primera fecha de la Copa Conmebol Libertadores. Mirá los detalles del duelo.

La Lepra quiere ser protagonista.

La Lepra quiere ser protagonista.

 Por Martín Sebastián Colucci

El Club Sportivo Independiente Rivadavia vivirá este martes una jornada que quedará marcada para siempre. Desde las 19:00, en el estadio Malvinas Argentinas, la Lepra debutará en la Copa Libertadores frente a Bolívar, en el primer partido de su historia en el máximo certamen continental.

Será mucho más que un partido. Será el momento en el que Mendoza se mete definitivamente en el mapa grande del fútbol sudamericano.

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El partido más importante en la historia de la Lepra

El equipo dirigido por Alfredo Berti llega a este compromiso en un momento extraordinario. Es líder de la Zona B del Torneo Apertura y también de la tabla anual, lo que confirma que no está en la copa por casualidad.

Además, el acceso a la Libertadores fue histórico: se clasificó tras ganar la Copa Argentina 2025, logrando el primer título nacional oficial para el club y para el fútbol mendocino.

Hora, TV y todos los datos del debut de la Lepra

El encuentro ante Bolívar se jugará:

  • Hora: 19:00
  • Estadio: Malvinas Argentinas
  • TV: Fox Sports y Disney+ Premium
  • Árbitro: José Cabero
  • VAR: Juan Lara

El escenario cambia, pero la expectativa es la misma: una provincia entera pendiente del debut.

Un grupo exigente y un rival con experiencia

Independiente Rivadavia integra el Grupo C junto a Bolívar, Fluminense y Deportivo La Guaira, una zona que exige desde el primer partido.

Del otro lado estará Bolívar, un equipo acostumbrado a este tipo de competencias, con experiencia internacional y varios futbolistas argentinos en su plantel.

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Una Lepra que llega con confianza y quiere competir

El presente invita a soñar. La Lepra viene de ganar, de convencer y de sostener un rendimiento alto, algo clave para afrontar este desafío.

No se trata solo de participar. Independiente Rivadavia quiere competir, quiere hacerse fuerte de local y quiere empezar sumando.

Una noche que puede marcar un antes y un después

El debut no define una clasificación, pero sí marca el rumbo. Es el primer paso en una historia nueva, una que el club y su gente esperaron durante décadas.

La Lepra juega su primer partido en la Libertadores. Mendoza se detiene. Y la historia empieza a escribirse.

Preguntas clave

¿Cuándo debuta Independiente Rivadavia en la Copa Libertadores?

El martes 7 de abril a las 19:00.

¿Dónde se juega el partido ante Bolívar?

En el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

¿Qué canal transmite Independiente Rivadavia vs Bolívar?

Fox Sports y Disney+ Premium.

¿Cómo llegó la Lepra a la Libertadores?

Tras consagrarse campeón de la Copa Argentina 2025.

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